Женщины в ВСУ получат форму через пять лет - 04.12.2023 Украина.ру
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Женщины в ВСУ получат форму через пять лет
Женщины в ВСУ получат форму через пять лет - 04.12.2023 Украина.ру
Женщины в ВСУ получат форму через пять лет
Женская форма для украинских военнослужащих появится не раньше, чем через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью украинскому изданию New Voice
2023-12-04T11:03
2023-12-04T11:03
новости
украина
всу
женщины
форма
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Она перечислила волонтерские организации, который на сегодняшних день присылают женскую военную форму. "Она очень качественная, классная. Я пользовалась и очень им благодарна", добавила она.По словам Сарнацкой, гораздо важнее наличие оружия. "Если я буду мертва, но в женской форме, не думаю, что это будет важно".В октябре Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин.В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были.Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом.Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку.Газета The New York Times выпустила статью о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".Австрийское издание Exxpress сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, всу, женщины, форма
Новости, Украина, ВСУ, женщины, форма

Женщины в ВСУ получат форму через пять лет

11:03 04.12.2023
 
© NV | nv.ua | Радіо NV | Новини України | Аналітика | Відео| НВ телеграм-канал
© NV | nv.ua | Радіо NV | Новини України | Аналітика | Відео| НВ телеграм-канал
Читать в
Женская форма для украинских военнослужащих появится не раньше, чем через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью украинскому изданию New Voice
"Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, - это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую", - заявила Сарнацкая.
Она перечислила волонтерские организации, который на сегодняшних день присылают женскую военную форму. "Она очень качественная, классная. Я пользовалась и очень им благодарна", добавила она.
По словам Сарнацкой, гораздо важнее наличие оружия. "Если я буду мертва, но в женской форме, не думаю, что это будет важно".
"Женщины в армии есть, следовательно должна быть и форма, — резюмирует она. - Я просто хочу сказать, что все мы — и мужчины, и женщины-нуждаемся в первую очередь в оружии.
В октябре Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин.
В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были.
Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом.
Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку.
Газета The New York Times выпустила статью о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.
Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".
Австрийское издание Exxpress сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.
Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".
По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.
Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 06:00
"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервыДля продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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