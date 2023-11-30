https://ukraina.ru/20231130/1051625027.html

Заявление СБУ о теракте, провокация в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 ноября

Заявление СБУ о теракте, провокация в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 ноября - 30.11.2023 Украина.ру

Заявление СБУ о теракте, провокация в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 ноября

Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили о якобы совершённом украинскими диверсантами в России теракте, который может затрагивать интересы Китая. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о готовящейся Украиной провокации против Польши. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:13

эксклюзив

хроники

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Как сообщил источник издания "Украинская правда" в силовых структурах, в ночь на 30 ноября якобы произошёл взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле, и этот взрыв — результат спецоперации СБУ."Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ", - рассказал источник.Источник заявил, что место происшествия- "фактически единственный серьёзный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем", который РФ якобы использует в т.ч. и для военных поставок.В то же время, российские СМИ сообщали о ЧП в тоннеле. Так, утром 30 ноября платформа "Смотрим" передала сообщение РЖД, в котором отмечалось, что накануне в районе 17:20 по московскому времени на перегоне Итыкит — Окусикан локомотивная бригада грузового поезда обнаружила задымление в районе цистерны с дизельным топливом. В этот момент состав проходил через Северомуйский тоннель, где и был остановлен.На место происшествия направили пожарные поезда со станций Окусикан и Новый Уоян."Объём повреждений устанавливается. На данный момент часть вагонов выведена наружу", – указывалось в заявлении.Происшествие оказало незначительное влияние на движение, которое не прерывалось – составы пустили в обход, они следуют с небольшим увеличением времени в пути.Также ранее сообщалось, что по факту ЧП на Восточно-Сибирской железной дороге проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Разбирательство проводят сотрудники Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России.На Украине публикацию СМИ о "спецоперации СБУ" восприняли со скепсисом. Некоторые из комментаторов также указали на нежелание СБУ официально комментировать произошедшее. Кроме того, ряд украинских СМИ использовал для иллюстрации произошедшего в Северомуйском тоннеле видео ЧП, произошедшего в марте.Провокация в ПольшеУкраина готовит военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны западных стран, рассказал РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Согласно данным, полученным от собственных источников на Украине, речь идёт о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить Россию. Готовы это сделать они будут, когда почувствуют, что Запад снизил поддержку настолько, что фронт для киевского режима готов рухнуть. Это может произойти в самой близкой перспективе", - отметил Сальдо.Он указал, что трудно оценить вероятность воплощения такого безумного плана и реакцию Запада на его осуществление."В США сразу поймут, что произошло на самом деле. А в Польше, например, недавно официальное расследование подтвердило, что убийство двух польских граждан было совершено украинской ракетой. Так что не факт, что центры, принимающее решения на Западе, поведутся на такую провокацию. Однако то, что Киев способен на подобное безумие, – несомненно", - подчеркнул Сальдо.Губернатор Херсонской области также отметил, что киевские власти потеряли "полностью утратили политический разум".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, выпущено 49 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), столица Донецк (Куйбышевский, Петровский районы)."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, а также был поврежден 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Петровскому, Калининскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм и 3 ракеты из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 66 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 66 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новые Лагеря — 8; Днепряны — 6; Крынки — 17; Алёшки — 26; Саги — 9", - указывалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань.Утром в Геническом районе Херсонской области несколько раз объявляли ракетную опасность.Утром 30 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ за минувшие сутки по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - указал он.Минобороны России утром сообщило также об атаке на Белгородскую область украинского беспилотника."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20231130/1051614481.html

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https://ukraina.ru/20231129/1051582115.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники