https://ukraina.ru/20261130/v-belgorodskoy-oblasti-ubity-tri-mirnykh-zhitelya-raneny-10-podrobnosti-1084825873.html

В Белгородской области убиты три мирных жителя, ранены 10: подробности

В Белгородской области убиты три мирных жителя, ранены 10: подробности - 30.11.2026 Украина.ру

В Белгородской области убиты три мирных жителя, ранены 10: подробности

Третий за день мирный житель погиб, число раненых достигло 10 в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом региональный оперштаб вечером 29 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-11-30T01:23

2026-11-30T01:23

2026-11-30T01:23

украина.ру

белгородская область

белгород

всу

вооруженные силы украины

военные преступления

сво

спецоперация

fpv-дрон

бпла

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Киевский режим в течение дня продолжал совершать террористические атаки на Белгородскую область."ВСУ продолжают атаки на регион. Погиб мирный житель, ещё двое получили травмы. В Шебекино беспилотник ударил по велосипедисту. Мужчина, получив тяжёлые ранения, скончался на месте. Приносим искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении от 22:24 мск.В селе Святославка Ракитянского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. Отмечается, что с непроникающим осколочным ранением затылочной области головы он получил необходимую помощь от врачей скорой помощи на месте. Также в поселке Майский Белгородского округа вследствие атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина, с акубаротравмой он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.Кроме того, в городе Грайворон в результате атаки двух FPV-дронов пострадал сотрудник МЧС. С осколочными ранениями грудной клетки, плеча и руки он доставлен в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пожарный будет доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.Ранее там же сообщалось, что погибли два мирных жителя, ранения различной степени тяжести получили семь человек."В селе Весёлая Лопань Белгородского округа БПЛА ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавший мужчина в тяжёлом состоянии с открытым осколочным переломом голеней доставлен в больницу", — говорится в сообщении от 14:43 мск."В Белгородском округе на автодороге в районе села Варваровка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. С осколочным ранением плеча он обратился в городскую больницу №2 Белгорода... В селе Казинка Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона пострадали 4 человека. Двое мужчин и две женщины с различными осколочными ранениями доставлены в Валуйскую ЦРБ", — говорится в сообщении от 16:49 мск."В хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего... В Шебекинском округе на автодороге в районе села Безлюдовка из-за удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина", — говорится в сообщении от 19:02 мск.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников, за сутки — 1036.Подробнее о событиях прошедшего дня - в публикации Украина превращается в "ржавый пояс", Зеленский снова угрожает российским кораблям. Итоги 29 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, белгородская область, белгород, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, сво, спецоперация, fpv-дрон, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы, обстрелы россии сегодня, пво, дроны, удары дронами