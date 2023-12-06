Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус - 06.12.2023 Украина.ру
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Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус
Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус - 06.12.2023 Украина.ру
Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус
Германия не является союзником Украины и не обязана "вмешиваться в рамках альянса", она делает, что может. Об этом министр обороны Борис Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF
2023-12-06T06:31
2023-12-06T06:31
новости
германия
борис писториус
украина
военная помощь
всу
сво
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Министр подчеркнул, что Германия занимает второе место по масштабам оказания помощи Украине, при этом "намного опережая других"."Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнёрам", - заявил Писториус, комментируя утверждения о недостаточности военной помощи Киеву.Министру также был задан вопрос, означает ли сложившаяся ситуация, что "объединённый Запад" не в состоянии "дать отпор" России."Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", - ответил он.Писториус отметил, что в настоящее время оборонная промышленность Германии не может обеспечить в необходимых объёмах поставки по определённым направлениям."Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", - добавил он.По словам министра, ход конфликта "трудно предсказать", и ставку необходимо делать прежде всего на "устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы".
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новости, германия, борис писториус, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, Германия, Борис Писториус, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО

Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус

06:31 06.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Германия не является союзником Украины и не обязана "вмешиваться в рамках альянса", она делает, что может. Об этом министр обороны Борис Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF
Министр подчеркнул, что Германия занимает второе место по масштабам оказания помощи Украине, при этом "намного опережая других".
"Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнёрам", - заявил Писториус, комментируя утверждения о недостаточности военной помощи Киеву.
Министру также был задан вопрос, означает ли сложившаяся ситуация, что "объединённый Запад" не в состоянии "дать отпор" России.
"Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", - ответил он.
Писториус отметил, что в настоящее время оборонная промышленность Германии не может обеспечить в необходимых объёмах поставки по определённым направлениям.
"Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", - добавил он.
По словам министра, ход конфликта "трудно предсказать", и ставку необходимо делать прежде всего на "устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы".
Александр Камкин интервью
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