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Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд
Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд - 06.12.2023 Украина.ру
Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд
Уголовное дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству российского журналиста Владимира Соловьева направлено для рассмотрения во второй Западный окружной военный суд. Об этом 6 декабря информировала пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
2023-12-06T21:46
2023-12-06T21:46
2023-12-06T21:47
новости
покушение
украина
сбу
главное управление разведки украины (гур)
терроризм
сво
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владимир соловьев
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По данным следователей, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP"*, запрещенной в России. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица. Для увеличение количества единомышленников, Пронский создал телеграм-канал. Члены террористической группировки для осуществления преступлений приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств. Так, под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата. В апреле 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию для осуществления задуманного. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие, однако планы сорвали сотрудники правоохранительных органов РФ. Уточняется, что скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трёх военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В ней имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Участников неонацистской группировки обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или её пропаганде, призывах к экстремистской деятельности, в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, его незаконном изготовлении, умышленном уничтожении или повреждение имущества, приготовлении к убийству и незаконном обороте наркотических средств. Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство политика словами "Кива – всё" * Неонацистская группировка, запрещенная в России
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новости, покушение, украина, сбу, главное управление разведки украины (гур), терроризм, сво, всу, владимир соловьев
Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд
21:46 06.12.2023 (обновлено: 21:47 06.12.2023)
Уголовное дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству российского журналиста Владимира Соловьева направлено для рассмотрения во второй Западный окружной военный суд. Об этом 6 декабря информировала пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Пронского, Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Диниса Абрарова", - сказано в сообщении.
По данным следователей, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP"*, запрещенной в России. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица. Для увеличение количества единомышленников, Пронский создал телеграм-канал.
Члены террористической группировки для осуществления преступлений приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Так, под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
В апреле 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева.
Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию для осуществления задуманного. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие, однако планы сорвали сотрудники правоохранительных органов РФ.
Уточняется, что скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трёх военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В ней имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
Участников неонацистской группировки обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или её пропаганде, призывах к экстремистской деятельности, в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, его незаконном изготовлении, умышленном уничтожении или повреждение имущества, приготовлении к убийству и незаконном обороте наркотических средств.
Ранее сообщалось,
что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил
убийство политика словами "Кива – всё"
* Неонацистская группировка, запрещенная в России