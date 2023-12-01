Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии - 01.12.2023 Украина.ру
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Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии
Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии - 01.12.2023 Украина.ру
Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии
Прокурор Калининградской области: действия фашистских захватчиков на этой территории "шокируют любого здравомыслящего человека
2023-12-01T17:36
2023-12-01T17:36
новости
калининградская область
суд
геноцид
фашисты
преступления
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Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии. Об этом 1 декабря сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний суда.Суд рассматривал иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне - Калининградская область)."Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить... Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии", - объявила судья Елена Чашина.По словам прокурора Калининградской области Александра Авдеева, действия фашистских захватчиков на этой территории "шокируют любого здравомыслящего человека"."Убийство детей, издевательства, зверства. В судебном заседании представлены доказательства того, что из наших с вами сограждан производили мыло. Наверно, это настолько шокирует, что кровь стынет в жилах", - сказал прокурор.По данным прокуратуры, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам.Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Штаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура РФ потребовала признать геноцидом оккупацию Курской области.
https://ukraina.ru/20231102/1050700841.html
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новости, калининградская область, суд, геноцид, фашисты, преступления
Новости, Калининградская область, Суд, геноцид, фашисты, преступления

Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии

17:36 01.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Прокурор Калининградской области: действия фашистских захватчиков на этой территории "шокируют любого здравомыслящего человека
Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии. Об этом 1 декабря сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний суда.
Суд рассматривал иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне - Калининградская область).
"Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить... Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии", - объявила судья Елена Чашина.
По словам прокурора Калининградской области Александра Авдеева, действия фашистских захватчиков на этой территории "шокируют любого здравомыслящего человека".
"Убийство детей, издевательства, зверства. В судебном заседании представлены доказательства того, что из наших с вами сограждан производили мыло. Наверно, это настолько шокирует, что кровь стынет в жилах", - сказал прокурор.
По данным прокуратуры, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам.
Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Штаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура РФ потребовала признать геноцидом оккупацию Курской области.
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2 ноября, 11:54
В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистамиНа мировой арене пора поднимать вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
 
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