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Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина
Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина - 05.12.2023 Украина.ру
Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал тех, кто отказывается поддержать выделение денег Украине, сторонниками Путина. Об этом он заявил 4 декабря на брифинге Белого дома
2023-12-05T06:54
2023-12-05T06:54
2023-12-05T06:54
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"Я считаю, что каждый член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу [президента России Владимира] Путина. Голосование против поддержки Украины - это голосование за улучшение стратегической позиции Путина", - сказал Салливан.По его словам, у администрации "заканчиваются деньги и почти закончилось время" на поддержку Киева.Бюджетное управление Белого дома ранее призвало спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона ускорить согласование помощи киевскому режиму. В письме подчёркивается, что без положительного решения Конгресса у США "к концу года иссякнут средства для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов".Контролирующая Палату представителей республиканская оппозиция увязывает выделение дополнительных средств Украине с ужесточением пограничной политики США.
https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, вашингтон, конгресс сша, владимир путин, сво, украина, военная помощь, всу
Новости, США, Вашингтон, Конгресс США, Владимир Путин, СВО, Украина, военная помощь, ВСУ
Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал тех, кто отказывается поддержать выделение денег Украине, сторонниками Путина. Об этом он заявил 4 декабря на брифинге Белого дома
"Я считаю, что каждый член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу [президента России Владимира] Путина. Голосование против поддержки Украины - это голосование за улучшение стратегической позиции Путина", - сказал Салливан.
По его словам, у администрации "заканчиваются деньги и почти закончилось время" на поддержку Киева.
Бюджетное управление Белого дома ранее призвало спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона ускорить согласование помощи киевскому режиму. В письме подчёркивается, что без положительного решения Конгресса у США "к концу года иссякнут средства для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов".
Контролирующая Палату представителей республиканская оппозиция увязывает выделение дополнительных средств Украине с ужесточением пограничной политики США.