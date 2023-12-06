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Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters

Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters - 06.12.2023 Украина.ру

Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters

В 2023 года Украина получила от Евросоюза 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем одного миллиона. Такие данные приводит агентство Reuters

2023-12-06T20:45

2023-12-06T20:45

2023-12-06T20:46

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украина

евросоюз

снаряды

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По информации источника, путём реализации ключевой инициативы Еврокомиссии по ускоренному производству боеприпасов, в Вооружённые силы Украины поступило около 60 тысяч снарядов – ничтожно малое количество с учётом того, что Киев расходует примерно 150–250 тысяч боеприпасов в месяц.СМИ уточняет, что около 300 тысяч снарядов, в первую очередь 155-го калибра и ракет для РСЗО, были переданы Киеву из имеющихся запасов, остальные 120 тысяч получены по "прочим закупочным схемам". Они, в частности, подразумевали закупку боеприпасов для Украины у третьих стран или дополнение существующих национальных оборонных заказов ключевых государств ЕС малыми партиями снарядов для ВСУ. Обсуждать этот вопрос, по данным автора статьи, намерены в ходе саммита ЕС 14-15 декабря. В тексте проекта итогового заявления саммита сказано, что лидеры Евросоюза "подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки Украине ракет и амуниции, в частности в рамках инициативы по предоставлению Киеву одного миллиона артиллерийских снарядов". Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель признали, что Евросоюз не сможет выполнить собственное обязательство поставить Украине с марта 2023 года по февраль 2024 года миллион снарядов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, снаряды