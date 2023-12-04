Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу - 04.12.2023 Украина.ру
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Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу
Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу - 04.12.2023 Украина.ру
Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу
Сегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве, или в другом городе, таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
2023-12-04T04:00
2023-12-04T04:00
интервью
дмитрий евстафьев
всу
украина
владимир зеленский
борис джонсон
генри киссинджер
сша
демократическая партия
давид арахамия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 30 ноября на 101-м году жизни.- Дмитрий Геннадьевич, старая американская элита уходит. Насколько нам будет легче с новой элитой, и кто в нее входит – Маск, Кеннеди или кто-то еще?- Приписывать Генри Киссинджеру авторство нынешней политики США было бы большим преувеличением. Киссинджер успел даже поучаствовать во Второй мировой войне, и его трагедия в том, что он успел увидеть закат того мира, который пытался конструировать. Его мир – мир управляемой американоцентричности. Для Генри Киссинджера существовало три константы. Первое – это американское доминирование. В отличие от того же Бжезинского, который хотя бы задавался вопросом – лидерство или доминирование, Киссинджер не рефлексировал никогда. Должно было быть доминирование, причем железом и кровью. Для него посоветовать геополитическое решение, которое стоило бы миллион жизней, было естественным.Вторая идея, которая за ним шла, - это идея мирового порядка. Да это был мировой порядок по-американски, но это был порядок. Он был готов отдавать какой-то регион под контроль Советского Союза, но никогда не был готов какой-то регион хаотизировать. Он был готов сократить зону американского доминирования, но только, чтобы там не было хаотизации.И третья вещь, за которую его следует уважать, - он никогда не заигрывал с нацизмом. Его заставили под конец жизни высказываться в пользу Украины в НАТО. Но он свое сказал во время знаменитого выступления в Давосе, в котором сквозило полное неприятие нацистского режима на Украине.Гроссмейстер умер, и кто остался? Выдавленный в абсолютную маргиналию Джон Миршаймер и желчный 80-летний старик Люттвак? Они близко к нему никогда не стояли. Гроссмейстер умер, прилетел голубь и говорит, теперь я за него. Он перевернет все фигуру, нагадит на шахматную доску и расскажет, что победил. Разница между Киссинджером и нынешней внешней политикой США в том, что с Киссинджером можно было договариваться. Да, надо было всегда иметь в виду, что его цель – нас обмануть. А с этими "голубями" вряд ли вообще можно разговаривать. У Киссинджера в голове сидела идея порядка, а у этих – идея хаотизировать мир и даже часть США. Для них это допустимо.- Киссинджера часто вспоминают в связи с разрядкой в отношениях между США и СССР. Сейчас появилось много спекуляций на тему договорённостей между Россией и Украиной. Какие компромиссы с Украиной сейчас могут существовать, ведь часть наших новых территорий оккупированы, задачи СВО по демилитаризации и денацификации не выполнены?- Вопрос в том, что они могут нам предложить, что напоминало бы разрядку. На Украине говорят о позиционном тупике, хотя какой же это тупики, когда они теряют крупнейший укрепрайон в Авдеевке, который 8 лет закатывали в бетон. Линия фронта сейчас предполагает либо аккуратное разнонаправленное наступление, либо мобильную оборону. Она предполагает что угодно, только не замораживание.Идея заморозки конфликта не российская и не украинская, это идея западная. Это Западу мы сбили дыхалку, употреблю дворовый термин. Это Западу нужно передохнуть, это у Запада начинается перенапряжение промышленности, это Запад ищет по сусекам, где еще найти танк Т-72. А не найдешь Т-72, давайте в Африку съездим, там еще Т-62 остались. Это Западу не хватает времени, чтобы развернуть производство снарядов, особенно большого калибра. Когда мы говорим Запад, то подразумеваем США, других голосов там нет.Вот Киссинджер уже в этот момент прорабатывал бы вариант, что нам отдать и где, кроме Украины, чтобы мы скушали токсичное мясо и отравились. В англоязычных СМИ идет кампания о том, что на одном из островов на Днепре в Херсонской области создана гигантская группировка, которая пойдет на Крым. Это не шутка. Люди не понимают, что можно приложить линейку и посмотреть, сколько от Антоновского моста до Крыма и как туда идти. И что 200 человек, которые там сидят по подвалам хат до Крыма дойдут только в качестве пленных и то вряд ли. Вот разница. Киссинджер был реальным политиком в реальном мире, а сейчас люди считают, что всего можно добиться виртуальными технологиями.- Недавно прозвучало сенсационное признание лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Борис Джонсон, экс-премьер министр Великобритании, ответственен за срыв мирных переговоров. Понесет ли Джонсон ответственность за участие в конфликте, и какой смысл договариваться с теми, кто 10 лет последовательно нарушал все договорённости?- Что касается Джонсона, то нет, потому что любой в Европе процитирует слова Владимира Высоцкого: "Сумасшедший, что возьмешь". Борис Джонсон становится человеком, на которого можно повесить все. Мое восприятие интервью Арахамии: я вообще за мир, а во всем виноват Джонсон и те, кто его прислал. Помяните мое слово, если так дела пойдут на фронте, Арахамия себя еще подпольщиком объявит.Арахамия человек до известной степени самостоятельный, но интервью он давал, конечно, не сам. И целевая аудитория у него Зеленский. Потому что итоговый протокол, на что был согласен Зеленский, - это смертный приговор для Зеленского. Вторая целевая аудитория – это Запад, которому он говорит, это же вы все устроили, а теперь вы нас бросаете. Теперь мы поднимем списки погибших западных военных спецов, а они в Киеве есть, пересчитаем наемников, по полякам очень большие вопросы, сколько воевало польских наемников. И западным лидерам придется оправдываться перед своим обществом.То есть начался период серьезного шантажа. Все это говорит о том, что кризис режима на Украине достигает критических масштабов. Но это же говорит о том, что с этими фигурантами говорить не о чем. Сегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве, или в другом городе, таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию. Может быть, не полную безоговорочную сначала, речь может идти о замораживании на условиях признания российских конституционных прав на регионы, которые входят в состав РФ. Но это должны быть люди, способные на политическое решение.Военный мяч, безусловно, на нашей стороне. Я не вижу возможностей заморозить конфликт на этой линии соприкосновения. Думаю, нас ждут очень интересные зима и ранняя весна. Есть две реперные точки для Запада в украинском конфликте. Первое – это вопросы политической власти в Киеве, то есть убирать Зеленского или нет. Это должно решиться до первых кокусов Демократической партии на праймериз к президентским выборам. То есть трагическая гибель президента, с которым встречался Байден в период предвыборной кампании уже не может произойти. Судьба Зеленского должна определиться до кокусов в Айове.Вторая реперная точка, у нас часто говорят, что сдадут Украину или не сдадут. Да, допустим, 10 декабря 2024 года, когда по почте не проголосует последний американец, умерший до 1940 года, режим в Киеве глобалистская элита будет держать, насколько это возможно. Если в период предвыборной кампании произойдет крах, а он будет сильнее вьетнамского и афганского, кандидат в президенты от Демократической партии будет самой большой шуткой на политической арене США со времён Уотергейтского скандала.
https://ukraina.ru/20230222/1043839617.html
https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html
https://ukraina.ru/20231201/1051656489.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, дмитрий евстафьев, всу, украина, владимир зеленский, борис джонсон, генри киссинджер, сша, демократическая партия, давид арахамия
Интервью, Дмитрий Евстафьев, ВСУ, Украина, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Генри Киссинджер, США, Демократическая партия, Давид Арахамия

Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу

04:00 04.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловДмитрий Евстафьев интервью
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Сегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве, или в другом городе, таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 30 ноября на 101-м году жизни.
- Дмитрий Геннадьевич, старая американская элита уходит. Насколько нам будет легче с новой элитой, и кто в нее входит – Маск, Кеннеди или кто-то еще?
- Приписывать Генри Киссинджеру авторство нынешней политики США было бы большим преувеличением. Киссинджер успел даже поучаствовать во Второй мировой войне, и его трагедия в том, что он успел увидеть закат того мира, который пытался конструировать. Его мир – мир управляемой американоцентричности.
Для Генри Киссинджера существовало три константы. Первое – это американское доминирование. В отличие от того же Бжезинского, который хотя бы задавался вопросом – лидерство или доминирование, Киссинджер не рефлексировал никогда. Должно было быть доминирование, причем железом и кровью. Для него посоветовать геополитическое решение, которое стоило бы миллион жизней, было естественным.
Дмитрий Евстафьев - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 16:10
Дмитрий Евстафьев: кто он Политолог
Вторая идея, которая за ним шла, - это идея мирового порядка. Да это был мировой порядок по-американски, но это был порядок. Он был готов отдавать какой-то регион под контроль Советского Союза, но никогда не был готов какой-то регион хаотизировать. Он был готов сократить зону американского доминирования, но только, чтобы там не было хаотизации.
И третья вещь, за которую его следует уважать, - он никогда не заигрывал с нацизмом. Его заставили под конец жизни высказываться в пользу Украины в НАТО. Но он свое сказал во время знаменитого выступления в Давосе, в котором сквозило полное неприятие нацистского режима на Украине.
Гроссмейстер умер, и кто остался? Выдавленный в абсолютную маргиналию Джон Миршаймер и желчный 80-летний старик Люттвак? Они близко к нему никогда не стояли. Гроссмейстер умер, прилетел голубь и говорит, теперь я за него. Он перевернет все фигуру, нагадит на шахматную доску и расскажет, что победил. Разница между Киссинджером и нынешней внешней политикой США в том, что с Киссинджером можно было договариваться. Да, надо было всегда иметь в виду, что его цель – нас обмануть. А с этими "голубями" вряд ли вообще можно разговаривать. У Киссинджера в голове сидела идея порядка, а у этих – идея хаотизировать мир и даже часть США. Для них это допустимо.
- Киссинджера часто вспоминают в связи с разрядкой в отношениях между США и СССР. Сейчас появилось много спекуляций на тему договорённостей между Россией и Украиной. Какие компромиссы с Украиной сейчас могут существовать, ведь часть наших новых территорий оккупированы, задачи СВО по демилитаризации и денацификации не выполнены?
- Вопрос в том, что они могут нам предложить, что напоминало бы разрядку. На Украине говорят о позиционном тупике, хотя какой же это тупики, когда они теряют крупнейший укрепрайон в Авдеевке, который 8 лет закатывали в бетон. Линия фронта сейчас предполагает либо аккуратное разнонаправленное наступление, либо мобильную оборону. Она предполагает что угодно, только не замораживание.
Дмитрий Дробницкий интервью
30 ноября, 16:59
Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс КиссинджераВся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, считает политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий
Идея заморозки конфликта не российская и не украинская, это идея западная. Это Западу мы сбили дыхалку, употреблю дворовый термин. Это Западу нужно передохнуть, это у Запада начинается перенапряжение промышленности, это Запад ищет по сусекам, где еще найти танк Т-72. А не найдешь Т-72, давайте в Африку съездим, там еще Т-62 остались. Это Западу не хватает времени, чтобы развернуть производство снарядов, особенно большого калибра. Когда мы говорим Запад, то подразумеваем США, других голосов там нет.
Вот Киссинджер уже в этот момент прорабатывал бы вариант, что нам отдать и где, кроме Украины, чтобы мы скушали токсичное мясо и отравились. В англоязычных СМИ идет кампания о том, что на одном из островов на Днепре в Херсонской области создана гигантская группировка, которая пойдет на Крым. Это не шутка. Люди не понимают, что можно приложить линейку и посмотреть, сколько от Антоновского моста до Крыма и как туда идти. И что 200 человек, которые там сидят по подвалам хат до Крыма дойдут только в качестве пленных и то вряд ли. Вот разница. Киссинджер был реальным политиком в реальном мире, а сейчас люди считают, что всего можно добиться виртуальными технологиями.
- Недавно прозвучало сенсационное признание лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Борис Джонсон, экс-премьер министр Великобритании, ответственен за срыв мирных переговоров. Понесет ли Джонсон ответственность за участие в конфликте, и какой смысл договариваться с теми, кто 10 лет последовательно нарушал все договорённости?
- Что касается Джонсона, то нет, потому что любой в Европе процитирует слова Владимира Высоцкого: "Сумасшедший, что возьмешь". Борис Джонсон становится человеком, на которого можно повесить все. Мое восприятие интервью Арахамии: я вообще за мир, а во всем виноват Джонсон и те, кто его прислал. Помяните мое слово, если так дела пойдут на фронте, Арахамия себя еще подпольщиком объявит.
Арахамия человек до известной степени самостоятельный, но интервью он давал, конечно, не сам. И целевая аудитория у него Зеленский. Потому что итоговый протокол, на что был согласен Зеленский, - это смертный приговор для Зеленского. Вторая целевая аудитория – это Запад, которому он говорит, это же вы все устроили, а теперь вы нас бросаете. Теперь мы поднимем списки погибших западных военных спецов, а они в Киеве есть, пересчитаем наемников, по полякам очень большие вопросы, сколько воевало польских наемников. И западным лидерам придется оправдываться перед своим обществом.
Евстафьев
1 декабря, 11:18
Что останется на совести Киссинджера и почему на Украине начали нервничать "тараканы" - Евстафьев
То есть начался период серьезного шантажа. Все это говорит о том, что кризис режима на Украине достигает критических масштабов. Но это же говорит о том, что с этими фигурантами говорить не о чем. Сегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве, или в другом городе, таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию. Может быть, не полную безоговорочную сначала, речь может идти о замораживании на условиях признания российских конституционных прав на регионы, которые входят в состав РФ. Но это должны быть люди, способные на политическое решение.
Военный мяч, безусловно, на нашей стороне. Я не вижу возможностей заморозить конфликт на этой линии соприкосновения. Думаю, нас ждут очень интересные зима и ранняя весна. Есть две реперные точки для Запада в украинском конфликте. Первое – это вопросы политической власти в Киеве, то есть убирать Зеленского или нет. Это должно решиться до первых кокусов Демократической партии на праймериз к президентским выборам. То есть трагическая гибель президента, с которым встречался Байден в период предвыборной кампании уже не может произойти. Судьба Зеленского должна определиться до кокусов в Айове.
Вторая реперная точка, у нас часто говорят, что сдадут Украину или не сдадут. Да, допустим, 10 декабря 2024 года, когда по почте не проголосует последний американец, умерший до 1940 года, режим в Киеве глобалистская элита будет держать, насколько это возможно. Если в период предвыборной кампании произойдет крах, а он будет сильнее вьетнамского и афганского, кандидат в президенты от Демократической партии будет самой большой шуткой на политической арене США со времён Уотергейтского скандала.
 
ИнтервьюДмитрий ЕвстафьевВСУУкраинаВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонГенри КиссинджерСШАДемократическая партияДавид Арахамия
 
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Заголовок открываемого материала
04:15Когда наступит "время Ч". Военный эксперт о том, почему распутица не остановит движение ВС РФ в Авдеевке
04:00Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу
02:54"Три главных слова". Что греет дончан?
18:26Сможет ли Россия без мигрантов, как победить инфляцию и кто готов к переговорам по Украине - Фёдоров
18:24Родион Мирошник: Людей, пострадавших от киевского режима, нельзя бросать на произвол судьбы
18:00Украинская кровь ради модернизации американской промышленности. Итоги 3 декабря на Украине
17:50Медведев: глава Пентагона раскрыл истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
17:34Сладкая тирания демократии
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17:12Петиция Дубинского о мобилизации украинских госчиновников и депутатов набирает обороты
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14:52У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки
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