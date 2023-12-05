https://ukraina.ru/20231205/1051746368.html

Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО

Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО - 05.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО

Россия не может потерпеть поражение в спецоперации (СВО) иначе мир окажется в новой колониальной системе. Об этом заявил 5 декабря генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите

2023-12-05T09:35

2023-12-05T09:35

2023-12-05T09:35

сво

дмитрий киселев

россия

новости

мир

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"Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира", - объяснил Киселев.По его словам, если представить, "что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил, Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели".При этом Киселев выразил уверенность, что "этого не произойдет, но хотелось бы чтобы все коллеги понимали смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".

https://ukraina.ru/20231113/1050950836.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, дмитрий киселев, россия, новости, мир