Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда туда были переброшены основные силы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Вероятно, ВСУ продолжат подтягивать под Авдеевку новые бригады с разных направлений, несмотря на то, что это бессмысленно. Для России это вполне просчитываемый и безопасный сценарий, сообщил эксперт.
Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда ВСУ перебросили туда 6-7 бригад. После чего вся группировка теснилась на пятачке в 5 на 5 километров, добавил он.
"Авдеевка – это очередной "фестунг", о которых говорил [глава нацистской Германии] Адольф Гитлер в конце Второй мировой войны. Он рассказывал немецкому населению, что надо превратить города в неприступные крепости. Но Красная Армия все эти города взяла", - подчеркнул Анпилогов.
В итоге немцы оказались в окружении без подвоза боеприпасов, а потом сдавались, как это было с Кёнигсбергом или с Берлином. Так что затея превратить Авдеевку в еще одну "незламну фортецю" ничем хорошим для Украины не закончится, резюмировал собеседник Украина.ру.
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