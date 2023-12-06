https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html

Миллиардные потери для экономики, провалы ВСУ, призывы Байдена. Главное на Украине на утро 6 декабря

Миллиардные потери для экономики, провалы ВСУ, призывы Байдена. Главное на Украине на утро 6 декабря - 06.12.2023 Украина.ру

Миллиардные потери для экономики, провалы ВСУ, призывы Байдена. Главное на Украине на утро 6 декабря

Украина.ру, 06.12.2023

2023-12-06T09:00

2023-12-06T09:00

2023-12-06T09:04

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

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пво

обстрелы

контрнаступление

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Блокирующие КПП поляки "взяли в заложники" украинскую экономику. Российские военные уничтожают националистов и технику, эксперты называют контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США. Байден пытается помочь оставшемуся "на мели" КиевуУкраинский вице-премьер Ирина Верещук в своем телеграм-канале указала, что Польша, блокируя контрольно-пропускные пункты (КПП) на украинско-польской границе, воспользовалась уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации.По ее мнению, всем украинским партнерам "уже пора собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины".Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Провалы ВСУНакануне поздним вечером в Одессе и Одесской области гремели взрывы. В регионе звучала воздушная тревога.Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин в среду заявил, что в регионе работает ПВО.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников при помощи переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России."После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ, среди которых Fly Eye, "Лелека-100" и "Фурия", - говорится в материале.Подразделения ПВО ВДВ постоянно прикрывают части и подразделения от нападения с воздуха и разведки противника. Так, по информации военного ведомства, на Артемовском направлении ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника."За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями около 10 разведывательных беспилотников ВСУ", - уточнили в министерстве.Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из крупнейших просчетов США за последние десятилетия."Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших просчетов американской администрации за десятилетия. Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя в течение почти шести месяцев, прежде чем признать реальность", - написал Рёпке в социальной сети Х, комментируя статью Washington Post.Кроме того, он обвинил США в недостаточной военной поддержке Украины: по его словам, Вашингтон поставил Киеву 31 из более чем 2,6 тысяч исправных танков M1 Abrams, а также 20 из более чем трех тысяч ракет ATACMS.В понедельник американская газета Washington Post опубликовала большой материал, в котором утверждается, что причинами, которые привели к провалу "контрнаступления" Киева, стали разногласия между Украиной и США, просчеты Запада, а также недооценка российских сил.Призывы Байдена к помощиПрезидент США Джо Байден заявил, что для Штатов будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать новую помощь Украине."Провал в вопросе поддержки Украины - это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", - сказал Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома.Ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Согласованных средств для помощи Киеву у США осталось до конца года.Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о предоставлении Киеву помощи.По мнению министра, союзники США более охотно передают Киеву средства. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги", подчеркнула Йеллен.Как ранее сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер, ожидается, что американский сенат проведет голосование по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю днем в среду (вечером мск). Законодатель уточнял, что без дополнительных средств от США Украина может проиграть.В свою очередь издание Politico со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского отметило, что в Киеве заявили, будто Украина "на мели", после декабря финансовых средств у нее не будет."Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря", - сказал советник.По его мнению, если Украина не получит военную помощь от США, она может потерять контроль над "новыми территориями".

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https://ukraina.ru/20231204/1051713680.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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