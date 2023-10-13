"Подкинули пороха": эксперт объяснил, на сколько дней хватит снарядов Украине, пока Россия копит оружие
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Киеву расходует примерно 150–250 тысяч снарядов в месяц, при этом США обещают выйти на производство 100 тысяч снарядов в месяц только к 2025 году. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
ВСУ выпускают примерно 150–250 тысяч снарядов за тридцать дней. Корпорация Rheinmetall обещает в 2024 году нарастить производство до 600 тысяч снарядов в год. Так что при таком расходе ВСУ смогут стрелять только десять дней в месяц, рассказал эксперт.
Когда в России говорили о якобы "снарядном голоде", то речь шла о дефиците не снарядов, а порохов. А для производства 152-миллиметровых снарядов используются нитроглицериновые пороха, которые со временем разлагаются, добавил он.
"Нитроглицерин имеет свойство со временем разлагаться. Поэтому эти пороха не хранятся длительные периоды. Через каждые 10–15 лет надо проводить ревизию. А нарастить производство пороха в десятки раз очень сложно", - подчеркнул Васильев.
Частично решить эту проблему помогли "товарищи с Востока". Они подкинули РФ не столько снарядов, сколько пороха. Таким образом, Россия не только эффективно отражала "контрнаступ" ВСУ, но и накапливала вооружение, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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