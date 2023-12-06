https://ukraina.ru/20231206/1051805295.html

Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены

Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены - 06.12.2023 Украина.ру

Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены

При ликвидации последствий обстрела украинской армии в Донецке погибли два сотрудника МЧС, ещё 13 госпитализированы с ранениями. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики

2023-12-06T21:04

2023-12-06T21:04

2023-12-06T21:04

новости

днр

донецк

мчс

спасатель

обстрелы

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051805031_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_39534365d23939dd037c3ebe206346f7.jpg

Уточняется, что спасатели прибыли по повышенному номеру вызова в Буддёновский район Донецка, где в следствие обстрела ВСУ произошла разгерметизация цистерн с битумом. Позже в ведомстве уточнили, что во время тушения пожара пострадали 13 огнеборцев. Увеличилось и количество повреждённой техники. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что за сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили 15 мирных жителей Республики, ещё одна женщина скончалась.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, донецк, мчс, спасатель, обстрелы, всу, сво