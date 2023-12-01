https://ukraina.ru/20231201/1051619948.html

Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"

Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино" - 01.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"

Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда туда были переброшены основные силы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-12-01T06:00

2023-12-01T06:00

2023-12-01T06:00

новости

авдеевка

днр

укрепления

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россия

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Вероятно, ВСУ продолжат подтягивать под Авдеевку новые бригады с разных направлений, несмотря на то, что это бессмысленно. Для России это вполне просчитываемый и безопасный сценарий, сообщил эксперт.Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда ВСУ перебросили туда 6-7 бригад. После чего вся группировка теснилась на пятачке в 5 на 5 километров, добавил он.В итоге немцы оказались в окружении без подвоза боеприпасов, а потом сдавались, как это было с Кёнигсбергом или с Берлином. Так что затея превратить Авдеевку в еще одну "незламну фортецю" ничем хорошим для Украины не закончится, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051602467.html

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2023

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новости, авдеевка, днр, укрепления, логистика, окружение, оборона, всу, вс рф, россия, украина