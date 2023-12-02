"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы - 02.12.2023 Украина.ру
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"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы
"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы - 02.12.2023 Украина.ру
"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы
Для продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-12-02T06:00
2023-12-02T06:00
новости
украина
россия
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мобилизация
резервы
война
донбасс
всу
потери всу
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Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве, рассказал эксперт.В армию призывают молодых и крепких мужчин, потому что они могут находиться в холодном и мокром окопе и поднять тяжелый 155-мм снаряд. Война – это не только тяжелый физический труд, но и моральное испытание. Женщины, дети и старики ее не потянут, добавил он.При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине тоже закончились. Остались те, кто либо скрывался от мобилизации, либо не может воевать по возрасту или здоровью. Сейчас их насильно будут набирать в украинскую армию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051594325.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сво, мобилизация, резервы, война, донбасс, всу, потери всу, обстрелы, женщины, дети
Новости, Украина, Россия, СВО, мобилизация, резервы, война, Донбасс, ВСУ, потери ВСУ, обстрелы, женщины, дети

"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы

06:00 02.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Для продолжения войны у Украины еще остался 1,5 миллионный людской резерв. Но это не те солдаты и офицеры, которые были у Киева на момент начала СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Для того, чтобы продлить конфликт, у Киева еще остались 1,5 миллионные людские резервы. Но дело не в количестве "человеческого материала", который Украина может поставить под ружье, а в его качестве, рассказал эксперт.
В армию призывают молодых и крепких мужчин, потому что они могут находиться в холодном и мокром окопе и поднять тяжелый 155-мм снаряд. Война – это не только тяжелый физический труд, но и моральное испытание. Женщины, дети и старики ее не потянут, добавил он.
"Да, у Киева есть еще 1,5 миллионный резерв. Но это уже не те солдаты и офицеры, которые были у Украины на момент начала СВО. Та армия восемь лет обстреливала Донбасс и готовилась к войне. Этой армии уже нет", - отметил Анпилогов.
При этом мотивированные добровольцы, которые пошли на фронт по собственному желанию на Украине тоже закончились. Остались те, кто либо скрывался от мобилизации, либо не может воевать по возрасту или здоровью. Сейчас их насильно будут набирать в украинскую армию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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