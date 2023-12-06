https://ukraina.ru/20231206/1051806404.html

Дмитрий Краснов: СБУ убила Киву безнаказанно, пока Эстония оценивает "пригодность" русских

Дмитрий Краснов: СБУ убила Киву безнаказанно, пока Эстония оценивает "пригодность" русских - 07.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Краснов: СБУ убила Киву безнаказанно, пока Эстония оценивает "пригодность" русских

Рано или поздно мы увидим, как позиционные бои и мясорубки наших дней сменятся совершенно иными тактическими приёмами. А вот Зеленский все еще силен кое в чем и, независимо от исхода событий на Украине, надеется на приятную работу на Кей-стрит. Эстония же рассматривает пригодность и непригодность русских для жизни в "демократической" стране.

2023-12-06T23:09

2023-12-06T23:09

2023-12-07T00:04

европа

украина

демократия

убийство

илья кива

всу

фронт

владимир зеленский

владимир путин

мягкая сила

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_239be2912eb3b89cf75188e33c77bba2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", почетный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.— Дмитрий Анатольевич, сейчас все Интернет-пространство и СМИ обсуждают убийство украинского политика Ильи Кивы в России. Что по этому поводу думаете вы?— Авторитетные зарубежные СМИ сообщают, что экс-депутат Верховной рады убит службами украинского государства. Цитирую Daily Mail: "Киев заявил, что сегодня организовал убийство прокремлевского украинского политика после того, как под Москвой было найдено тело бывшего депутата, перебежавшего в Россию". The Guardian: "Украинская СБУ несет ответственность за убийство бывшего украинского депутата Ильи Кивы в России".Помнится, когда без всяческих к тому оснований и тем более признаний такого рода, была высказана лишь гипотеза, что к смерти Сергея Скрипаля причастна Россия. И это послужило основанием для антироссийских санкций.Что ж, убийство Ильи Кивы — не просто личная трагедия его семьи, но и лакмусовая бумажка для западной политики, которая поможет контрастно показать двойные стандарты. Полагаю, что киевский режим не обложат санкциями после его признания во внесудебной расправе над гражданином Украины на территории иного государства.— Как лично вы видите решение проблем выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о которых говорил президент России на Совете по правам человека, который прошел на этой неделе?— Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на днях заявила, что если у человека есть российский паспорт, то "необходимо рассмотреть вопрос о пригодности этого человека к жизни в демократической и соблюдающей права человека стране". (К слову о вышесказанных двойных стандартах Запада).Фраза "пригодность человека" попахивает социал-дарвинизмом, а то, что некие неизвестные лица во внесудебном порядке будут решать, пригоден ли человек, нарушает его права и противоречит основополагающим принципам демократии. Госпожа Каллас в одной фразе смешала декларируемые европейские ценности и кондовый нацизм.Исторический опыт показывает, что проживание в стране людей, признанных нацистской властью этой страны неполноценными, опасно для жизни. И тут остаётся только одно — бежать оттуда.Да, пока что выдавливание и нацизм под лозунгами защиты прав человека не приобрели звериного оскала былого германского фашизма. Поэтому, как и было заявлено президенту Владимиру Путину на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, подвергающиеся давлению соизмеряют свою безопасность с суммой денег, которую могут потерять при переезде.Эта дилемма говорит о том, что острота проблемы не чрезвычайная.Но к усугублению ситуации нужно быть готовым. Поэтому, собственно, президент и предложил заблаговременно разработать системные меры — совместно с СПЧ, МИД и правительством России.— Как Россия может использовать "мягкую силу" для влияния на мнение граждан западных стран о нашей стране и ее целях на Украине? Есть газеты, которые распространяются и поддерживаются российскими финансами — может быть, их стоит направить на определённую аудиторию и выпускать на местных языках?— Газеты, как и прочие медиа — это всего лишь инструмент, канал связи, как телефонный провод. Выражение на лице человека, который держит трубку на другом конце провода, зависит не от устройства кабеля — медь там или, скажем, стекловолокно — а от того, что он услышит. Поэтому важно не через какой рупор говорить, а что говорить и каким тоном.Не раз я уже критиковал агрессивную риторику наших "говорящих голов" – завсегдатаев ток-шоу. Каждое презрительное слово, каждый уничижительный эпитет, каждое проявление высокомерия и, тем более явная агрессия были и будут услышаны за рубежом.И, если часть внутренней аудитории приходит от таких проявлений в восторг, как "Так их! В порошок! В радиоактивный пепел!", то внешняя аудитория воспринимает подобные месседжи по-другому: "Гм… Русские хотят меня и мою семью превратить в радиоактивный пепел. Понятно. Буду иметь в виду".Помните эффектный ролик, показывающий замерзающую без российского газа Европу? А как бы вы отнеслись, увидев аналогичный, сделанный на Западе: замерзающую/засыхающую/голодающую без, скажем, польских яблок Россию? Как изменилось бы ваше отношение к той стране, которая создала бы этот ролик?Вы бы воспылали симпатией к ней? Вряд ли.Если Россия хочет использовать "мягкую силу", то, прежде всего, нужно попридержать слишком грозных, но безответственных телеболтунов. Затем всерьёз подумать, что конкретно Россия может предложить зарубежью в целом и гражданам каждой страны в отдельности. Чётко, исключая двусмысленности сформулировать свои предложения и потом уже доносить информацию, чтобы граждане иных стран не гадали, чего же хочет Россия.Много раз говорил и повторю ещё раз: именно это делает президент России. Владимир Владимирович твёрдо, корректно и понятно формулирует свои послания. Вот с него и нужно брать пример.— Уровень доверия украинцев к главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает 82%, а к президенту — 72%, следует из данных опроса группы "Рейтинг". При этом, как пишет издание, доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года. Можно ли верить этому? Или это абсолютно искусственная социология?— Во-первых, замер общественного мнения в стране, где за мнение можно лишиться жизни, не слишком надёжный источник информации. Украина давно стала полноценным фашистским государством, где угроза гражданам исходит не только от госслужб, но и от разного рода "штурмовиков". Одно неосторожное слово или даже слово не на том языке может стать последним. Поэтому к украинским опросам у меня доверия нет.Во-вторых, социология не учитывает, что между словами и делами кроется гигантский разрыв. Так, цифры поддержки любого политика в мире оказались бы несколько иными, если бы от респондентов требовали проявлять свою поддержку деятельно — перечислением доли дохода, например.Когда речь идет о доверии Зеленскому, рядовой украинец вполне может кивнуть: "Ну, да, а как же, он же целый президент — доверяю". Но он вряд ли доверил бы этому прожжённому коррупционеру свой семейный бюджет. А высказываясь о доверии Залужному, украинцы вовсе не мечтают доверить ему жизни своих детей призывного возраста.В общем, я склонен согласиться с вашей гипотезой об искусственности этакой социологии.— Несмотря на то, что цифры Зеленского снижаются, а эксперты спекулируют, что скоро главе Украины конец — все-таки ведь его позиции достаточно сильны и нельзя этого недооценивать. Как считаете?— Его позиции невероятно сильны. Но тут важно указать, в чём именно.Напомню, в своё время Зеленский обещал и прекращение войны на Донбассе, и либерализацию языкового законодательства, и даже снижение тарифов на энергоносители. Сметающий всё на своём пути "весенний контрнаступ" он тоже обещал. Но чего добился?А добился он роста собственных капиталов и популярности личного бренда.Сегодня позиции Зеленского сильны. Но только всё в том же деле — в продолжении усиления этих позиций. Сугубо личных. Хотя, конечно, есть вероятность, что он, увлёкшись, перегнёт палку и враз растеряет значительную часть как влияния, так и скопленных средств. Но даже в этом случае того, что останется, хватит на спокойное существование не одному поколению Зеленских.Как на днях написал ироничный американский журналист: "Независимо от исхода событий на Украине, Зеленского, наверняка, будет ждать приятная работа на Кей-стрит (в Вашингтоне на этой улице находятся штаб-квартиры крупнейших лоббистских компаний) или в совете директоров оборонного подрядчика; возможно, они даже позволят ему носить форму".— В каком направлении, как вы считаете, будет развиваться активность российской армии и ВСУ?— Любой военный прогноз, не опирающийся на документы Генштаба, фикция, а попирающий эти документы — госизмена. Поэтому я лучше напомню одну операцию Великой Отечественной войны.За время оккупации немцы построили западнее Орла линию обороны "Хаген". Это была крепость шириной по фронту более 150 километров. И когда наши войска подошли к ней, казалось, что штурм затянется надолго. После месяца позиционных боёв, топтания на одном месте, линия "Хаген" пала. Причём, без кровопролитных лобовых штурмов.Дело в том, что небольшое, в общем-то, по меркам фронтов подразделение — кавалерийский корпус — внезапно прорвалось в глубокий немецкий тыл. Фашистская пресса возрадовалась — русские сами в окружение залезли!Но кавалеристы захватили очень удачную точку, в которой сходились железные дороги и шоссе, а также был аэродром подскока. И не просто захватили, но и продержались там достаточно долго для того, чтобы на "неприступной" линии обороны возникли проблемы с боеприпасами. Когда нечем стало стрелять, немцы побежали с рубежа.Думаю, рано или поздно мы увидим, как позиционные бои и мясорубки наших дней сменятся совершенно иными тактическими приёмами.— Весь мир отметил День солидарности с палестинским народом, а Израиль после перемирия возобновил боевые действия. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация между ХАМАС и Израилем?— С моей точки зрения, мы уже наблюдаем самый настоящий геноцид. Палестинцев уничтожают — бесчеловечно, нарушая все обычаи ведения войн и принципы гуманизма. Но, поскольку руководство стран Запада поддерживает Израиль, этот ужас продолжится.Вначале у меня была надежда, что арабские страны займут более жёсткую позицию и сумеют сдержать Израиль. Но пока я не вижу серьёзного противодействия с их стороны. Боюсь, бойня продолжится ровно столько, сколько пожелают израильские, а сними и мировые, элиты.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20231205/1051771113.html

https://ukraina.ru/20231202/1051683379.html

https://ukraina.ru/20231206/1051806030.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

европа, украина, демократия, убийство, илья кива, всу, фронт, владимир зеленский, владимир путин, мягкая сила, россия, нацизм, интервью