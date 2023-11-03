https://ukraina.ru/20231103/1050738286.html
Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ
Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ
Киев особенно остро нуждается в пополнении своих боевых частей, пишет австрийское издание Exxpress
2023-11-03T11:45
2023-11-03T11:45
2023-11-03T11:45
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иностранные наемники
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солдаты
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Население Украины устало от боевых действий, всё меньше людей хотят воевать против России, пишет издание.Райснер добавил, что уже сейчас заметно, что есть проблемы с набором новых солдат.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".В Испании компания GOA Tactical проводит ускоренный курс обучения людей, желающих стать наемниками. Курс длится всего 5 дней, а стоимость составляет 700 евро.Обязательным условием является наличие у потенциальных клиентов двухлетнего опыта работы в сфере безопасности, в том числе в полиции, охране общественного порядка или вооруженных силах, уточнили авторы статьи.Компания заявляет, что имеет прямые контакты с Министерством обороны в Киеве: "Если вы покажете наш сертификат, вы получите работу", - говорится в сообщении.Зарплата наёмного солдата зависит от рисков. Чем больше риск погибнуть в бою, тем выше зарплата солдата, пишет издание.Военнослужащим элитных подразделений обещают 3400 евро в месяц. Наёмники, которые находятся на передовой в первом боевом эшелоне, - 2800 евро. Военнослужащим, дислоцированным дальше, обещают платить меньше: 1800 евро в месяц.Бывший премьер-министр УкраиныНиколай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, всу, иностранные наемники, наемники, мобилизация, солдаты
Новости, Украина, Киев, ВСУ, иностранные наемники, наемники, мобилизация, солдаты
Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ
Киев особенно остро нуждается в пополнении своих боевых частей, пишет австрийское издание Exxpress
Население Украины устало от боевых действий, всё меньше людей хотят воевать против России, пишет издание.
"Украина стоит перед дилеммой: у нее почти не осталось боеспособных резервов“, -заявил автрийский военный эксперт полковник Маркус Райснер.
Райснер добавил, что уже сейчас заметно, что есть проблемы с набором новых солдат.
"Поэтому Киев делает все большую ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины", - пишет Exxpress.
Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".
В Испании компания GOA Tactical проводит ускоренный курс обучения людей, желающих стать наемниками. Курс длится всего 5 дней, а стоимость составляет 700 евро.
Обязательным условием является наличие у потенциальных клиентов двухлетнего опыта работы в сфере безопасности, в том числе в полиции, охране общественного порядка или вооруженных силах, уточнили авторы статьи.
Компания заявляет, что имеет прямые контакты с Министерством обороны в Киеве: "Если вы покажете наш сертификат, вы получите работу", - говорится в сообщении.
Зарплата наёмного солдата зависит от рисков. Чем больше риск погибнуть в бою, тем выше зарплата солдата, пишет издание.
Военнослужащим элитных подразделений обещают 3400 евро в месяц. Наёмники, которые находятся на передовой в первом боевом эшелоне, - 2800 евро. Военнослужащим, дислоцированным дальше, обещают платить меньше: 1800 евро в месяц.
Бывший премьер-министр УкраиныНиколай Азаров заявлял
, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.