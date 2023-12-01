https://ukraina.ru/20231201/1051648999.html

Бойкот, который лопнул. Сергей Лавров стал звездой саммита ОБСЕ в Скопье

Бойкот, который лопнул. Сергей Лавров стал звездой саммита ОБСЕ в Скопье - 01.12.2023 Украина.ру

Бойкот, который лопнул. Сергей Лавров стал звездой саммита ОБСЕ в Скопье

Участвовать в демарше во время выступления Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ дипломаты из США и большинства государств ЕС не стали, зал покинули только делегации Украины, Польши и прибалтийских стран.

2023-12-01T08:06

2023-12-01T08:06

2023-12-01T08:06

эксклюзив

сергей лавров

зарубежье

россия

обсе

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Второе подряд заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в мировых СМИ связано с именем главы МИД России Сергея Лаврова. Год назад Польша, председательствующая тогда в ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в министерском саммите, организованном в польском городе Лодзь. На нынешний саммит, который проходит 30 ноября – 1 декабря в столице Северной Македонии, городе Скопье, глава российской дипломатии вместе с коллегами и журналистами всё же прибыл, хотя этому до последнего пытались помешать.Сначала с разрешением тянули власти Северной Македонии, председательствующей ныне в ОБСЕ. Глава МИД этой балканской страны Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен, напомнив, что в отношении главы российской дипломатии действуют санкции Евросоюза. Лишь через десять дней правительство Северной Македонии приняло решение разрешить прилёт самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова."На сегодняшнем заседании правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации, которое ограничивает доступ воздушных судов Российской Федерации в соответствии с постановлением Совета ЕС об общей внешней политике и политике безопасности ЕС. В соответствии с этим дополнением, министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на пролёт и посадку российского самолета на время проведения тридцатой министерской встречи ОБСЕ в Скопье, в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года", – было сказано в заявлении правительства Северной Македонии, опубликованном 24 ноября.Но открытым оставался вопрос, через какую страну ЕС самолёт с российской делегацией попадёт в воздушное пространство Северной Македонии. Вечером 27 ноября появилась информация о том, что это будет Болгария. "На нашу ноту о пролете самолета Лаврова через воздушное пространство Болгарии получен положительный ответ. МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полёт в воздушном пространстве страны нашему министру разрешён", – сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.Однако болгарский ответ оказался шулерским. В ноте МИД Болгарии, в частности, было сказано: "Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой. Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС".Естественно, в европейских дипломатических кругах об этом было известно, потому прибытие или возможное неприбытие Сергея Лаврова в Скопье было одной из главных тем обсуждения в спортивном центре имени Бориса Трайковского, где готовились к открытию СМИД ОБСЕ. Стоит отметить, что предыдущий визит главы МИД РФ в Европу состоялся 21 января 2022 года, тогда Лавров посетил Женеву, где провёл переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Запланированные поездки в Женеву и Белград – в марте и июне 2022 года – не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.Но вечером в среду, 29 ноября, самолёт с российской делегацией всё же приземлился в аэропорту Скопье. Длина маршрута министерского борта составила около 4 тысяч км, путь занял более пяти часов. Самолет Лаврова по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией, а также Грецией, которая никак не оговаривала, кто может находиться на борту.Пока российский самолёт ещё был в воздухе, в Скопье разворачивалась своеобразная дипломатическая комедия, за которой пристально следили в первую очередь киевские СМИ. Дело в том, что во вторник, 28 ноября, МИД Украины объявил об отказе министра Дмитрия Кулебы от участия в СМИД ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на него Сергея Лаврова. Впоследствии о таком же решении объявили главы МИД стран Прибалтики и Польши.А дальше в киевских медиа произошла привычная "зрада-перемога". 29 ноября в Скопье прибыли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (хотя ранее в Еврокомиссии отказывались подтвердить его приезд) и госсекретарь США Энтони Блинкен. Боррель встретился с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским, и сказал, что "ваше решение позволить Лаврову участвовать во встрече отвечает нашей общей цели – сохранить многосторонность". В свою очередь, Блинкен провёл встречу со своим северомакедонским коллегой Османи. Но уже к утру 30 ноября в Киеве воспрянули духом: оказалось, что Боррель и Блинкен накануне приняли участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита (Лаврова там не было), после которого покинули Скопье.Однако ни европейская, ни американская дипломатическая служба не захотели публично представлять такое изменение графика их глав (30 ноября Боррель выступал в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, а Блинкен в этот день отправился в Израиль) как бойкот министерской встречи из-за приезда российской делегации. А организованное представительством США при ОБСЕ вручение награды "Защитник демократии" украинской организации "Медиа-инициатива за права человека", которое было назначено как раз на время выступления главы МИД РФ, заинтересовало лишь нескольких журналистов.При этом участвовать в демарше после начала выступления Сергея Лаврова на пленарном заседании СМИД ОБСЕ дипломаты из США и подавляющего большинства стран ЕС не стали, зал покинули только делегации Украины, Польши и прибалтийских стран. Глава российской дипломатии, который как раз говорил о том, что государства ЕС и НАТО разрушают ОБСЕ, перешёл с русского на английский и иронично попросил уходящих "оставить его одного".Сергей Лавров с сожалением констатировал, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню "в плачевном состоянии", и дальнейшие перспективы организации неясны. "Встаёт простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в её оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинского заключительного акта, прежде всего, принципа равенства всех стран-участниц? Пока вопросов гораздо больше, чем ответов", – сказал он, отметив, что организацию "превращают в придаток НАТО и Евросоюза".При этом глава МИД РФ прямо назвал страны Евросоюза "сателлитами США", действующими во вред своим интересам. "Несмотря ни на что, ЕС продолжает покорно играть отведенную ему незавидную роль, вынося основную тяжесть последствий украинской авантюры США и смиренно отказываясь от тех форм экономического партнерства, которые десятилетия обеспечивали процветание Евросоюза. Впечатление таково, что ЕС отбросил первоначальные цели своих создателей о повышении благосостояния стран-членов, и превратился во многом усилиями брюссельской бюрократии в агрессивный геополитический проект", – подчеркнул Лавров.Он также назвал постыдными попытки вне очереди принять в ЕС Украину, в которой у власти находится неонацистский режим. "Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно!" – отметил глава МИД России. Ситуацию на Украине Сергей Лавров также обсудил в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. Кроме него, Лавров встретился с министрами иностранных дел Австрии, Армении, Казахстана и Северной Македонии.Скорее всего, встречи с коллегами продолжатся и 1 декабря, но главным мероприятием этого дня для Сергея Лаврова станет его пресс-конференция. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра с утра планируется большая пресс-конференция. Кстати говоря, без какой-либо сегрегации. Вы же помните, как не пускали российских журналистов на пресс-конференции то тут, то там, не давали аккредитации, отнимали и так далее. Этого ничего не будет. Мы открыты, Сергей Викторович Лавров проведет пресс-конференцию здесь в Скопье на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ без какой-либо сегрегации – это не его метод. И ответит на все вопросы", – отметила она 30 ноября. Ранее Захарова сообщала, что трое российских журналистов не были допущены к освещению СМИД ОБСЕ в Скопье.

https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, сергей лавров, зарубежье, россия, обсе