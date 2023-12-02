"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам - 02.12.2023 Украина.ру
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"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам
"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам - 02.12.2023 Украина.ру
"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам
Украинское командование заявляет о подготовке к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Таким образом Киев создает информационный фон для прикрытия своих военных операций против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-02T04:45
2023-12-02T04:45
новости
сергей наев
украина
россия
сво
истребитель
f-16
территория
конфликт
война
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Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Он добавил, это произойдёт в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.Генер-лейтенант Наев является украинским военным и не уполномочен делать такие политические заявления. Словами о расширении конфликта он пытается разогнать очередную страшилку, пользуясь своим авторитетом, рассказал политолог.Известно, что самолеты F-16 и обслуживающий персонал уже прибыли на Украину. На территории Украины организовано производства беспилотников. Таким образом, Киев продолжает наращивать средства дистанционного поражения для атаки на "старые" территории РФ, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сергей наев, украина, россия, сво, истребитель, f-16, территория, конфликт, война, военная эскалация, киев
Новости, Сергей Наев, Украина, Россия, СВО, истребитель, F-16, территория, конфликт, война, военная эскалация, Киев

"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам

04:45 02.12.2023
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Украинское командование заявляет о подготовке к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Таким образом Киев создает информационный фон для прикрытия своих военных операций против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что украинское командование готовится к расширению конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Он добавил, это произойдёт в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.
Генер-лейтенант Наев является украинским военным и не уполномочен делать такие политические заявления. Словами о расширении конфликта он пытается разогнать очередную страшилку, пользуясь своим авторитетом, рассказал политолог.
"Делает он это по указке натовских кураторов ВСУ. И делает он это только для того, чтобы создать информационный фон для прикрытия подготовки своих военных операций против России. Никакая это не истерика", - подчеркнул Самойлов.
Известно, что самолеты F-16 и обслуживающий персонал уже прибыли на Украину. На территории Украины организовано производства беспилотников. Таким образом, Киев продолжает наращивать средства дистанционного поражения для атаки на "старые" территории РФ, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 06:18
Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомбУ России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, — это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами (фугасными авиабомбами), считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиСергей НаевУкраинаРоссияСВОистребительF-16территорияконфликтвойнавоенная эскалацияКиев
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Это неслучайно": политолог о том, как Украина "прощупывает" систему ПВО, устраивая атаки на регионы РФ
05:28Ростислав Ищенко: В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и Израиль
05:16Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении – МО
05:00"Стадия гангрены": писатель из ЛНР объяснил, почему трагедия в Одессе стала точкой невозврата для Украины
04:46Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской и Херсонской областях
04:45"F-16 уже прибыли": политолог раскрыл, как Киев разгоняет конфликт и готовит удары по "старым" регионам
04:30Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist
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04:01В Днепропетровской области прогремели взрывы, на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
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