"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам
© Public domain
© Public domain
Украинское командование заявляет о подготовке к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Таким образом Киев создает информационный фон для прикрытия своих военных операций против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Он добавил, это произойдёт в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.
Генер-лейтенант Наев является украинским военным и не уполномочен делать такие политические заявления. Словами о расширении конфликта он пытается разогнать очередную страшилку, пользуясь своим авторитетом, рассказал политолог.
"Делает он это по указке натовских кураторов ВСУ. И делает он это только для того, чтобы создать информационный фон для прикрытия подготовки своих военных операций против России. Никакая это не истерика", - подчеркнул Самойлов.
Известно, что самолеты F-16 и обслуживающий персонал уже прибыли на Украину. На территории Украины организовано производства беспилотников. Таким образом, Киев продолжает наращивать средства дистанционного поражения для атаки на "старые" территории РФ, подытожил собеседник издания Украина.ру.
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