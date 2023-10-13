https://ukraina.ru/20231013/1050130483.html

"Подкинули пороха": эксперт объяснил, на сколько дней хватит снарядов Украине, пока Россия копит оружие

"Подкинули пороха": эксперт объяснил, на сколько дней хватит снарядов Украине, пока Россия копит оружие - 13.10.2023 Украина.ру

"Подкинули пороха": эксперт объяснил, на сколько дней хватит снарядов Украине, пока Россия копит оружие

Киеву расходует примерно 150–250 тысяч снарядов в месяц, при этом США обещают выйти на производство 100 тысяч снарядов в месяц только к 2025 году. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2023-10-13T00:15

2023-10-13T00:15

2023-10-13T00:15

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ВСУ выпускают примерно 150–250 тысяч снарядов за тридцать дней. Корпорация Rheinmetall обещает в 2024 году нарастить производство до 600 тысяч снарядов в год. Так что при таком расходе ВСУ смогут стрелять только десять дней в месяц, рассказал эксперт.Когда в России говорили о якобы "снарядном голоде", то речь шла о дефиците не снарядов, а порохов. А для производства 152-миллиметровых снарядов используются нитроглицериновые пороха, которые со временем разлагаются, добавил он.Частично решить эту проблему помогли "товарищи с Востока". Они подкинули РФ не столько снарядов, сколько пороха. Таким образом, Россия не только эффективно отражала "контрнаступ" ВСУ, но и накапливала вооружение, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231012/1050122681.html

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новости, всу, снаряды, оружие, артиллерия, rheinmetall ag, россия, украина, сво