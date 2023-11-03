Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
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Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ
Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ
Киев особенно остро нуждается в пополнении своих боевых частей, пишет австрийское издание Exxpress
2023-11-03T11:45
2023-11-03T11:45
новости
украина
киев
всу
иностранные наемники
наемники
мобилизация
солдаты
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Население Украины устало от боевых действий, всё меньше людей хотят воевать против России, пишет издание.Райснер добавил, что уже сейчас заметно, что есть проблемы с набором новых солдат.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".В Испании компания GOA Tactical проводит ускоренный курс обучения людей, желающих стать наемниками. Курс длится всего 5 дней, а стоимость составляет 700 евро.Обязательным условием является наличие у потенциальных клиентов двухлетнего опыта работы в сфере безопасности, в том числе в полиции, охране общественного порядка или вооруженных силах, уточнили авторы статьи.Компания заявляет, что имеет прямые контакты с Министерством обороны в Киеве: "Если вы покажете наш сертификат, вы получите работу", - говорится в сообщении.Зарплата наёмного солдата зависит от рисков. Чем больше риск погибнуть в бою, тем выше зарплата солдата, пишет издание.Военнослужащим элитных подразделений обещают 3400 евро в месяц. Наёмники, которые находятся на передовой в первом боевом эшелоне, - 2800 евро. Военнослужащим, дислоцированным дальше, обещают платить меньше: 1800 евро в месяц.Бывший премьер-министр УкраиныНиколай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, всу, иностранные наемники, наемники, мобилизация, солдаты
Новости, Украина, Киев, ВСУ, иностранные наемники, наемники, мобилизация, солдаты

Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ

11:45 03.11.2023
 
© AP / Mstyslav ChernovВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP / Mstyslav Chernov
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Киев особенно остро нуждается в пополнении своих боевых частей, пишет австрийское издание Exxpress
Население Украины устало от боевых действий, всё меньше людей хотят воевать против России, пишет издание.

"Украина стоит перед дилеммой: у нее почти не осталось боеспособных резервов“, -заявил автрийский военный эксперт полковник Маркус Райснер.

Райснер добавил, что уже сейчас заметно, что есть проблемы с набором новых солдат.
"Поэтому Киев делает все большую ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины", - пишет Exxpress.
Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".
В Испании компания GOA Tactical проводит ускоренный курс обучения людей, желающих стать наемниками. Курс длится всего 5 дней, а стоимость составляет 700 евро.
Обязательным условием является наличие у потенциальных клиентов двухлетнего опыта работы в сфере безопасности, в том числе в полиции, охране общественного порядка или вооруженных силах, уточнили авторы статьи.
Компания заявляет, что имеет прямые контакты с Министерством обороны в Киеве: "Если вы покажете наш сертификат, вы получите работу", - говорится в сообщении.
Зарплата наёмного солдата зависит от рисков. Чем больше риск погибнуть в бою, тем выше зарплата солдата, пишет издание.
Военнослужащим элитных подразделений обещают 3400 евро в месяц. Наёмники, которые находятся на передовой в первом боевом эшелоне, - 2800 евро. Военнослужащим, дислоцированным дальше, обещают платить меньше: 1800 евро в месяц.
Бывший премьер-министр УкраиныНиколай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 21:03
"Злой, преданный союзниками, обманывающий сам себя". Отношения Зеленского и Запада кардинально изменилисьАмериканский журнал Time 30 октября выпустил большую статью о том, как за последний год изменилось отношение Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также как изменился сам Зеленский
 
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