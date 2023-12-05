https://ukraina.ru/20231205/1051769466.html

"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт

"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт - 05.12.2023 Украина.ру

"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинок мобилизоваться и идти на фронт. Об этом Безуглая написала 5 декабря в соцсети

2023-12-05T17:33

2023-12-05T17:33

2023-12-05T17:33

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призыв

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Нардеп подчеркнула, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу.Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая при этом сообщила, что женская форма для украинских военнослужащих появится не раньше, чем через пять лет.Австрийское издание Exxpress ранее сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, мобилизация, волонтеры, марьяна безуглая, призыв