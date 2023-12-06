Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены - 06.12.2023 Украина.ру
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Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены
Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены - 06.12.2023 Украина.ру
Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены
При ликвидации последствий обстрела украинской армии в Донецке погибли два сотрудника МЧС, ещё 13 госпитализированы с ранениями. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики
2023-12-06T21:04
2023-12-06T21:04
новости
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донецк
мчс
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Уточняется, что спасатели прибыли по повышенному номеру вызова в Буддёновский район Донецка, где в следствие обстрела ВСУ произошла разгерметизация цистерн с битумом. Позже в ведомстве уточнили, что во время тушения пожара пострадали 13 огнеборцев. Увеличилось и количество повреждённой техники. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что за сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили 15 мирных жителей Республики, ещё одна женщина скончалась.
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новости, днр, донецк, мчс, спасатель, обстрелы, всу, сво
Новости, ДНР, Донецк, МЧС, спасатель, обстрелы, ВСУ, СВО

Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены

21:04 06.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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При ликвидации последствий обстрела украинской армии в Донецке погибли два сотрудника МЧС, ещё 13 госпитализированы с ранениями. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики
Уточняется, что спасатели прибыли по повышенному номеру вызова в Буддёновский район Донецка, где в следствие обстрела ВСУ произошла разгерметизация цистерн с битумом.

"Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два сотрудника МЧС, ещё 10 спасателей госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии различной степени тяжести. Повреждено четыре единицы пожарной техники", — говорится в сообщении МЧС ДНР.

Позже в ведомстве уточнили, что во время тушения пожара пострадали 13 огнеборцев. Увеличилось и количество повреждённой техники.
"Во время тушения пожара пострадали 13 огнеборцев, еще двое к сожалению погибли. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили шесть единиц техники", – добавили в пресс-службе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что за сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили 15 мирных жителей Республики, ещё одна женщина скончалась.
 
НовостиДНРДонецкМЧСспасательобстрелыВСУСВО
 
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