https://ukraina.ru/20231201/1051653827.html

Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол

Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол - 01.12.2023 Украина.ру

Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол

Ни Россия, ни Китай не готовы играть роль "подчинённого" в международных отноешниях, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times

2023-12-01T10:07

2023-12-01T10:07

2023-12-01T10:07

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Россия и Китай представляют образец межгосударственного сотрудничества держав в 21-м веке, подчеркнул дипломат. Моргулов добавил, что обе страны обладают самобытной историей и богатым культурным наследием. А самостоятельность в определении путей собственного развития, подлинный суверенитет – это базовые для нас ценности", отметил посол.По его словам, Россия уважает выбор Китаем своего собственного пути развития и КНР в равной степени уважает выбор РФ."С опорой на эту здоровую основу отношений укрепляется российско-китайская стратегическая связка", - сказал он.Россия и Китай тесно координируют усилия на мировой арене, продолжают "плотно сверять шаги" на внешнеполитическом направлении. Делается это для формирования более справедливого и демократичного мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества.

https://ukraina.ru/20231115/1051045409.html

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новости, китай, кнр (китай), россия, посол, дипломаты