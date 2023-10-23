https://ukraina.ru/20231023/1050408936.html

Полковник Виталий Киселёв: Россия выманила резервы ВСУ из Киева, чтобы разгромить их прямо на марше

Полковник Виталий Киселёв: Россия выманила резервы ВСУ из Киева, чтобы разгромить их прямо на марше - 23.10.2023 Украина.ру

Полковник Виталий Киселёв: Россия выманила резервы ВСУ из Киева, чтобы разгромить их прямо на марше

Запад хочет только одного – оставить от Украины одних стариков и разрушенные города, чтобы это бремя бросить на наши плечи. Поэтому мы должны показать не только свою военную мощь и стойкость русского духа, но и воевать в сфере экономики и политики

2023-10-23T14:10

2023-10-23T14:10

2023-10-23T14:10

интервью

всу

киев

авдеевка

огнемет

россия

купянск

энергетика

мины

сво

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В этих баталиях наша страна приносит не меньшие жертвы. Но победа все равно будет за нами, уверен военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас ситуация на Авдеевском направлении складывается следующим образом. Российские войска решили не штурмовать этот укрепрайон ВСУ в лоб, а предпринимают попытку обойти его слева и справа, чтобы оставить гарнизон без снабжения. В свою очередь противник намерен сорвать эти планы за счет мощного контрудара на южном фланге в районе Опытного и Песок.- Виталий Викторович, учитывая эту конфигурацию, какая перед нами сейчас стоит задача минимум?- Выдавливать ВСУ, не входя в города, чтобы избежать бессмысленных потерь с нашей стороны.И вообще нам необходимо удержать линию соприкосновения и продвигаться вперед. Мы этим занимаемся и на юге, и на севере, и в центре.Что касается Авдеевки, то там действительно идут ожесточенные бои. Противник стягивает туда резервы с юга, с севера, а также из Днепропетровска и из Полтавы, поскольку у ВСУ там – жуткие потери среди личного состава. Потому что они берегут технику, а не людей.Отмечу также, что весь Донбасский кряж от Купянска-Узлового до Авдеевки – это сложный рельеф местности, где преобладают высоты и много низменностей (балки, речушки и заболоченные участки). К тому же, это целая сеть городов. В каждом из этих городов проживали около 100 тысяч человек. И в каждом из них есть крупные промышленные предприятия. Они были построены в советское время в расчете на то, чтобы выдержать атомный удар со стороны США.ВСУ еще с 2014 года при помощи штатных офицеров НАТО это учли и пришли к выводу, что Россию можно остановить лишь одним способом – занять оборону в городах, прикрываясь промышленными объектами, городской застройкой и мирными жителями. Из той же Авдеевки людей не выпускают. Им угрожают расстрелом за любую попытку выйти из подвала.Так что ломиться в Авдеевку в лоб бессмысленно. Потому что для этого придется стирать город с лица земли. Мы ее будем обходить. И все остальные города мы тоже будем обходить и окружать. Мы попытаемся перерезать ВСУ снабжение по железным и автомобильным дорогам, взяв их под артиллерийский контроль.А пока нашей основной задачей является выдавливание противника. Отработали ВКС, артиллерия, танки, а только потом мотострелки подходят поближе, одновременно окапываясь.Нужно еще учесть фактор осенней погоды. Становится все мрачнее и мрачнее, периодически идут проливные дожди. В этих условиях западная техника ВСУ не сможет проезжать по грунтовым дорогам. Вы уже неоднократно видели видео из-под Работино и из-под Кременной, когда прошел дождь и танки увязли, а пехота вынуждена отступать или разбегаться. Мы этим воспользуемся и сами будем медленно продвигаться.ВСУ использует большое количество противопехотных мин западного образца (Нидерланды, Швеция, Польша, США, Испания, Франция), запрещенных международными конвенциями. Кроме того, 99% боеприпасов калибра 155-мм противника кассетные. И "Цезари", и "Крабы", и М-777 стреляют одним этим боеприпасом. Эти снаряды не высокоточные. Они работают по площадям. Дальность стрельбы их тоже невысока. М-777 могут бить максимум на 42 километра, а кассетными снарядами им можно стрелять только на 22. Короче говоря, ВСУ эти артиллерийские установки нужно пододвинуть как можно ближе к линии разграничения, а мы по ним отрабатываем "Ланцетами".Этот ударный дрон зарекомендовал себя как искусственный интеллект, способный с каждым разом выполнять все более сложные задачи. Сначала он бил с дистанции в 20 километров, а теперь бьет на все 70-80. Мы им сможем работать по глубокому тылу противника. Он сам захватывает цель, сопровождает ее и уничтожает. Это даже лучше артиллерии.Это заслуга наших технарей, которые постоянно модернизируют его.Вообще, в войска поставляется все больше нового вооружения. Мы его не просто накапливаем, но и используем в бою. Я имею в виду танк Т-90М "Прорыв" и огнеметную систему "Тосочка-2". Это оружие, которое прошло ряд конструктивных изменений как в технической части, так и в части боеприпасов. Они получают координаты по скрытой системе связи, выезжают в заданный район и наносят удар двумя ракетами. Этого достаточно, чтобы полностью снести взводный опорный пункт или нанести серьезный ущерб ротному.Более того, "Тосочка-2" сейчас работает на дистанции в 20 километров (предыдущая работала на 6-7). Так что мы почти в три раза увеличили дальность стрельбы. Это тоже заслуга наших конструкторских бюро, которые напрямую общаются с командирами подразделений и точно знают, что сегодня нужно для фронта.А для фронта нужно высокоточное вооружение и высокоточные снаряды, а также всесезонная техника. Наши танки можно использовать и в Арктике, и на Ближнем Востоке, и на черноземе Украины. Результаты серьезные. Успехи есть.Не зря Залужный приезжал в район Авдеевки и Купянска-Узлового. Там была история с жуткими потерями Украины. А эти потери не устраивают западных кураторов киевского режима, которые требуют результата. А результата нет.- Вы в прошлом интервью говорили, что у ВСУ еще остались в резерве три корпуса, которые находятся возле Днепропетровска, Полтавы и Запорожья. Это их противник сейчас бросает под Авдеевку?- Противник с их помощью осуществляет ротацию подразделений, которые потеряли более 50% личного состава. А основные силы и средства, которые готовил НАТО, сейчас находятся под Киевом. Украина считает, что мы не сегодня-завтра начнем наступать с севера.Кстати, есть информация, что как раз два таких подразделения с Киевской области отправились под Купянск. Туда также прибывают нацисты из "Азова"*, которые "прославились" издевательствами над мирными жителями и российскими военнопленными. Это говорит о том, что противник там тоже понес огромные потери. Как и возле Авдеевки и Работино/Вербового, где сейчас разворачиваются основные сражения.Резервы у киевского режима есть. Вы же видите, что мобилизация добралась до Львовской и Ивано-Франковской областей. Для мобилизации ресурсы восточной Украины исчерпаны. А 6 миллионов мужчин призывного возраста убыли в Евросоюз. Не зря Зеленский поднимал панику по поводу того, чтобы Брюссель начал их выдворять. Но Европа к этому не готова, потому что ей самой нужны молодые специалисты для работы.Резюмирую. У Украины есть определенные ресурсы для мобилизации. Киевский режим обязательно будет создавать женские и студенческие батальоны под предлогом того что они будут служить в своих регионах, а потом под охраной привезут на линию боевого соприкосновения. Но их резервы все равно небезграничны.Отмечу также, что киевский режим продолжает террор местного населения Харьковской области. Они окружают населенные пункты, без спроса заходят в дома, проверяют телефоны и сажают в тюрьму за малейшие симпатии в адрес России. Украина сегодня – это не просто террористическое государство. Это государство, которое воюет против своего народа, чтобы уничтожить как можно больше русских.Запад хочет только одного – оставить от Украины одних стариков и разрушенные города, чтобы это бремя бросить на наши плечи. Поэтому мы должны показать не только свою военную мощь и стойкость русского духа, но и воевать в сфере экономики и политики. В этих баталиях наша страна приносит не меньшие жертвы. Но победа все равно будет за нами.- Вы сказали, что минные установки ВСУ представляют для нас проблему. Но насколько я знаю, на Луганском направлении мы тоже применяем тактику, поочередно применяя установки минирования и разминирования. Насколько она эффективна?- У нас есть системы дистанционного минирования. Эта тактика оправдала себя в борьбе с "контрнаступом", когда Украина одновременно бросала в бой по 50 человек с техникой. Мы бросали мины, чтобы противник спотыкался. Мы видели прекрасные кадры, когда западные танки на них натыкались. Вражеская пропаганда утверждала, что они настолько мощные, что не боятся противотанковых мин. Но нет такой техники, которая их не боялась бы.Кстати, чем отличаются западные мины от российских? Наши мины самоликвидируются через двое-трое суток в любых погодных условиях. Даже если какая-то мина на тысячу не сработает, это все равно стопроцентный результат.У западных мин такого нет. Потому что на Украину поставляется все самое старое вооружение, от которого Европа давно хотела избавиться. Из-за этого нашим подразделениям тяжело идти вперед. Наши саперы фактически превратились в штурмовые группы, которые должны проверить определенный участок, чтобы все остальные могли двигаться.Мы используем и технические средства разминирования, а иногда применяем доблестные ВКС, которые бросают бомбу и разминируют целые участки.Я хочу сказать, что Запад в ходе СВО столкнулся с российской высокотехнологической техникой, способной выжить в любых условиях боя. Это заслуга нашего ВПК и волонтеров, которые обеспечивают ей подразделения. Если у нас и дальше будет такой крепкий тыл, победа будет за нами.- Вы подробно рассказали о том, насколько эффективно мы применяем "Тосочку". А как сложится судьба "Буратино" и "Солнцепека"? Означает ли это, что две другие наши огнеметные системы недостаточно эффективны?- На поле боя всегда существует определенный эшелон из вооружений и техники (ВКС, беспилотники и РСЗО). У каждого из них есть своя задача и дистанция для работы.Если говорить конкретно про "Буратино" и "Солнцепек", то они на платформе хорошо бронированного танка Т-72. Да, они вынуждены почти вплотную подходить к окопам для стрельбы. Но количества этой техники достаточно для выполнения боевых задач. Уничтожить взводный опорный пункт, защитить фланги или поддержать штурмовые подразделения. Они выстрелят, а наши мотострелки на танках и БМП двинутся вперед в более безопасных условиях.А "Тосочка" будет работать по целям в глубине, уничтожая противника на марше. Ей достаточно одного снаряда, чтобы накрыть украинскую колонну техники.- Есть мнение, что если Россия сейчас будет более активно бить по энергетике Украины, это будет означать, что она готовится к долгой войне, а если не будет – то готовится к решительной победе. Есть ли тут прямая связь?- Я прямой связи тут не вижу.Мы и так ежедневно и своевременно бьем по логистическим центрам противника, где он складирует технику и размещает личный состав, учитывая, что США и Украина эффективно научились использовать гражданскую инфраструктуру для перевозки военных грузов. Технику складируют даже на почте и в больших супермаркетах. Мы продолжим ее там вычислять и выбивать.Также мы продолжим бить по заводам, где кустарным способом ремонтируют технику и производят мины. И мы будем бить по электроподстанциям, чтобы эти предприятия не смогли работать. Там будет происходить замыкание и возгорание. Мы продолжим это комплексное воздействие, чтобы уничтожить военное производство ВСУ.А гражданскую инфраструктуру мы изначально не трогали и трогать не будем. Мы же не сожгли Киевскую ГАЭС, чтобы обесточить половину Украины. И не перебили провода Ровенской АЭС, чтобы она не могла продавать электроэнергию на Запад.Мы могли бы уничтожить Верховную Раду вместе с депутатами, но в этом нет большого смысла. Да, они принимают антироссийские законы. Но пусть пишут. Мы придем и все равно все поменяем. Потому что мы воюем против исключительно военной инфраструктуры. Чтобы создавать киевскому режиму все больше сложностей на поле боя.*Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, киев, авдеевка, огнемет, россия, купянск, энергетика, мины, сво, сша