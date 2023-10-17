В рядах ВСУ на линии фронта увеличилось количество женщин - Марочко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
В рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом 17 октября сообщили журналисты РИА Новости
"В ходе мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, находящихся в "красной зоне", - рассказал Марочко.
Военный эксперт добавил, что в некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов.
По его словам, девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.
Накануне украинские СМИ со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимира Фитьо сообщили, что все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями.
С 1 октября на учет в военкоматы обязаны становится и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Как заверил Фитьо, речь о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идет, а призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
По словам члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, с октября выезд с Украины для женщин-медиков, ставших на воинский учет, ограничен.
15 октября, 09:22Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматыВсе военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимира Фитьо