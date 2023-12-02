https://ukraina.ru/20231202/1051658405.html

"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам

"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам - 02.12.2023 Украина.ру

"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам

Украинское командование заявляет о подготовке к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Таким образом Киев создает информационный фон для прикрытия своих военных операций против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-02T04:45

2023-12-02T04:45

2023-12-02T04:45

новости

сергей наев

украина

россия

сво

истребитель

f-16

территория

конфликт

война

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Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Он добавил, это произойдёт в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.Генер-лейтенант Наев является украинским военным и не уполномочен делать такие политические заявления. Словами о расширении конфликта он пытается разогнать очередную страшилку, пользуясь своим авторитетом, рассказал политолог.Известно, что самолеты F-16 и обслуживающий персонал уже прибыли на Украину. На территории Украины организовано производства беспилотников. Таким образом, Киев продолжает наращивать средства дистанционного поражения для атаки на "старые" территории РФ, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231201/1051639725.html

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новости, сергей наев, украина, россия, сво, истребитель, f-16, территория, конфликт, война, военная эскалация, киев