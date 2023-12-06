https://ukraina.ru/20231206/1051777527.html
Киевские каратели за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 06.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 56 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-06T02:32
2023-12-06T02:32
2023-12-06T02:32
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 178 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 27 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Центрально-Городском и ранении мужчины в Никитовском районах Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз. Всего было выпущено 230 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231205/1051773609.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, артиллерия, Военные преступления, СВО
Киевские каратели за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 56 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 178 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 27 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Центрально-Городском и ранении мужчины в Никитовском районах Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз. Всего было выпущено 230 единиц различных боеприпасов.