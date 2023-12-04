https://ukraina.ru/20231204/1051684068.html

Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу

Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу - 04.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу

Сегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве, или в другом городе, таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев

2023-12-04T04:00

2023-12-04T04:00

2023-12-04T04:00

интервью

дмитрий евстафьев

всу

украина

владимир зеленский

борис джонсон

генри киссинджер

сша

демократическая партия

давид арахамия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 30 ноября на 101-м году жизни.- Дмитрий Геннадьевич, старая американская элита уходит. Насколько нам будет легче с новой элитой, и кто в нее входит – Маск, Кеннеди или кто-то еще?- Приписывать Генри Киссинджеру авторство нынешней политики США было бы большим преувеличением. Киссинджер успел даже поучаствовать во Второй мировой войне, и его трагедия в том, что он успел увидеть закат того мира, который пытался конструировать. Его мир – мир управляемой американоцентричности. Для Генри Киссинджера существовало три константы. Первое – это американское доминирование. В отличие от того же Бжезинского, который хотя бы задавался вопросом – лидерство или доминирование, Киссинджер не рефлексировал никогда. Должно было быть доминирование, причем железом и кровью. Для него посоветовать геополитическое решение, которое стоило бы миллион жизней, было естественным.Вторая идея, которая за ним шла, - это идея мирового порядка. Да это был мировой порядок по-американски, но это был порядок. Он был готов отдавать какой-то регион под контроль Советского Союза, но никогда не был готов какой-то регион хаотизировать. Он был готов сократить зону американского доминирования, но только, чтобы там не было хаотизации.И третья вещь, за которую его следует уважать, - он никогда не заигрывал с нацизмом. Его заставили под конец жизни высказываться в пользу Украины в НАТО. Но он свое сказал во время знаменитого выступления в Давосе, в котором сквозило полное неприятие нацистского режима на Украине.Гроссмейстер умер, и кто остался? Выдавленный в абсолютную маргиналию Джон Миршаймер и желчный 80-летний старик Люттвак? Они близко к нему никогда не стояли. Гроссмейстер умер, прилетел голубь и говорит, теперь я за него. Он перевернет все фигуру, нагадит на шахматную доску и расскажет, что победил. Разница между Киссинджером и нынешней внешней политикой США в том, что с Киссинджером можно было договариваться. Да, надо было всегда иметь в виду, что его цель – нас обмануть. А с этими "голубями" вряд ли вообще можно разговаривать. У Киссинджера в голове сидела идея порядка, а у этих – идея хаотизировать мир и даже часть США. Для них это допустимо.- Киссинджера часто вспоминают в связи с разрядкой в отношениях между США и СССР. Сейчас появилось много спекуляций на тему договорённостей между Россией и Украиной. Какие компромиссы с Украиной сейчас могут существовать, ведь часть наших новых территорий оккупированы, задачи СВО по демилитаризации и денацификации не выполнены?- Вопрос в том, что они могут нам предложить, что напоминало бы разрядку. На Украине говорят о позиционном тупике, хотя какой же это тупики, когда они теряют крупнейший укрепрайон в Авдеевке, который 8 лет закатывали в бетон. Линия фронта сейчас предполагает либо аккуратное разнонаправленное наступление, либо мобильную оборону. Она предполагает что угодно, только не замораживание.Идея заморозки конфликта не российская и не украинская, это идея западная. Это Западу мы сбили дыхалку, употреблю дворовый термин. Это Западу нужно передохнуть, это у Запада начинается перенапряжение промышленности, это Запад ищет по сусекам, где еще найти танк Т-72. А не найдешь Т-72, давайте в Африку съездим, там еще Т-62 остались. Это Западу не хватает времени, чтобы развернуть производство снарядов, особенно большого калибра. Когда мы говорим Запад, то подразумеваем США, других голосов там нет.Вот Киссинджер уже в этот момент прорабатывал бы вариант, что нам отдать и где, кроме Украины, чтобы мы скушали токсичное мясо и отравились. В англоязычных СМИ идет кампания о том, что на одном из островов на Днепре в Херсонской области создана гигантская группировка, которая пойдет на Крым. Это не шутка. Люди не понимают, что можно приложить линейку и посмотреть, сколько от Антоновского моста до Крыма и как туда идти. И что 200 человек, которые там сидят по подвалам хат до Крыма дойдут только в качестве пленных и то вряд ли. Вот разница. Киссинджер был реальным политиком в реальном мире, а сейчас люди считают, что всего можно добиться виртуальными технологиями.- Недавно прозвучало сенсационное признание лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Борис Джонсон, экс-премьер министр Великобритании, ответственен за срыв мирных переговоров. Понесет ли Джонсон ответственность за участие в конфликте, и какой смысл договариваться с теми, кто 10 лет последовательно нарушал все договорённости?- Что касается Джонсона, то нет, потому что любой в Европе процитирует слова Владимира Высоцкого: "Сумасшедший, что возьмешь". Борис Джонсон становится человеком, на которого можно повесить все. Мое восприятие интервью Арахамии: я вообще за мир, а во всем виноват Джонсон и те, кто его прислал. Помяните мое слово, если так дела пойдут на фронте, Арахамия себя еще подпольщиком объявит.Арахамия человек до известной степени самостоятельный, но интервью он давал, конечно, не сам. И целевая аудитория у него Зеленский. Потому что итоговый протокол, на что был согласен Зеленский, - это смертный приговор для Зеленского. Вторая целевая аудитория – это Запад, которому он говорит, это же вы все устроили, а теперь вы нас бросаете. Теперь мы поднимем списки погибших западных военных спецов, а они в Киеве есть, пересчитаем наемников, по полякам очень большие вопросы, сколько воевало польских наемников. И западным лидерам придется оправдываться перед своим обществом.То есть начался период серьезного шантажа. Все это говорит о том, что кризис режима на Украине достигает критических масштабов. Но это же говорит о том, что с этими фигурантами говорить не о чем. Сегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве, или в другом городе, таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию. Может быть, не полную безоговорочную сначала, речь может идти о замораживании на условиях признания российских конституционных прав на регионы, которые входят в состав РФ. Но это должны быть люди, способные на политическое решение.Военный мяч, безусловно, на нашей стороне. Я не вижу возможностей заморозить конфликт на этой линии соприкосновения. Думаю, нас ждут очень интересные зима и ранняя весна. Есть две реперные точки для Запада в украинском конфликте. Первое – это вопросы политической власти в Киеве, то есть убирать Зеленского или нет. Это должно решиться до первых кокусов Демократической партии на праймериз к президентским выборам. То есть трагическая гибель президента, с которым встречался Байден в период предвыборной кампании уже не может произойти. Судьба Зеленского должна определиться до кокусов в Айове.Вторая реперная точка, у нас часто говорят, что сдадут Украину или не сдадут. Да, допустим, 10 декабря 2024 года, когда по почте не проголосует последний американец, умерший до 1940 года, режим в Киеве глобалистская элита будет держать, насколько это возможно. Если в период предвыборной кампании произойдет крах, а он будет сильнее вьетнамского и афганского, кандидат в президенты от Демократической партии будет самой большой шуткой на политической арене США со времён Уотергейтского скандала.

https://ukraina.ru/20230222/1043839617.html

https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html

https://ukraina.ru/20231201/1051656489.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, дмитрий евстафьев, всу, украина, владимир зеленский, борис джонсон, генри киссинджер, сша, демократическая партия, давид арахамия