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Смерть Киссинджера: американское столетие уходит в закат

Смерть Киссинджера: американское столетие уходит в закат - 30.11.2023 Украина.ру

Смерть Киссинджера: американское столетие уходит в закат

Умер Генри Киссинджер, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, который преодолел планку столетнего возраста и приобрел общепризнанную репутацию патриарха глобальной политики.

2023-11-30T12:29

2023-11-30T12:29

2023-11-30T12:29

эксклюзив

генри киссинджер

сша

смерть

ссср

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В конце жизни Киссинджера часто представляли публике в образе доброго и мудрого дедушки, мастера взвешенных решений, гроссмейстера тонких шахматных комбинаций, способного учитывать интересы своих оппонентов.Однако реальная биография знаменитого политического стратега говорит совсем о другом. Наследие Киссинджера наглядно изобразил рисунок на обложке номера американского журнала The Nation, приуроченного к его столетнему юбилею.Почтенного старца изобразили над праздничным тортом, который обильно полит кровью и украшен надписями: Чили, Кипр, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Иран, Восточный Тимор, Бангладеш. Потому что он несет непосредственную ответственность за перевороты и военные конфликты в этих странах планеты.Киссинджер был ярким представителем так называемого американского века, наступившего после окончания Второй мировой войны.США активно стремились к достижению мирового господства, на пути к которому стояла Москва. И американский политический аналитик боролся против СССР на всех фронтах Холодной войны, не жалея чужих жизней и не помышляя ни о каком гуманизме.А то, что он проявлял при этом известную гибкость, изобретательность и трезвый расчет, в отличие от стереотипных вашингтонских ястребов, которые по любому поводу размахивали над миром ядерными дубинками, делало этого человека особенно опасным противником для советского руководства.Карьера Киссинджера стартовала благодаря американской экспансии в Западной Европе. Генри родился в Баварии – фамилия семьи образована от названия баварского города Бад-Киссинген – а после прихода к власти нацистов его родители, спасаясь от гибели, бежали вместе с детьми в США и стали жить на Манхэттене.В финальном эпизоде Второй мировой войны, когда Киссинджер оказался на фронте, его привлекли к разведывательным и контрразведывательным заданиям на германских территориях, которые оккупировала американская армия. Благодаря тому, что молодой эмигрант свободно говорил по немецки и прекрасно разбирался в местных реалиях.С тех пор Киссинджер не выпадал из поля разведки. После демобилизации он поступил в Гарвардский университет, и, не отрываясь от учебы, организовал там специальный антикоммунистический семинар, который в течение многих лет финансировало Центральное разведывательное управление США – для того, чтобы бороться с советским идеологическим влиянием среди американской интеллектуальной элиты.Кроме того, он установил прочные связи с банковским домом Рокфеллеров, работая на миллиардера Нельсона Рокфеллера, губернатора штата Нью-Йорк, который пытался избраться от республиканцев на пост президента США. А потом попал в команду к более перспективному кандидату – Ричарду Никсону.Победа Никсона – самого одиозного президента в американской истории – стала для Киссинджера вершиной карьеры. В 1969-1975 годах он являлся советником по национальной безопасности, а с 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря. Причем, это был первый случай, когда один человек занимал две эти должности, фактически сосредоточив в своих руках управление американской внешней политикой.В 1973 году Киссинджер стал лауреатом Нобелевской премии мира – за то, что он помог вывести Америку из проигранной войны во Вьетнаме. Однако это прагматичное решение было продиктовано не миролюбием – просто в Вашингтоне поняли, что продолжение военных действий и поддержка марионеточного режима в Южном Вьетнаме наносит их интересам большой и всесторонний ущерб.Вместе с тем, американские войска не прекращали ковровые бомбардировки Камбоджи и Лаоса, в результате которых массово гибли мирные жители, а ЦРУ все так же занималось подрывной деятельностью в странах Индокитая.Кроме того, Киссинджер санкционировал начало тайной войны на территории Латинской Америки, направленной против левых политических сил. Она началась в том же 1973 году, после военного путча в Чили, закончившегося гибелью президента Сальвадора Альенде.В результате организованных американцами переворотов в ключевых латиноамериканских странах пришли к власти диктаторы, которые развернули кровавый террор против собственного населения. А госдепартамент США, под руководством свежеиспеченного нобелевского лауреата, оказывал этим разнообразным пиночетам военно-политическую поддержку.Ведомство Киссинджера поддерживало индонезийское вторжение в Восточный Тимор и действия пакистанского правительства на территории Бангладеш, которые также привели к огромным человеческим жертвам. Американский госдепартамент способствовал разжиганию греческо-турецкого конфликта на Кипре и дирижировал войной на Ближнем Востоке, помогая Израилю в борьбе против арабских стран.Генри Киссинджер проводил политику разрядки с руководством СССР – прекрасно осознавая, что победить коммунистов лобовой атакой не удалось, и в результате мир балансирует на грани взаимного ядерного уничтожения.Однако, вместе с тем, он заключил сенсационный союз с Пекином, фактически направленный против Москвы.Госсекретарь США мечтал превратить Китай в американского сателлита – военный противовес Советскому Союзу и гигантскую сборочную фабрику с дешевой рабочей силой, работающую в интересах иностранного капитала.Кроме того, он старательно пытался упрочить американское господство над мировой экономикой, привязывая ее энергетический сектор к долларовым расчетам. Что должно было обеспечить Вашингтону безграничное доминирование на всей планете.Карьера Генри Киссинджера рухнула вслед за карьерой Никсона, погоревшего на позорном Уотергейтском скандале. Но в течение последующих десятилетий он сохранял за собой репутацию гуру мировой дипломатии. Хотя отставному госсекретарю регулярно напоминали о совершенных при его содействии преступлениях.В конце своей долгой жизни этот человек увидел, как уходит долгий американский век – когда Китай становится главным внешнеполитическим соперником США, латиноамериканские правительства судят военных преступников, которые работали с ЦРУ.А Турция, как и прирученные при Киссинджере страны Ближнего Востока начинают проводит независимую политику, не особо оглядываясь в сторону Вашингтона.И это придает кончине бывшего госсекретаря своеобразный политический символизм.

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Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, генри киссинджер, сша, смерть, ссср