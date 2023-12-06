Илья Кива был застрелен в рамках спецоперации СБУ – CМИ
18:25 06.12.2023 (обновлено: 19:51 06.12.2023)
Окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Судя по резанной ране у виска, его застрелили. Об этом сообщает Mash
По информации источника, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. Тем временем украинское издание "Общественное" сообщает, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия на территории России в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
"Киву ликвидировали из стрелкового оружия на территории России, это спецоперация СБУ", – сообщает СМИ, ссылаясь на источники.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.