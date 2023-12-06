https://ukraina.ru/20231206/1051788106.html

США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон

США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон - 06.12.2023 Украина.ру

США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон

Вашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси, опубликованном на канале ведущего в соцсетях.

2023-12-06T12:49

2023-12-06T12:49

2023-12-06T12:49

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По словам Карлсона, "США убили целое поколение украинских мужчин" и "все те, кто бегает вокруг со своими маленькими украинскими флажками, замешаны в этом".С позицией ведущего согласился конгрессмен Мэсси."Да, нужно быть экономически неграмотным и морально ущербным, чтобы голосовать за выделение денег Украине", - сказал он.Сенат США 6 декабря проводит голосование по запросу администрации Джо Байдена о едином бюджетном пакете, в который выключена помощь Украине и Израилю.

https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

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новости, такер карлсон, сша, украина