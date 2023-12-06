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Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ

Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ - 06.12.2023 Украина.ру

Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ

Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Судя по резанной ране у виска, его застрелили. Об этом сообщает Mash

2023-12-06T18:25

2023-12-06T18:25

2023-12-06T19:51

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По информации источника, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. Тем временем украинское издание "Общественное" сообщает, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия на территории России в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кива, убийство