https://ukraina.ru/20231204/1051715928.html

Женщины в ВСУ получат форму через пять лет

Женщины в ВСУ получат форму через пять лет - 04.12.2023 Украина.ру

Женщины в ВСУ получат форму через пять лет

Женская форма для украинских военнослужащих появится не раньше, чем через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью украинскому изданию New Voice

2023-12-04T11:03

2023-12-04T11:03

2023-12-04T11:03

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Она перечислила волонтерские организации, который на сегодняшних день присылают женскую военную форму. "Она очень качественная, классная. Я пользовалась и очень им благодарна", добавила она.По словам Сарнацкой, гораздо важнее наличие оружия. "Если я буду мертва, но в женской форме, не думаю, что это будет важно".В октябре Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин.В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были.Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом.Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку.Газета The New York Times выпустила статью о том, что власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт.Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".Австрийское издание Exxpress сообщало, что Киев остро нуждается в пополнении своих боевых частей, поэтому делает ставку на иностранных наемников в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе желательны женщины.Наемники со всего мира вступают в "Международный легион защиты Украины".По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала спецоперации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин. В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20 процентов. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена, добавил Марочко.Военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у Украины есть определённые ресурсы для мобилизации. "Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того, что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения", заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231202/1051605993.html

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новости, украина, всу, женщины, форма