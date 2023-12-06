США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон
Вашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси, опубликованном на канале ведущего в соцсетях.
По словам Карлсона, "США убили целое поколение украинских мужчин" и "все те, кто бегает вокруг со своими маленькими украинскими флажками, замешаны в этом".
С позицией ведущего согласился конгрессмен Мэсси.
"Да, нужно быть экономически неграмотным и морально ущербным, чтобы голосовать за выделение денег Украине", - сказал он.
Сенат США 6 декабря проводит голосование по запросу администрации Джо Байдена о едином бюджетном пакете, в который выключена помощь Украине и Израилю.
Вчера, 18:16Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.