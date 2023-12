https://ukraina.ru/20231205/1051739684.html

В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"

В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please" - 05.12.2023 Украина.ру

В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"

Фраза "Оставьте меня в покое, пожалуйста", сказанная министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, была обращена к фотографу. Об этом в эфире федерального телеканала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-12-05T00:51

2023-12-05T00:51

2023-12-05T00:51

новости

мид рф

сергей лавров

мария захарова

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_bf6de989d7a94165e8937730e6e3e816.jpg.webp

В ходе заседания СМИД ОБСЕ Лавров прервал своё выступление фразой "Can you leave me alone, please". Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику. Слова главы МИД РФ подхватили креативщики западных стран, которые использовали фразу в качестве "слогана" и "мема", пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована от всего мира. По словам Захаровой, с этой же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Сергея Лаврова, которая был сделана до официального заседания. Напомним, впервые за два года, 30 ноября, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье. Участие министра РФ бойкотировали главы МИД Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Позже действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мид рф, сергей лавров, мария захарова, обсе