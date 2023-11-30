В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России

12 украинцев, 3 белоруса и российский хоккеист. Зачем в Польше обвиняют их в шпионаже в пользу России

Передача в суд обвинительного заключения в отношении "российской шпионской сети" — попытка потерявшей власть партии "Право и Справедливость" повысить свой рейтинг накануне местных и европейских выборов