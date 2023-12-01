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Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП

Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП - 01.12.2023 Украина.ру

Деньги для Украины найдут и без Венгрии, но переговоры по ЕС без Будапешта невозможны - депутат ЕП

Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС пока не определены. Об этом Сандра Калниете сказала в интервью телеканалу ТВ3

2023-12-01T12:16

2023-12-01T12:16

2023-12-01T12:16

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Будет ли на встрече лидеров Евросоюза в декабре принято решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС, говорить пока сложно, считает депутат Европарламента Сандра Калниете.Она заявила, что Венгрия шантажирует остальные страны ЕС и говорит, что не согласна с принятием Украины в ЕС.Калниете добавила, что внутри ЕС существует и второе мнение, что ЕК следует "закрутить гайки" в отношении Венгрии и выступать с таких позиций, но в целом исход ситуации на данный момент предсказать сложно.

https://ukraina.ru/20231201/1051657514.html

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