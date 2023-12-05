Открытие Подольского моста, националистическая ёлка и обледенелые улицы. Что происходит в Киеве - 05.12.2023 Украина.ру
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Открытие Подольского моста, националистическая ёлка и обледенелые улицы. Что происходит в Киеве
Открытие Подольского моста, националистическая ёлка и обледенелые улицы. Что происходит в Киеве - 05.12.2023 Украина.ру
Открытие Подольского моста, националистическая ёлка и обледенелые улицы. Что происходит в Киеве
В столице Украины на днях наконец-то открыли многострадальный Подольско-Воскресенский мост, хотя до конца его так и не достроили. Строительство этого моста как бы проявило всю суть инфраструктурных проектов независимой Украины.
2023-12-05T08:04
2023-12-05T08:04
эксклюзив
киев
украина
мобилизация
виталий кличко
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План строительство разрабатывали еще при Советском Союзе. Строить начали в 1993 году. С тех пор стройка забирала миллионы и миллиарды бюджетных средств, а сроки окончания сдвигались с 2008-го на 2013-й и далее.Даже сейчас он открыт пока только для одного автобусного маршрута и автомобилей экстренных служб, так как большой нагрузки может не выдержать. Глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Витренко назвал частичное открытие моста PR-акций Виталия Кличко. "Состоялось открытие лишь технологического съезда с моста, который могут использовать экстренные службы. И лишь один маршрут муниципального транспорта, который, как по мне, очень дорого стоил. Чтобы один автобус пересекал Днепр с правого берега на левый, понадобилось 20 миллиардов гривен. А вокруг еще не завершено строительство. Это простая акция, чтобы показать свои PR-возможности", - отметил Витренко. Надо полагать, достройка моста займет еще не один десяток лет и "съест" еще больше миллиардов.Уже лишь тот факт, что РФ смогла в сжатые сроки построить Крымский мост, тогда как в столице Украины за все годы независимости не могли построить один мост, нередко вызывает раздражение националистов и желание разрушить то, что построили россияне.Мэр Киева Виталий Кличко тем временем подключился к конфликту между Офисом Зеленского и главкомом ВСУ Валерием Залужным, обвинив президента во лжи. "Между нашими политиками уже идет окопная борьба – в стране, которая колеблется в своем существовании. Это просто глупо. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. И было и остается много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он допустил. Залужный сказал правду о тупике на фронте. Иногда люди не хотят слышать правду. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем с эйфорией лгать своему народу и партнерам. Но нельзя делать это вечно", - заявил Кличко, встав тем самым на сторону главкома ВСУ. Ранее в интервью немецкому журналу Spiegel Кличко заявил, что Украина движется в сторону авторитаризма, посетовав на давление на местное самоуправление.После частичного открытия Подольско-Воскресенкого моста Кличко также снова пообещал киевлянам метро на Троещину. Подобные обещания стали уже поводом для шуток у киевлян. Метро на Троещину тоже разрабатывали еще в советские времена. При независимой Украине весь проект ушел в пустые обещания, которые повторяли обычно перед выборами. Последнюю станцию метро в Киеве открывал еще экс-президент Виктор Янукович. За этот же период в Москве были построены десятки новых станций метрополитена.На прошедших выходных в Киеве на Софиевской площади также начали устанавливать главную елку. Увенчать ее должен гигантский трезубец, а игрушки должны быть украшены националистическими символами. Киевлянам предлагается сфотографироваться на фоне ёлки и взять себе на память какую-нибудь игрушку, но только после внесения благотворительного взноса на ВСУ. Праздничных мероприятий киевская мэрия организовывать не будет, фейерверки останутся под запретом, а комендантский час в Киеве будет действовать и в новогоднюю ночь.Недавний снегопад и небольшой мороз превратили сейчас улицы украинской столицы в сплошной каток. Резко возросло количество переломов. Киевляне просят коммунальные службы перестать убирать снег с помощью щеток коммунальной техники, так как они лишь шлифуют снег, превращая его в лед. В результате после проезда коммунальной техники ходить по тротуарам сложно и опасно. Петицию с требованием прекратить шлифовать снег киевляне разместили на сайте Киевсовета.На Майдане в Киеве в воскресенье 3 декабря снова митинговали родственники пленных из неонацистского "Азова". В митинге принимали участие около 200 человек. Они требовали от властей "вернуть азовцев домой", хотя это зависит уже отнюдь не от киевских властей. Днем ранее на Крещатике митинговали жены и матери мобилизованных украинских военнослужащих с требованием принять закон или установить какие-то предельные сроки для мобилизованных, многие из которых находятся на линии боевого столкновения с февраля 2022 года. Однако очевидно, что никто их отпускать домой не будет, так как ВСУ тогда просто посыплется, как структура. Из ВСУ сейчас реальный выход есть либо на тот свет, либо в плен, так как даже военнослужащие, потерявшие конечность, не могут демобилизоваться.Массовый отлов пушечного мяса породил в Киеве очередную мошенническую схему, о которой предупреждают столичные правоохранители. Мошенники представляются сотрудниками ТЦК (военкоматов) или СБУ и пытаются выписывать липовые повестки, после чего предлагают прохожим мужчинам откупиться за круглую сумму. Учитывая, что многие не горят желанием воевать с ВС РФ, мошенникам удается зарабатывать по несколько тысяч долларов в день.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, киев, украина, мобилизация, виталий кличко
Эксклюзив, Киев, Украина, мобилизация, Виталий Кличко

Открытие Подольского моста, националистическая ёлка и обледенелые улицы. Что происходит в Киеве

08:04 05.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Zinnsoldat
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© commons.wikimedia.org / Zinnsoldat
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В столице Украины на днях наконец-то открыли многострадальный Подольско-Воскресенский мост, хотя до конца его так и не достроили. Строительство этого моста как бы проявило всю суть инфраструктурных проектов независимой Украины.
План строительство разрабатывали еще при Советском Союзе. Строить начали в 1993 году. С тех пор стройка забирала миллионы и миллиарды бюджетных средств, а сроки окончания сдвигались с 2008-го на 2013-й и далее.
Даже сейчас он открыт пока только для одного автобусного маршрута и автомобилей экстренных служб, так как большой нагрузки может не выдержать. Глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Витренко назвал частичное открытие моста PR-акций Виталия Кличко.
"Состоялось открытие лишь технологического съезда с моста, который могут использовать экстренные службы. И лишь один маршрут муниципального транспорта, который, как по мне, очень дорого стоил. Чтобы один автобус пересекал Днепр с правого берега на левый, понадобилось 20 миллиардов гривен. А вокруг еще не завершено строительство. Это простая акция, чтобы показать свои PR-возможности", - отметил Витренко. Надо полагать, достройка моста займет еще не один десяток лет и "съест" еще больше миллиардов.
Уже лишь тот факт, что РФ смогла в сжатые сроки построить Крымский мост, тогда как в столице Украины за все годы независимости не могли построить один мост, нередко вызывает раздражение националистов и желание разрушить то, что построили россияне.
Мэр Киева Виталий Кличко тем временем подключился к конфликту между Офисом Зеленского и главкомом ВСУ Валерием Залужным, обвинив президента во лжи.
"Между нашими политиками уже идет окопная борьба – в стране, которая колеблется в своем существовании. Это просто глупо. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. И было и остается много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он допустил. Залужный сказал правду о тупике на фронте. Иногда люди не хотят слышать правду. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем с эйфорией лгать своему народу и партнерам. Но нельзя делать это вечно", - заявил Кличко, встав тем самым на сторону главкома ВСУ. Ранее в интервью немецкому журналу Spiegel Кличко заявил, что Украина движется в сторону авторитаризма, посетовав на давление на местное самоуправление.
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Вчера, 08:02
Как "чегеварово" все начиналось: Кличко против ЗеленскогоМэр Киева Виталий Кличко фактически объявил о старте своей политической кампании, направленной против президента Зеленского
После частичного открытия Подольско-Воскресенкого моста Кличко также снова пообещал киевлянам метро на Троещину. Подобные обещания стали уже поводом для шуток у киевлян. Метро на Троещину тоже разрабатывали еще в советские времена. При независимой Украине весь проект ушел в пустые обещания, которые повторяли обычно перед выборами. Последнюю станцию метро в Киеве открывал еще экс-президент Виктор Янукович. За этот же период в Москве были построены десятки новых станций метрополитена.
На прошедших выходных в Киеве на Софиевской площади также начали устанавливать главную елку. Увенчать ее должен гигантский трезубец, а игрушки должны быть украшены националистическими символами. Киевлянам предлагается сфотографироваться на фоне ёлки и взять себе на память какую-нибудь игрушку, но только после внесения благотворительного взноса на ВСУ. Праздничных мероприятий киевская мэрия организовывать не будет, фейерверки останутся под запретом, а комендантский час в Киеве будет действовать и в новогоднюю ночь.
Недавний снегопад и небольшой мороз превратили сейчас улицы украинской столицы в сплошной каток. Резко возросло количество переломов. Киевляне просят коммунальные службы перестать убирать снег с помощью щеток коммунальной техники, так как они лишь шлифуют снег, превращая его в лед. В результате после проезда коммунальной техники ходить по тротуарам сложно и опасно. Петицию с требованием прекратить шлифовать снег киевляне разместили на сайте Киевсовета.
На Майдане в Киеве в воскресенье 3 декабря снова митинговали родственники пленных из неонацистского "Азова". В митинге принимали участие около 200 человек. Они требовали от властей "вернуть азовцев домой", хотя это зависит уже отнюдь не от киевских властей.
Днем ранее на Крещатике митинговали жены и матери мобилизованных украинских военнослужащих с требованием принять закон или установить какие-то предельные сроки для мобилизованных, многие из которых находятся на линии боевого столкновения с февраля 2022 года. Однако очевидно, что никто их отпускать домой не будет, так как ВСУ тогда просто посыплется, как структура. Из ВСУ сейчас реальный выход есть либо на тот свет, либо в плен, так как даже военнослужащие, потерявшие конечность, не могут демобилизоваться.
Массовый отлов пушечного мяса породил в Киеве очередную мошенническую схему, о которой предупреждают столичные правоохранители. Мошенники представляются сотрудниками ТЦК (военкоматов) или СБУ и пытаются выписывать липовые повестки, после чего предлагают прохожим мужчинам откупиться за круглую сумму. Учитывая, что многие не горят желанием воевать с ВС РФ, мошенникам удается зарабатывать по несколько тысяч долларов в день.
 
ЭксклюзивКиевУкраинамобилизацияВиталий Кличко
 
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