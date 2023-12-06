https://ukraina.ru/20231206/1051804814.html
Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters
Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters - 06.12.2023 Украина.ру
Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters
В 2023 года Украина получила от Евросоюза 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем одного миллиона. Такие данные приводит агентство Reuters
2023-12-06T20:45
2023-12-06T20:45
2023-12-06T20:46
новости
украина
евросоюз
снаряды
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По информации источника, путём реализации ключевой инициативы Еврокомиссии по ускоренному производству боеприпасов, в Вооружённые силы Украины поступило около 60 тысяч снарядов – ничтожно малое количество с учётом того, что Киев расходует примерно 150–250 тысяч боеприпасов в месяц.СМИ уточняет, что около 300 тысяч снарядов, в первую очередь 155-го калибра и ракет для РСЗО, были переданы Киеву из имеющихся запасов, остальные 120 тысяч получены по "прочим закупочным схемам". Они, в частности, подразумевали закупку боеприпасов для Украины у третьих стран или дополнение существующих национальных оборонных заказов ключевых государств ЕС малыми партиями снарядов для ВСУ. Обсуждать этот вопрос, по данным автора статьи, намерены в ходе саммита ЕС 14-15 декабря. В тексте проекта итогового заявления саммита сказано, что лидеры Евросоюза "подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки Украине ракет и амуниции, в частности в рамках инициативы по предоставлению Киеву одного миллиона артиллерийских снарядов". Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель признали, что Евросоюз не сможет выполнить собственное обязательство поставить Украине с марта 2023 года по февраль 2024 года миллион снарядов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, евросоюз, снаряды
Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters
20:45 06.12.2023 (обновлено: 20:46 06.12.2023)
В 2023 года Украина получила от Евросоюза 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем одного миллиона. Такие данные приводит агентство Reuters
По информации источника, путём реализации ключевой инициативы Еврокомиссии по ускоренному производству боеприпасов, в Вооружённые силы Украины поступило около 60 тысяч снарядов – ничтожно малое количество с учётом того, что Киев расходует
примерно 150–250 тысяч боеприпасов в месяц.
СМИ уточняет, что около 300 тысяч снарядов, в первую очередь 155-го калибра и ракет для РСЗО, были переданы Киеву из имеющихся запасов, остальные 120 тысяч получены по "прочим закупочным схемам". Они, в частности, подразумевали закупку боеприпасов для Украины у третьих стран или дополнение существующих национальных оборонных заказов ключевых государств ЕС малыми партиями снарядов для ВСУ.
Обсуждать этот вопрос, по данным автора статьи, намерены в ходе саммита ЕС 14-15 декабря. В тексте проекта итогового заявления саммита сказано, что лидеры Евросоюза "подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки Украине ракет и амуниции, в частности в рамках инициативы по предоставлению Киеву одного миллиона артиллерийских снарядов".
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель признали, что Евросоюз не сможет выполнить собственное обязательство поставить Украине с марта 2023 года по февраль 2024 года миллион снарядов.