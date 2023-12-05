"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт - 05.12.2023 Украина.ру
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"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт
"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт - 05.12.2023 Украина.ру
"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинок мобилизоваться и идти на фронт. Об этом Безуглая написала 5 декабря в соцсети
2023-12-05T17:33
2023-12-05T17:33
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
женщины
мобилизация
волонтеры
марьяна безуглая
призыв
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Нардеп подчеркнула, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу.Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая при этом сообщила, что женская форма для украинских военнослужащих появится не раньше, чем через пять лет.Австрийское издание Exxpress ранее сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231202/1051605993.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, мобилизация, волонтеры, марьяна безуглая, призыв
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, женщины, мобилизация, волонтеры, Марьяна Безуглая, призыв

"Лучше волонтёрства": Безуглая призвала женщин идти на фронт

17:33 05.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинок мобилизоваться и идти на фронт. Об этом Безуглая написала 5 декабря в соцсети
"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтёрство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", - написала Безуглая.
Нардеп подчеркнула, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу.
Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая при этом сообщила, что женская форма для украинских военнослужащих появится не раньше, чем через пять лет.
Австрийское издание Exxpress ранее сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.
Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".
По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.
Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 06:00
"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервыДля продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиУкраинаВСУВооруженные силы УкраиныженщинымобилизацияволонтерыМарьяна Безуглаяпризыв
 
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