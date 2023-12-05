Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО - 05.12.2023 Украина.ру
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Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО
Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО - 05.12.2023 Украина.ру
Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО
Россия не может потерпеть поражение в спецоперации (СВО) иначе мир окажется в новой колониальной системе. Об этом заявил 5 декабря генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите
2023-12-05T09:35
2023-12-05T09:35
сво
дмитрий киселев
россия
новости
мир
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"Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира", - объяснил Киселев.По его словам, если представить, "что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил, Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели".При этом Киселев выразил уверенность, что "этого не произойдет, но хотелось бы чтобы все коллеги понимали смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".
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сво, дмитрий киселев, россия, новости, мир
СВО, Дмитрий Киселев, Россия, Новости, мир

Дмитрий Киселев объяснил, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО

09:35 05.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости
Интервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Россия не может потерпеть поражение в спецоперации (СВО) иначе мир окажется в новой колониальной системе. Об этом заявил 5 декабря генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите
"Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира", - объяснил Киселев.
По его словам, если представить, "что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил, Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели".
При этом Киселев выразил уверенность, что "этого не произойдет, но хотелось бы чтобы все коллеги понимали смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 05:45
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до ЛьвоваСейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.
 
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