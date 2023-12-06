В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин - 06.12.2023 Украина.ру
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В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин
В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин - 06.12.2023 Украина.ру
В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин
Вооружённые силы Украины за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 42 боеприпаса. Ранения получили 15 мирных жителей, ещё одна женщина погибла. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2023-12-06T19:58
2023-12-06T19:58
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В который раз сегодня под огнём артиллерии украинской армии оказались районы Донецка, Макеевки, Горловки, Волновахи. Так, в Никитовском районе Горловки жертвами обстрелов ВСУ стали трое мужчин и 81-летняя пенсионерка. В Червоногвардейском районе Макеевки осколочное ранение получил двухлетний ребёнок, а также мужчина и женщины 1985 и 1987 годов рождения. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Кроме этого, в результате обстрелов ВСУ повреждены 16 жилых домостроений в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, поселке Донском Волновахского района, Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры. В Буденновском районе Донецка боевики киевского режима атаковали цистерны с битумом, предназначенным для ремонта дорог и крыш, в результате чего произошла разгерметизация и возгорание.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстреле ВСУ центра столицы ДНР.
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новости, днр, денис пушилин, обстрелы, всу, сво
Новости, ДНР, Денис Пушилин, обстрелы, ВСУ, СВО

В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин

19:58 06.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Вооружённые силы Украины за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 42 боеприпаса. Ранения получили 15 мирных жителей, ещё одна женщина погибла. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин
В который раз сегодня под огнём артиллерии украинской армии оказались районы Донецка, Макеевки, Горловки, Волновахи.

"В результате обстрелов со стороны противника в пос. Донское (Волновахский район) погибла женщина 1955 года рождения. На данный момент известно о ранениях 15 гражданских лиц", – написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Так, в Никитовском районе Горловки жертвами обстрелов ВСУ стали трое мужчин и 81-летняя пенсионерка. В Червоногвардейском районе Макеевки осколочное ранение получил двухлетний ребёнок, а также мужчина и женщины 1985 и 1987 годов рождения. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.
"В Кировском районе Донецка ранены женщина 1996 года рождения, мужчины 1962 и 1985 годов рождения. Ещё четыре человека пострадали в результате сбросов боеприпасов с БПЛА: три женщины (...) и мужчина — все ранены в районе пос. шахты Абакумова и мкрн Бирюзова", – привёл данные глава ДНР.
Кроме этого, в результате обстрелов ВСУ повреждены 16 жилых домостроений в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, поселке Донском Волновахского района, Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры. В Буденновском районе Донецка боевики киевского режима атаковали цистерны с битумом, предназначенным для ремонта дорог и крыш, в результате чего произошла разгерметизация и возгорание.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстреле ВСУ центра столицы ДНР.
 
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