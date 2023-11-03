https://ukraina.ru/20231103/1050738286.html

Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ

Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру

Украина срочно ищет наёмников, даже женщин – СМИ

Киев особенно остро нуждается в пополнении своих боевых частей, пишет австрийское издание Exxpress

2023-11-03T11:45

2023-11-03T11:45

2023-11-03T11:45

новости

украина

киев

всу

иностранные наемники

наемники

мобилизация

солдаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/99/1034009993_0:264:5000:3077_1920x0_80_0_0_ad4245fc82a36f6e76cef28174cf9ad9.jpg

Население Украины устало от боевых действий, всё меньше людей хотят воевать против России, пишет издание.Райснер добавил, что уже сейчас заметно, что есть проблемы с набором новых солдат.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".В Испании компания GOA Tactical проводит ускоренный курс обучения людей, желающих стать наемниками. Курс длится всего 5 дней, а стоимость составляет 700 евро.Обязательным условием является наличие у потенциальных клиентов двухлетнего опыта работы в сфере безопасности, в том числе в полиции, охране общественного порядка или вооруженных силах, уточнили авторы статьи.Компания заявляет, что имеет прямые контакты с Министерством обороны в Киеве: "Если вы покажете наш сертификат, вы получите работу", - говорится в сообщении.Зарплата наёмного солдата зависит от рисков. Чем больше риск погибнуть в бою, тем выше зарплата солдата, пишет издание.Военнослужащим элитных подразделений обещают 3400 евро в месяц. Наёмники, которые находятся на передовой в первом боевом эшелоне, - 2800 евро. Военнослужащим, дислоцированным дальше, обещают платить меньше: 1800 евро в месяц.Бывший премьер-министр УкраиныНиколай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.

https://ukraina.ru/20231031/1050651227.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, всу, иностранные наемники, наемники, мобилизация, солдаты