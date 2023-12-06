Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ - 06.12.2023 Украина.ру
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Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ
Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ - 06.12.2023 Украина.ру
Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ
Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Судя по резанной ране у виска, его застрелили. Об этом сообщает Mash
2023-12-06T18:25
2023-12-06T19:51
новости
украина
кива
убийство
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По информации источника, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. Тем временем украинское издание "Общественное" сообщает, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия на территории России в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
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новости, украина, кива, убийство
Новости, Украина, Кива, убийство

Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ

18:25 06.12.2023 (обновлено: 19:51 06.12.2023)
 
© Илья Кива/ФейсбукИлья Кива
Илья Кива
© Илья Кива/Фейсбук
Читать в
Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Судя по резанной ране у виска, его застрелили. Об этом сообщает Mash
По информации источника, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. Тем временем украинское издание "Общественное" сообщает, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия на территории России в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
"Киву ликвидировали из стрелкового оружия на территории России, это спецоперация СБУ", – сообщает СМИ, ссылаясь на источники.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
 
НовостиУкраинаКиваубийство
 
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