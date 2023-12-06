https://ukraina.ru/20231206/1051805785.html

За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ

За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ - 06.12.2023 Украина.ру

За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ

Минимум три недели экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, убитый 6 декабря в Подмосковье, находился под наблюдением. О возможной слежке он сообщал ранее сам, передаёт телеграм-канал Мash

2023-12-06T22:04

2023-12-06T22:04

2023-12-06T22:04

новости

украина

сбу

илья кива

убийство

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103124/51/1031245193_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_52fa6e5cf71d2e0f90e5d0eb319fad48.jpg

Уточняется, что около 2,5 месяцев назад Кива переехал в отель "Величъ Country Club", на территории которого политика нашли сегодня застреленным. Самой первой, кто обнаружил тело Кивы стала местная жительница. На морозе труп пролежал не менее часа. По факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело, информирует Следком РФ. По данным Reuters, его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, илья кива, убийство, сво