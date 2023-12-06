https://ukraina.ru/20231206/1051805785.html
За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ
За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ - 06.12.2023 Украина.ру
За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ
Минимум три недели экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, убитый 6 декабря в Подмосковье, находился под наблюдением. О возможной слежке он сообщал ранее сам, передаёт телеграм-канал Мash
2023-12-06T22:04
2023-12-06T22:04
2023-12-06T22:04
новости
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сбу
илья кива
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сво
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Уточняется, что около 2,5 месяцев назад Кива переехал в отель "Величъ Country Club", на территории которого политика нашли сегодня застреленным. Самой первой, кто обнаружил тело Кивы стала местная жительница. На морозе труп пролежал не менее часа. По факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело, информирует Следком РФ. По данным Reuters, его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, илья кива, убийство, сво
Новости, Украина, СБУ, Илья Кива, убийство, СВО
За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ
Минимум три недели экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, убитый 6 декабря в Подмосковье, находился под наблюдением. О возможной слежке он сообщал ранее сам, передаёт телеграм-канал Мash
"За Ильёй Кивой следили как минимум три последние недели. За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика", – говорится в телеграм-канале СМИ.
Уточняется, что около 2,5 месяцев назад Кива переехал в отель "Величъ Country Club", на территории которого политика нашли сегодня застреленным. Самой первой, кто обнаружил тело Кивы стала местная жительница. На морозе труп пролежал не менее часа.
"Кива проживал вместе со своей сожительницей. Ежедневно он выходил на вечерние прогулки по парку. Сегодня он повторил тот же маршрут, но не вернулся", – сообщает источник.
По факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено
уголовное дело, информирует Следком РФ. По данным Reuters, его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил
спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов.