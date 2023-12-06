https://ukraina.ru/20231206/1051779112.html

Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус

Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус - 06.12.2023 Украина.ру

Германия не является союзником Украины, она делает, что может – Писториус

Германия не является союзником Украины и не обязана "вмешиваться в рамках альянса", она делает, что может. Об этом министр обороны Борис Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF

2023-12-06T06:31

2023-12-06T06:31

2023-12-06T06:31

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Министр подчеркнул, что Германия занимает второе место по масштабам оказания помощи Украине, при этом "намного опережая других"."Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнёрам", - заявил Писториус, комментируя утверждения о недостаточности военной помощи Киеву.Министру также был задан вопрос, означает ли сложившаяся ситуация, что "объединённый Запад" не в состоянии "дать отпор" России."Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", - ответил он.Писториус отметил, что в настоящее время оборонная промышленность Германии не может обеспечить в необходимых объёмах поставки по определённым направлениям."Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", - добавил он.По словам министра, ход конфликта "трудно предсказать", и ставку необходимо делать прежде всего на "устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы".

https://ukraina.ru/20231206/1051769012.html

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новости, германия, борис писториус, украина, военная помощь, всу, сво