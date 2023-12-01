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Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН

Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН - 01.12.2023 Украина.ру

Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН

Обозреватель "Украина.ру" Павел Волков на 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал о политических преследованиях, которым подвергаются несогласные с официальным Киевом жители Украины

2023-12-01T17:09

2023-12-01T17:09

2023-12-01T17:22

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В тюрьмах и колониях Украины от Харькова до Львова находятся тысячи заключенных, признанных виновными за "лайки" в соцсетях, переписку с родственниками в России, работу в сфере ЖКХ в освобожденных Россией территориях. Зачистку украинские спецслужбы называют "стабилизационными мероприятиями". Об этом Волков рассказал на 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека. С января 2022 года по июль 2023 года на Украине возбудили более 56 тысяч уголовных дел, которые, по мнению Волкова, "могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений". Украинские силовики подозревают в различных преступлениях более 12 тысяч человек, около 9 тысяч дел переданы в суд. "То есть общее количество лиц, которые могут находится в СИЗО и тюрьмах из-за политически мотивированных преследований составляет несколько тысяч человек, а количество людей, находящихся под политически мотивированным уголовным преследованием, составляет несколько десятков тысяч человек", - сказал Волков. Волков разделил заключенных из числа гражданских на три категории: Задержанные за взгляды и убеждения Сергея Шубина из Николаева приговорили к 15 годам лишения свободы за письменные предположения о том, что будет, если регион перейдет под контроль России. Татьяну Дробот из Черкасс - к 10 годам за репост картинки с критикой украинских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Людмилу Важинскую - за разговоры в очереди за молоком. Задержанные за предполагаемую помощь российской армииТроих подростков из Артемовска (Бахмута) и Славянска — Владимира Маркина, Анастасию Глущенко и Александра Кулакова — приговорили к 10 годам лишения свободы каждого. По версии обвинителей, они якобы передавали российским спецслужбам информацию о расположении украинских военнослужащих для нанесения по ним ракетных ударов. Суд не смог установить, кому именно они отправляли сообщения, ни в одном из случаев по переданным координатам не были зафиксированы удары. 22-летней Ангелине Довбня из Кировоградской области дали пожизненный срок, врачу Анатолия Ильина из Черкасс - 15 лет, юристу Дарье Крыгиной из Харькова - 11 лет лишения свободы, и т.д.Задержанные за организацию жизни на подконтрольных России территорияхЗаместителю председателя Бердянской администрации по гуманитарным вопросам Ольге Галаниной грозит пожизненный срок. Сотрудники СБУ похитили ее сына в Днепропетровске, вынудили мать приехать на Украину, где и задержали.Предприниматель из Киевской области Анатолий Мирута получил 10 лет за то, что договаривался с российскими военными, чтобы доставить местных жителей в больницу и распределял российскую гуманитарную помощь. За раздачу российской гуманитарной помощи судят и другого предпринимателя из Киевской области — Александр Харченко.Волков пояснил, что преследовать людей за их взгляды запрещает Конституция Украины и Международные конвенции. По его словам, доказательства вины нельзя оправдать общественным интересом, так как обвиняемый таким образом лишен права на справедливое судебное разбирательство. Кроме этого, привлекать к ответственности людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на вышедших из-под контроля Украины территориях, запрещено Четвертой Женевской конвенцией. Адвокаты отказываются защищать обвиняемых из-за давления радикалов, угроз жизни. Некоторые не выполняют обязанности из-за политической предвзятости. Заключенных содержат в квартирах, санаториях, подвалах заброшенных зданий, полицейских участках и других следственных изоляторов, не предусмотренных законодательством Украины. "Эта практика должна быть прекращена", - заключил Волков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, репрессии, права человека, оон, женева, новости