Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН - 01.12.2023 Украина.ру
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Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20231201/1051640267.html
Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН
Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН - 01.12.2023 Украина.ру
Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН
Обозреватель "Украина.ру" Павел Волков на 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал о политических преследованиях, которым подвергаются несогласные с официальным Киевом жители Украины
2023-12-01T17:09
2023-12-01T17:22
репрессии на украине
украина
репрессии
права человека
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женева
новости
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В тюрьмах и колониях Украины от Харькова до Львова находятся тысячи заключенных, признанных виновными за "лайки" в соцсетях, переписку с родственниками в России, работу в сфере ЖКХ в освобожденных Россией территориях. Зачистку украинские спецслужбы называют "стабилизационными мероприятиями". Об этом Волков рассказал на 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека. С января 2022 года по июль 2023 года на Украине возбудили более 56 тысяч уголовных дел, которые, по мнению Волкова, "могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений". Украинские силовики подозревают в различных преступлениях более 12 тысяч человек, около 9 тысяч дел переданы в суд. "То есть общее количество лиц, которые могут находится в СИЗО и тюрьмах из-за политически мотивированных преследований составляет несколько тысяч человек, а количество людей, находящихся под политически мотивированным уголовным преследованием, составляет несколько десятков тысяч человек", - сказал Волков. Волков разделил заключенных из числа гражданских на три категории: Задержанные за взгляды и убеждения Сергея Шубина из Николаева приговорили к 15 годам лишения свободы за письменные предположения о том, что будет, если регион перейдет под контроль России. Татьяну Дробот из Черкасс - к 10 годам за репост картинки с критикой украинских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Людмилу Важинскую - за разговоры в очереди за молоком. Задержанные за предполагаемую помощь российской армииТроих подростков из Артемовска (Бахмута) и Славянска — Владимира Маркина, Анастасию Глущенко и Александра Кулакова — приговорили к 10 годам лишения свободы каждого. По версии обвинителей, они якобы передавали российским спецслужбам информацию о расположении украинских военнослужащих для нанесения по ним ракетных ударов. Суд не смог установить, кому именно они отправляли сообщения, ни в одном из случаев по переданным координатам не были зафиксированы удары. 22-летней Ангелине Довбня из Кировоградской области дали пожизненный срок, врачу Анатолия Ильина из Черкасс - 15 лет, юристу Дарье Крыгиной из Харькова - 11 лет лишения свободы, и т.д.Задержанные за организацию жизни на подконтрольных России территорияхЗаместителю председателя Бердянской администрации по гуманитарным вопросам Ольге Галаниной грозит пожизненный срок. Сотрудники СБУ похитили ее сына в Днепропетровске, вынудили мать приехать на Украину, где и задержали.Предприниматель из Киевской области Анатолий Мирута получил 10 лет за то, что договаривался с российскими военными, чтобы доставить местных жителей в больницу и распределял российскую гуманитарную помощь. За раздачу российской гуманитарной помощи судят и другого предпринимателя из Киевской области — Александр Харченко.Волков пояснил, что преследовать людей за их взгляды запрещает Конституция Украины и Международные конвенции. По его словам, доказательства вины нельзя оправдать общественным интересом, так как обвиняемый таким образом лишен права на справедливое судебное разбирательство. Кроме этого, привлекать к ответственности людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на вышедших из-под контроля Украины территориях, запрещено Четвертой Женевской конвенцией. Адвокаты отказываются защищать обвиняемых из-за давления радикалов, угроз жизни. Некоторые не выполняют обязанности из-за политической предвзятости. Заключенных содержат в квартирах, санаториях, подвалах заброшенных зданий, полицейских участках и других следственных изоляторов, не предусмотренных законодательством Украины. "Эта практика должна быть прекращена", - заключил Волков.
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Репрессии на Украине, Украина, репрессии, права человека, ООН, Женева, Новости

Украина должна прекратить политические преследования - обозреватель "Украина.ру" на сессии ООН

17:09 01.12.2023 (обновлено: 17:22 01.12.2023)
 
© Валерия ЕмельяноваПавел Волков о количестве задержанных на Украине по политически-мотивированным обвинениям
Павел Волков о количестве задержанных на Украине по политически-мотивированным обвинениям
© Валерия Емельянова
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Обозреватель "Украина.ру" Павел Волков на 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал о политических преследованиях, которым подвергаются несогласные с официальным Киевом жители Украины
В тюрьмах и колониях Украины от Харькова до Львова находятся тысячи заключенных, признанных виновными за "лайки" в соцсетях, переписку с родственниками в России, работу в сфере ЖКХ в освобожденных Россией территориях. Зачистку украинские спецслужбы называют "стабилизационными мероприятиями". Об этом Волков рассказал на 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека.
С января 2022 года по июль 2023 года на Украине возбудили более 56 тысяч уголовных дел, которые, по мнению Волкова, "могут касаться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений". Украинские силовики подозревают в различных преступлениях более 12 тысяч человек, около 9 тысяч дел переданы в суд.
"То есть общее количество лиц, которые могут находится в СИЗО и тюрьмах из-за политически мотивированных преследований составляет несколько тысяч человек, а количество людей, находящихся под политически мотивированным уголовным преследованием, составляет несколько десятков тысяч человек", - сказал Волков.
Волков разделил заключенных из числа гражданских на три категории:
Задержанные за взгляды и убеждения
Сергея Шубина из Николаева приговорили к 15 годам лишения свободы за письменные предположения о том, что будет, если регион перейдет под контроль России. Татьяну Дробот из Черкасс - к 10 годам за репост картинки с критикой украинских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Людмилу Важинскую - за разговоры в очереди за молоком.
Задержанные за предполагаемую помощь российской армии
Троих подростков из Артемовска (Бахмута) и Славянска — Владимира Маркина, Анастасию Глущенко и Александра Кулакова — приговорили к 10 годам лишения свободы каждого. По версии обвинителей, они якобы передавали российским спецслужбам информацию о расположении украинских военнослужащих для нанесения по ним ракетных ударов. Суд не смог установить, кому именно они отправляли сообщения, ни в одном из случаев по переданным координатам не были зафиксированы удары.
22-летней Ангелине Довбня из Кировоградской области дали пожизненный срок, врачу Анатолия Ильина из Черкасс - 15 лет, юристу Дарье Крыгиной из Харькова - 11 лет лишения свободы, и т.д.
Задержанные за организацию жизни на подконтрольных России территориях
Заместителю председателя Бердянской администрации по гуманитарным вопросам Ольге Галаниной грозит пожизненный срок. Сотрудники СБУ похитили ее сына в Днепропетровске, вынудили мать приехать на Украину, где и задержали.
Предприниматель из Киевской области Анатолий Мирута получил 10 лет за то, что договаривался с российскими военными, чтобы доставить местных жителей в больницу и распределял российскую гуманитарную помощь. За раздачу российской гуманитарной помощи судят и другого предпринимателя из Киевской области — Александр Харченко.
Волков пояснил, что преследовать людей за их взгляды запрещает Конституция Украины и Международные конвенции. По его словам, доказательства вины нельзя оправдать общественным интересом, так как обвиняемый таким образом лишен права на справедливое судебное разбирательство. Кроме этого, привлекать к ответственности людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на вышедших из-под контроля Украины территориях, запрещено Четвертой Женевской конвенцией.
Адвокаты отказываются защищать обвиняемых из-за давления радикалов, угроз жизни. Некоторые не выполняют обязанности из-за политической предвзятости. Заключенных содержат в квартирах, санаториях, подвалах заброшенных зданий, полицейских участках и других следственных изоляторов, не предусмотренных законодательством Украины.
"Эта практика должна быть прекращена", - заключил Волков.
 
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