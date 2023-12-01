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Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии

Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии - 01.12.2023 Украина.ру

Калининградский суд признал геноцидом действия фашистов в Восточной Пруссии

Прокурор Калининградской области: действия фашистских захватчиков на этой территории "шокируют любого здравомыслящего человека

2023-12-01T17:36

2023-12-01T17:36

2023-12-01T17:36

новости

калининградская область

суд

геноцид

фашисты

преступления

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Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии. Об этом 1 декабря сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний суда.Суд рассматривал иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне - Калининградская область)."Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить... Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии", - объявила судья Елена Чашина.По словам прокурора Калининградской области Александра Авдеева, действия фашистских захватчиков на этой территории "шокируют любого здравомыслящего человека"."Убийство детей, издевательства, зверства. В судебном заседании представлены доказательства того, что из наших с вами сограждан производили мыло. Наверно, это настолько шокирует, что кровь стынет в жилах", - сказал прокурор.По данным прокуратуры, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам.Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Штаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура РФ потребовала признать геноцидом оккупацию Курской области.

https://ukraina.ru/20231102/1050700841.html

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новости, калининградская область, суд, геноцид, фашисты, преступления