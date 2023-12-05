В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please" - 05.12.2023 Украина.ру
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В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please" - 05.12.2023 Украина.ру
В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
Фраза "Оставьте меня в покое, пожалуйста", сказанная министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, была обращена к фотографу. Об этом в эфире федерального телеканала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-12-05T00:51
2023-12-05T00:51
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мид рф
сергей лавров
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В ходе заседания СМИД ОБСЕ Лавров прервал своё выступление фразой "Can you leave me alone, please". Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику. Слова главы МИД РФ подхватили креативщики западных стран, которые использовали фразу в качестве "слогана" и "мема", пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована от всего мира. По словам Захаровой, с этой же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Сергея Лаврова, которая был сделана до официального заседания. Напомним, впервые за два года, 30 ноября, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье. Участие министра РФ бойкотировали главы МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Позже действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.
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новости, мид рф, сергей лавров, мария захарова, обсе
Новости, МИД РФ, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОБСЕ

В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"

00:51 05.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Фраза "Оставьте меня в покое, пожалуйста", сказанная министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, была обращена к фотографу. Об этом в эфире федерального телеканала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ходе заседания СМИД ОБСЕ Лавров прервал своё выступление фразой "Can you leave me alone, please". Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику.

"Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (при. ред. - заседания), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам", – приводит РИА Новости цитату Захаровой.

Слова главы МИД РФ подхватили креативщики западных стран, которые использовали фразу в качестве "слогана" и "мема", пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована от всего мира.
По словам Захаровой, с этой же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Сергея Лаврова, которая был сделана до официального заседания.
Напомним, впервые за два года, 30 ноября, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье. Участие министра РФ бойкотировали главы МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Позже действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.
 
НовостиМИД РФСергей ЛавровМария ЗахароваОБСЕ
 
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