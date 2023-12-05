https://ukraina.ru/20231205/1051742556.html

Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина

Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина - 05.12.2023 Украина.ру

Салливан "обнаружил" в Конгрессе США сторонников Путина

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал тех, кто отказывается поддержать выделение денег Украине, сторонниками Путина. Об этом он заявил 4 декабря на брифинге Белого дома

2023-12-05T06:54

2023-12-05T06:54

2023-12-05T06:54

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"Я считаю, что каждый член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу [президента России Владимира] Путина. Голосование против поддержки Украины - это голосование за улучшение стратегической позиции Путина", - сказал Салливан.По его словам, у администрации "заканчиваются деньги и почти закончилось время" на поддержку Киева.Бюджетное управление Белого дома ранее призвало спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона ускорить согласование помощи киевскому режиму. В письме подчёркивается, что без положительного решения Конгресса у США "к концу года иссякнут средства для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов".Контролирующая Палату представителей республиканская оппозиция увязывает выделение дополнительных средств Украине с ужесточением пограничной политики США.

https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html

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новости, сша, вашингтон, конгресс сша, владимир путин, сво, украина, военная помощь, всу