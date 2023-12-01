Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино" - 01.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"
Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино" - 01.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"
Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда туда были переброшены основные силы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-12-01T06:00
2023-12-01T06:00
новости
авдеевка
днр
укрепления
логистика
окружение
оборона
всу
вс рф
россия
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Вероятно, ВСУ продолжат подтягивать под Авдеевку новые бригады с разных направлений, несмотря на то, что это бессмысленно. Для России это вполне просчитываемый и безопасный сценарий, сообщил эксперт.Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда ВСУ перебросили туда 6-7 бригад. После чего вся группировка теснилась на пятачке в 5 на 5 километров, добавил он.В итоге немцы оказались в окружении без подвоза боеприпасов, а потом сдавались, как это было с Кёнигсбергом или с Берлином. Так что затея превратить Авдеевку в еще одну "незламну фортецю" ничем хорошим для Украины не закончится, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051602467.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, укрепления, логистика, окружение, оборона, всу, вс рф, россия, украина
Новости, Авдеевка, ДНР, укрепления, логистика, окружение, оборона, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина

Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"

06:00 01.12.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
ВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда туда были переброшены основные силы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Вероятно, ВСУ продолжат подтягивать под Авдеевку новые бригады с разных направлений, несмотря на то, что это бессмысленно. Для России это вполне просчитываемый и безопасный сценарий, сообщил эксперт.
Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда ВСУ перебросили туда 6-7 бригад. После чего вся группировка теснилась на пятачке в 5 на 5 километров, добавил он.
"Авдеевка – это очередной "фестунг", о которых говорил [глава нацистской Германии] Адольф Гитлер в конце Второй мировой войны. Он рассказывал немецкому населению, что надо превратить города в неприступные крепости. Но Красная Армия все эти города взяла", - подчеркнул Анпилогов.
В итоге немцы оказались в окружении без подвоза боеприпасов, а потом сдавались, как это было с Кёнигсбергом или с Берлином. Так что затея превратить Авдеевку в еще одну "незламну фортецю" ничем хорошим для Украины не закончится, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 03:00
Андрей Клинцевич: Россия накрыла ВСУ тысячами осколков и втянула в огневые мешки, чтобы загнать за Днепр Ждать осталось недолго. Резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. Если нет, им придется сдавать территории и отходить за Днепр, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
 
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