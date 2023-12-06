США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон - 06.12.2023 Украина.ру
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США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон
США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон - 06.12.2023 Украина.ру
США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон
Вашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси, опубликованном на канале ведущего в соцсетях.
2023-12-06T12:49
2023-12-06T12:49
новости
такер карлсон
сша
украина
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По словам Карлсона, "США убили целое поколение украинских мужчин" и "все те, кто бегает вокруг со своими маленькими украинскими флажками, замешаны в этом".С позицией ведущего согласился конгрессмен Мэсси."Да, нужно быть экономически неграмотным и морально ущербным, чтобы голосовать за выделение денег Украине", - сказал он.Сенат США 6 декабря проводит голосование по запросу администрации Джо Байдена о едином бюджетном пакете, в который выключена помощь Украине и Израилю.
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новости, такер карлсон, сша, украина
Новости, Такер Карлсон, США, Украина

США убили целое поколение украинских мужчин, заявил Такер Карлсон

12:49 06.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Вашингтон вынуждает Украину продолжать участвовать в конфликте, в котором у нее нет шансов на победу. Такое мнение высказал экс-ведущий FOX News Такер Карлсон в интервью с конгрессменом Томасом Мэсси, опубликованном на канале ведущего в соцсетях.
По словам Карлсона, "США убили целое поколение украинских мужчин" и "все те, кто бегает вокруг со своими маленькими украинскими флажками, замешаны в этом".
С позицией ведущего согласился конгрессмен Мэсси.
"Да, нужно быть экономически неграмотным и морально ущербным, чтобы голосовать за выделение денег Украине", - сказал он.
Сенат США 6 декабря проводит голосование по запросу администрации Джо Байдена о едином бюджетном пакете, в который выключена помощь Украине и Израилю.
Вчера, 18:16
Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и БайденаВечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.
 
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