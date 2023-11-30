В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051633053.html
В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России - 30.11.2023 Украина.ру
В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
Украинец якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в двух польских воеводствах и передавал ее российской стороне
2023-11-30T16:17
2023-11-30T16:17
новости
польша
украинец
шпионаж
россия
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042083808_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a6bdbca6c332a167eddd22dfa0dce3cf.jpg
Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом 30 ноября сообщила радиостанция RMF FM.По данным следователей, 44-летний мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и передавал ее российской стороне.На территории Польши осужденный находился с января 2023 года, в марте он был задержан.Как сообщало издание Украина.ру, 22 ноября Люблинский отдел Национальной прокуратуры Польши совместно с Агентством внутренней безопасности (ABW) страны передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые, по заявлениям польских правоохранителей, были "частью российской шпионской сети".Среди шестнадцати обвиняемых двенадцать являются гражданами Украины, трое — граждане Белоруссии, и лишь один россиянин — хоккеист Максим Сергеев, который до ареста в июне этого года выступал за польский хоккейный клуб первой лиги "Заглембе Сосновец".
https://ukraina.ru/20231123/1051262805.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042083808_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1084d09ad709f2b102f60cd06569da0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украинец, шпионаж, россия, суд
Новости, Польша, украинец, шпионаж, Россия, Суд

В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России

16:17 30.11.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинец якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в двух польских воеводствах и передавал ее российской стороне
Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом 30 ноября сообщила радиостанция RMF FM.
По данным следователей, 44-летний мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и передавал ее российской стороне.
На территории Польши осужденный находился с января 2023 года, в марте он был задержан.
Как сообщало издание Украина.ру, 22 ноября Люблинский отдел Национальной прокуратуры Польши совместно с Агентством внутренней безопасности (ABW) страны передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые, по заявлениям польских правоохранителей, были "частью российской шпионской сети".
Среди шестнадцати обвиняемых двенадцать являются гражданами Украины, трое — граждане Белоруссии, и лишь один россиянин — хоккеист Максим Сергеев, который до ареста в июне этого года выступал за польский хоккейный клуб первой лиги "Заглембе Сосновец".
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 07:15
12 украинцев, 3 белоруса и российский хоккеист. Зачем в Польше обвиняют их в шпионаже в пользу РоссииПередача в суд обвинительного заключения в отношении "российской шпионской сети" — попытка потерявшей власть партии "Право и Справедливость" повысить свой рейтинг накануне местных и европейских выборов
 
НовостиПольшаукраинецшпионажРоссияСуд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера
16:57"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС
16:40МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО
16:33Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
16:18Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ
16:17В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
15:57ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
15:47Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменить
15:35Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной
15:34Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России
15:26Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?
15:18Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров
15:17В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
15:17Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
15:16Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем
15:03Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
14:57"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times
14:56Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
14:56Без бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция зачистила духовное училище
14:53Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом
Лента новостейМолния