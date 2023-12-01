Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП - 01.12.2023 Украина.ру
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Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП
Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП - 01.12.2023 Украина.ру
Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП
Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС пока не определены. Об этом Сандра Калниете сказала в интервью телеканалу ТВ3
2023-12-01T12:16
2023-12-01T12:16
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Будет ли на встрече лидеров Евросоюза в декабре принято решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС, говорить пока сложно, считает депутат Европарламента Сандра Калниете.Она заявила, что Венгрия шантажирует остальные страны ЕС и говорит, что не согласна с принятием Украины в ЕС.Калниете добавила, что внутри ЕС существует и второе мнение, что ЕК следует "закрутить гайки" в отношении Венгрии и выступать с таких позиций, но в целом исход ситуации на данный момент предсказать сложно.
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ес, украина-ес, новости, новости украины, виктор орбан, венгрия, евросоюз
ЕС, Украина-ЕС, Новости, Новости Украины, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз

Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП

12:16 01.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС пока не определены. Об этом Сандра Калниете сказала в интервью телеканалу ТВ3
Будет ли на встрече лидеров Евросоюза в декабре принято решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС, говорить пока сложно, считает депутат Европарламента Сандра Калниете.
Она заявила, что Венгрия шантажирует остальные страны ЕС и говорит, что не согласна с принятием Украины в ЕС.

"Обойти позицию Венгрии по вопросу предоставления Украине финансирования ЕС пока еще возможно, а вот по вопросу начала переговоров о вступлении [Украины в ЕС] – невозможно", – признает Калниете.

Калниете добавила, что внутри ЕС существует и второе мнение, что ЕК следует "закрутить гайки" в отношении Венгрии и выступать с таких позиций, но в целом исход ситуации на данный момент предсказать сложно.
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