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В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин

В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин - 06.12.2023 Украина.ру

В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин

Вооружённые силы Украины за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 42 боеприпаса. Ранения получили 15 мирных жителей, ещё одна женщина погибла. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин

2023-12-06T19:58

2023-12-06T19:58

2023-12-06T19:58

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В который раз сегодня под огнём артиллерии украинской армии оказались районы Донецка, Макеевки, Горловки, Волновахи. Так, в Никитовском районе Горловки жертвами обстрелов ВСУ стали трое мужчин и 81-летняя пенсионерка. В Червоногвардейском районе Макеевки осколочное ранение получил двухлетний ребёнок, а также мужчина и женщины 1985 и 1987 годов рождения. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Кроме этого, в результате обстрелов ВСУ повреждены 16 жилых домостроений в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, поселке Донском Волновахского района, Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры. В Буденновском районе Донецка боевики киевского режима атаковали цистерны с битумом, предназначенным для ремонта дорог и крыш, в результате чего произошла разгерметизация и возгорание.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстреле ВСУ центра столицы ДНР.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, днр, денис пушилин, обстрелы, всу, сво