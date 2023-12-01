Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол - 01.12.2023 Украина.ру
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Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол
Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол - 01.12.2023 Украина.ру
Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол
Ни Россия, ни Китай не готовы играть роль "подчинённого" в международных отноешниях, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times
2023-12-01T10:07
2023-12-01T10:07
новости
китай
кнр (китай)
россия
посол
дипломаты
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Россия и Китай представляют образец межгосударственного сотрудничества держав в 21-м веке, подчеркнул дипломат. Моргулов добавил, что обе страны обладают самобытной историей и богатым культурным наследием. А самостоятельность в определении путей собственного развития, подлинный суверенитет – это базовые для нас ценности", отметил посол.По его словам, Россия уважает выбор Китаем своего собственного пути развития и КНР в равной степени уважает выбор РФ."С опорой на эту здоровую основу отношений укрепляется российско-китайская стратегическая связка", - сказал он.Россия и Китай тесно координируют усилия на мировой арене, продолжают "плотно сверять шаги" на внешнеполитическом направлении. Делается это для формирования более справедливого и демократичного мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества.
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новости, китай, кнр (китай), россия, посол, дипломаты
Новости, Китай, КНР (Китай), Россия, посол, дипломаты

Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного" на мировой арене - посол

10:07 01.12.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Ни Россия, ни Китай не готовы играть роль "подчинённого" в международных отноешниях, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times
Россия и Китай представляют образец межгосударственного сотрудничества держав в 21-м веке, подчеркнул дипломат. Моргулов добавил, что обе страны обладают самобытной историей и богатым культурным наследием. А самостоятельность в определении путей собственного развития, подлинный суверенитет – это базовые для нас ценности", отметил посол.
"Ни мы, ни китайские друзья не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, равно как и не навязываем свое видение другим партнерам", - добавил Моргулов.
По его словам, Россия уважает выбор Китаем своего собственного пути развития и КНР в равной степени уважает выбор РФ.
"С опорой на эту здоровую основу отношений укрепляется российско-китайская стратегическая связка", - сказал он.
Россия и Китай тесно координируют усилия на мировой арене, продолжают "плотно сверять шаги" на внешнеполитическом направлении. Делается это для формирования более справедливого и демократичного мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества.
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