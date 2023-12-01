https://ukraina.ru/20231201/1051649682.html

Бунтарь со стажем. Как экономика помогает Виктору Орбану проводить особую внешнюю политику

Бунтарь со стажем. Как экономика помогает Виктору Орбану проводить особую внешнюю политику - 01.12.2023 Украина.ру

Бунтарь со стажем. Как экономика помогает Виктору Орбану проводить особую внешнюю политику

Первый, кто встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 30 ноября в македонской столице Скопье, где проходит 30-ое заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, был министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, что подчеркивает особые отношения России и Венгрии

2023-12-01T09:25

2023-12-01T09:25

2023-12-01T09:25

эксклюзив

зарубежье

венгрия

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Октябрь и ноябрь выдались тяжёлыми для киевской власти: захлебнувшееся в первую неделю на поле боя украинское контрнаступление выдохлось медийно, что сразу привело к перебоям с выделением внешнего финансирования со стороны США.На этом фоне нарастает усталость отдельных стран Евросоюза от Украины. И первым в списке главных бунтарей Евросоюза является Виктор Орбан.Виктор Орбан и возглавляемая им Венгрия всегда отличались особым отношением к Украине. Оно было предельно реалистичным и прагматичным. И у него были на то вполне экономические причины так как бунтарство любых элит – производная от структуры экономики их страны, биографии бунтарей, предопределяющей образ мышления, а также экономических связей.Вводная в венгерскую экономикуГоворят о Венгрии много и часто, благо Орбан и Сийярто охотно комментируют политические события, но о венгерской экономике мы знаем крайне мало.Население страны – 9,97 млн человек, что примерно соответствует Белоруссии, а по площади страна близка к нашей Кемеровской области. В то же время по показателю ВВП страна располагается примерно между двумя европейскими неудачниками – Грецией и Португалией. Однако экономику Венгрии не нужно спасать, а связка из бизнеса и политиков способа бодаться с превосходящими силами европейской бюрократии и представителей киевского режима, давая им отпор как попеременно, так и одновременно.Устойчивость венгерской экономике обеспечивают три отрасли экономики: нефтепереработка, финансы и машиностроение (автопром, производство бытовой техники и электротехнического оборудования). При этом Венгрии, в отличие от большинства стран её размера, удалось создать транснациональные компании: пусть они и не входят в списки передовиков мирового капитализма, но приносят стране деньги.Венгерская нефтепереработка — наследие СССР и периода правления Яноша Кадара (1960-1980 гг.), который венгры называют "гуляш—коммунизмом" (тогда венгры могли позволить себе готовить гуляш каждый день). Тогда в стране построили четыре НПЗ, но светлые нефтепродукты выпускает лишь Дунайский (65 % перерабатываемой им нефти поступает по нефтепроводу "Дружба"), Тисайский НПЗ производит полуфабрикаты, Зала НПЗ — специальные битумы, а завод в Алмашфюзитё — только масла и присадки к ним. Венгрия активно закупала у СССР энергоносители по южной ветке нефтепровода "Дружба", а СССР импортировал венгерскую промышленную и сельхозпродукцию.Нефтеперерабатывающие активы Венгрии после распада СССР собраны на базе компании MOL. Компании удалось в три этапа стать значимым субъектом на рынке нефтепереработки Центральной Европы и Балкан. Компания обеспечила себе сбыт через покупку АЗС в Хорватии, Словакии, Румынии, Австрии и даже Италии. Заодно гарантировала себе доступ к сырью, войдя в капитал различных месторождений в Курдистане, Северного моря и даже Индии. Сейчас MOL занят повышением глубины переработки нефти и освоением выпуска различных марок пластиков.По нефтепереработке Венгрии после 2022 года наносится комбинированный удар. ЕС требует от Будапешта отказаться от российской нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" (65 % перерабатываемой в Венгрии нефти имеет российское происхождение), а Киев в 2022 году и первой половине 2023 года активно поднимал стоимость транзита нефти по своей территории и усложнял расчёты для Будапешта с Москвой. Венгерское правительство упирается и отстаивает своё право перерабатывать российскую нефть, однако готовит инфраструктуру и НПЗ для транспортировки и последующей переработки нефти из Адриатики через Хорватию.Ещё один удар киевская власть наносит по банковской группе OTP (Национальный сберегательный банк), выросшей на базе одноимённого венгерского банка, который контролирует 25,6 % венгерского рынка. Киев внёс ОТР банк в свой "международный реестр спонсоров войны", что автоматически создаёт для банка проблемы при привлечении капитала, однако под давлением венгерского правительства, отказавшегося согласовывать выделение Киеву военных траншей из европейского бюджета, украинская власть вычеркнула банк из реестра. Причиной для конфликта было сохранение присутствия ОТР банка в России, где его "дочка" в 2023 году стала получать прибыль после убытков в 2022 году, а формальным поводом — наличие у банка отделения в Донецке Ростовской области, который киевские чиновники приняли за столицу ДНР.Третья гордость Венгрии – фармцевтическая компания "Гидеон Рихтер" — по неизвестным автору причинам киевскую власть не заинтересовала. "Гидеон Рихтер" специализировалась на производстве дженериков, а также препаратов для лечения нервной системы и сохранения женского здоровья, но пытается выйти в сегмент европейских фармацевтических "середняков" и является третьей по капитализации венгерской компанией, чьи акции котируются на венгерской бирже.В венгерском машиностроении ситуация спокойная и стабильная: в отрасли доминирует европейский капитал, которому было выгодно вынести часть производств из Германии в страны, где есть достаточное количество рабочих с прямыми руками. Так кадры с флагманов социалистической Венгрии – заводов "Тунгсрам" и "Икарус" — стали выпускать технику для немецких Bosh, Audi, Mercedes и южнокорейской Samsung.Таким образом, у Венгрии есть три своих ТНК: нефтеперерабатывающая MOL, финансовая группа OTP и фармпроизводитель "Гидеон Рихтер" — весьма неплохо для страны с населением в 9 млн человек. К слову, этим Венгрия похожа на Белоруссию с её МТЗ, "БелАЗ" и мощной нефтепереработкой. А ещё венгерские власти роднит с Белоруссией неортодоксальная экономическая политика.Неортодоксальная экономическая политикаСамостоятельная экономическая политика – следствие исключительности венгров: их национализм является следствием кочевого прошлого и статуса народа, образовавшего Австро—Венгерскую империю, а также созданной в разное время промышленности.В период, когда декларировалось, что Венгрия является социалистическим государством (то есть отсутствием, например, частной собственности) здесь отошли от управления экономикой посредством централизованного планирования (Кадар считал, что предприятия должны сами решать, как им развиваться, а Центр не может за всем уследить), более того, в Венгрии разрешили частную собственность в сельском хозяйстве.А вот неортодоксальность в современной экономической политике Венгрии проявляется в сохранении форинта (национальной валюты) и сознательном отказе Будапешта от перехода на евро, который соседняя Словакия приняла в качестве денежной единицы в 2009 году.Присоединившись к ЕС в 2004 году, Венгрия планировала перейти на евро, однако венгерские власти в лице партии Фидес и Виктора Орбана сделали всё, чтобы торпедировать этот процесс. Формальная причина сохранения форинта — неспособность, а точнее, нежелание Будапешта выполнить нормативы Маастрихтских соглашений, главный из которых — удержание инфляции на уровне не более чем на 1,5% выше среднего по трём самым стабильным странам ЕС, а также удержание в районе 3 % бюджетного дефицита и, как следствие, уровня госдолга на отметке не выше 60 % от ВВП. Инфляция в Венгрии двузначная, уровень госдолга — 76 % к ВВП. Предшественник Виктора Орбана на премьерском посту Ференц Дюрчани обжёгся с введением евро, введя меры жёсткой экономии, что спровоцировало протесты в 2006 и экономический спад в 2007 году — ещё до начала мирового кризиса. Орбан, пришедший к власти в 2010 году, сперва заявил, что Венгрия перейдёт на евро, когда её госдолг опустится до 50 % от ВВП, а затем стал утверждать, что для отказа от форинта нужно довести ВВП Венгрии на душу населения до 90 % от среднего по еврозоне. Для вступления страны в зону евро требуется одобрение 2/3 депутатов парламента, то есть голоса от Фидес – партии Виктора Орбана.По сути, венгерские власти сознательно сохраняют форинт, чтобы при необходимости проводить девальвации, повышая конкурентоспособность своей экономики. У этой политики есть своя цена — высокая инфляция, рост внешнего долга, однако она позволяет Венгрии сохранять дистанцию от ЕС. И у этой политики есть вполне конкретные акторы и выгодополучатели.Венгерские бунтариВажнейшее лицо в венгерской политике — премьер—министр Виктор Орбан, который занимает данную должность уже свыше 17 лет — с 1998 по 2002 годы и с 2010 года. Орбан – ветеран венгерской политики, националист, антисоветчик со стажем и убеждённый прагматик.Орбан позиционирует себя как хозяина Венгрии и отличается весьма авторитарным политическим стилем.Во-первых, он собрал команду преданных ему политиков. Второе лицо Венгрии – глава объединённого минфина и министерства национальной экономики – с 2013 года. Михай Варга член партии Фидес с момента её основания в 1988 году и один из четырёх вице—президентов партии с 2005 по 2013 годы. Третье лицо венгерской политики — глава МИД и внешнеэкономических связей – Петер Сийярто. Сийярто родился в богатой венгерской семье, получил образование в США, а в 1998 году был депутатом, членом горсовета Дьер, где являлся самым молодым депутатом. В городе Дьера Сийярто был основателем и главой молодёжной структуры партии Фидес, а позднее — с 2005 по 2009 годы — возглавил её республиканское молодёжное крыло. С 2010 по 2012 годы Сийярто был личным представителем Виктора Орбана и, судя по его частым визитам в Москву и даже Минск, сохраняет данную роль.Во-вторых, Орбан вовремя понял и разобрался с внутренними угрозами своей власти. В 1989 году Орбан получил стипендию Фонда Сороса и стажировался в Пембрук—колледже Оксфорда. При этом Фонд Сороса (Сорос родился в 1930 году в Будапеште) представительство в Венгрии закрыл в 2018 году после конфликта с Орбаном, чьё правительство подготовило законопроект "Стоп Сорос", предполагавший введение налога в 25 % от средств, поступающих от НКО из-за границы, а также обязательства пройти госрегистрацию и отчитываться перед государством под угрозой штрафов и высылки сотрудников НКО из Венгрии. В Венгрии Фонд помогал мигрантам в обход и против воли государства (Фонд предоставлял мигрантам финансовую и юридическую помощь). Кроме того, Фонд финансировал оппонентов Орбана в Венгрии. Заодно в 2017 году досталось вузам, которые были основаны и зарегистрированы за пределами ЕС. Им разрешили работать лишь в том случае, если они ведут аналогичную деятельность в США, а их работников обязали получить разрешение на работу. Решение было направлено против основанного Соросом Центрально-Европейского университета, у которого не было филиала по месту его регистрации в Нью-Йорке.Кроме того, окружение Орбана целенаправленно скупало медиаактивы в стране и в итоге подчинило их Центральноевропейскому фонду прессы и СМИ, которым управляет доверенное лицо Орбана — Ласло Сабо (экс-посол Венгрии в США).На очереди, по всей видимости, — создание специального органа по борьбе с враждебной деятельностью. Если соответствующий законопроект примут, то новая структура будет следить за финансированием из-за рубежа политических партий, СМИ и общественных организаций, в которых Будапешт видит проводников интересов Вашингтона и Брюсселя.От подобной политики выигрывают представители крупного венгерского бизнеса, большинство из которых связано с реальным сектором экономики и часто ТЭК.Россия и Венгрия: точки сближенияТоварооборот России и Венгрии значимым назвать сложно — в 2021 году Россия и Венгрия наторговали на 5,9 млрд долларов, для России сальдо положительное за счёт нефти и газа (+1,451 млрд долларов). В целом в 2022 году на долю России пришлось 6,08 % венгерского импорта против 21 % у Германии, 6,66 % у Словакии или 6,77 % у Китая. Однако в части экспорта товаров Россия в 2022 году не вошла в десятку стран, её доля была ниже 3,5 %. Четверть венгерского экспорта — автомобили и запчасти к ним. Ещё 5 % — фармацевтическая продукция.Россию и Венгрию объединяют проекты в энергетике (атомная энергетика, нефть и нефтепереработка, транспортировка газа по "Турецкому потоку"). Однако сотрудничество в сфере нефти и нефтепереработки зависит от позиции ЕС, а по газу — от Болгарии, которая ввела налог в размере 112 долларов за 1 тыс. м3 на транспортировку российского газа по своей территории (Венгрия с 2021 года получает газ из России в обход Украины). Особые отношения с Россией в сфере энергетики позволили венгерскому правительству замедлить рост цен на электроэнергию — в декабре 2022 года она была в шесть раз дешевле, чем в Германии.Важны для Венгрии связи в фармацевтике. В России у "Гидеон Рихтер" завод в подмосковном Егорьевске, где производится большая часть лекарств компании, реализуемых на российском рынке. После начала СВО "Гидеон Рихтер" стал поставлять в Россию аналоги иностранных препаратов для диабетиков взамен ушедших компаний из недружественных стран.Ещё одна нить, связывающая Россию и Венгрию, — тепло— и электроэнергетика. Венгрия поддержала строительство газопровода "Турецкий поток" и с 2021 года получает газ в обход Украины, а хорошие отношения с Москвой позволяют ей получать второй год подряд дополнительные 600 млн м3 газа из России.Кроме того, единственная в Венгрии АЭС "Пакш" с четырьмя реакторами ВВЭР-440 (последний блок станции запустили в 1987 году) вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране. А в 2014 году было подписано межправительственное соглашение между Венгрией и Россией о строительстве АЭС Пакш-2 с двумя блоками ВВЭР—1200. Строительство блоков начали 21 августа 2023 года. Срок эксплуатации станции — 60 лет, ориентировочный срок запуска — 2030 год. Стоимость строительства — 12,5 млрд евро. Деньги предоставлены Россией в рамках межгосударственного кредита.В итогеПо сути, внутри Венгрии Фидес и Орбан проводят политику правового популизма, подавляя с разной степенью эффективности западную инфраструктуру влияния, которая угрожает их власти. На внешней арене Орбан проводит политику экономической многовекторности, пытаясь сбалансировать европейское давление взаимодействием с Россией и Китаем. На уровне идеологии эта политика подкрепляется пришлым характером венгров в Европу, а также реверансами в адрес адмирала Миклоша Хорти (адмирал без флота, регент без короля), но непринятием Ференца Салаши, сдавшего Венгрию нацистам, дистанцию с которым сохранял Хорти (нежелание участвовать в Холокосте и попытки заключить сепаратный мир с СССР). Главная историческая травма для сторонников Орбана — Трианонский мир, лишивший Венгрию земель и части этнических венгров, а мечта — ирредента. Безусловная ценность для Орбана — суверенитет, позволяющий сохранять власть и капиталы, а угроза — любые попытки ограничить венгерский суверенитет и создать проблемы для флагманов венгерской экономики (MOL, OTP).Однако малая площадь и численность населения Венгрии вынуждают балансировать между геополитическими центрами, пытаясь выгадать что—то от взаимодействия с ними. От СССР Венгрия получила энергетику и нефтепереработку, а от ЕС — автопром и дотации в размере от 3 до 4 млрд евро ежегодно.Сделав ставку на уходящий в глубокую историю венгерский национализм, сохранив флагманы венгерской экономики и вовремя ограничив влияние прозападной инфраструктуры (НКО и медиа), Орбан обеспечил устойчивость собственной власти. Связи с Россией для Орбана имеют важнейшее значение так как позволяют обеспечить ему устойчивость венгерской экономики, а значит и своей власти, с которой связаны интересы крупного венгерского капитала. Именно это позволяет Орбану проводить политику, которая укладывается в слоган "Гнись, но не прогибайся".

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эксклюзив, зарубежье, венгрия