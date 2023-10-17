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В рядах ВСУ на линии фронта увеличилось количество женщин - Марочко

В рядах ВСУ на линии фронта увеличилось количество женщин - Марочко - 17.10.2023 Украина.ру

В рядах ВСУ на линии фронта увеличилось количество женщин - Марочко

В рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом 17 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-17T10:29

2023-10-17T10:29

2023-10-17T10:29

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Военный эксперт добавил, что в некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов.По его словам, девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.Накануне украинские СМИ со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимира Фитьо сообщили, что все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями.С 1 октября на учет в военкоматы обязаны становится и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Как заверил Фитьо, речь о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идет, а призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.По словам члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, с октября выезд с Украины для женщин-медиков, ставших на воинский учет, ограничен.

https://ukraina.ru/20231015/1050187754.html

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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, военнослужащие, андрей марочко