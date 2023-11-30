https://ukraina.ru/20231130/1051633053.html
В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России - 30.11.2023 Украина.ру
В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
Украинец якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в двух польских воеводствах и передавал ее российской стороне
2023-11-30T16:17
2023-11-30T16:17
2023-11-30T16:17
новости
польша
украинец
шпионаж
россия
суд
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Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом 30 ноября сообщила радиостанция RMF FM.По данным следователей, 44-летний мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и передавал ее российской стороне.На территории Польши осужденный находился с января 2023 года, в марте он был задержан.Как сообщало издание Украина.ру, 22 ноября Люблинский отдел Национальной прокуратуры Польши совместно с Агентством внутренней безопасности (ABW) страны передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые, по заявлениям польских правоохранителей, были "частью российской шпионской сети".Среди шестнадцати обвиняемых двенадцать являются гражданами Украины, трое — граждане Белоруссии, и лишь один россиянин — хоккеист Максим Сергеев, который до ареста в июне этого года выступал за польский хоккейный клуб первой лиги "Заглембе Сосновец".
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украинец, шпионаж, россия, суд
Новости, Польша, украинец, шпионаж, Россия, Суд
В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
Украинец якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в двух польских воеводствах и передавал ее российской стороне
Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом 30 ноября сообщила радиостанция RMF FM.
По данным следователей, 44-летний мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и передавал ее российской стороне.
На территории Польши осужденный находился с января 2023 года, в марте он был задержан.
Как сообщало издание Украина.ру, 22 ноября Люблинский отдел Национальной прокуратуры Польши совместно с Агентством внутренней безопасности (ABW) страны передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые, по заявлениям польских правоохранителей, были "частью российской шпионской сети".
Среди шестнадцати обвиняемых двенадцать являются гражданами Украины, трое — граждане Белоруссии, и лишь один россиянин — хоккеист Максим Сергеев, который до ареста в июне этого года выступал за польский хоккейный клуб первой лиги "Заглембе Сосновец".