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Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд

Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд - 06.12.2023 Украина.ру

Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд

Уголовное дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству российского журналиста Владимира Соловьева направлено для рассмотрения во второй Западный окружной военный суд. Об этом 6 декабря информировала пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

2023-12-06T21:46

2023-12-06T21:46

2023-12-06T21:47

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владимир соловьев

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По данным следователей, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP"*, запрещенной в России. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица. Для увеличение количества единомышленников, Пронский создал телеграм-канал. Члены террористической группировки для осуществления преступлений приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств. Так, под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата. В апреле 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию для осуществления задуманного. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие, однако планы сорвали сотрудники правоохранительных органов РФ. Уточняется, что скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трёх военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В ней имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Участников неонацистской группировки обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или её пропаганде, призывах к экстремистской деятельности, в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, его незаконном изготовлении, умышленном уничтожении или повреждение имущества, приготовлении к убийству и незаконном обороте наркотических средств. Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство политика словами "Кива – всё" * Неонацистская группировка, запрещенная в России

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новости, покушение, украина, сбу, главное управление разведки украины (гур), терроризм, сво, всу, владимир соловьев