https://ukraina.ru/20231130/1051619166.html

Рейтинг Politico: куда возвращается Европа благодаря Зеленскому

Рейтинг Politico: куда возвращается Европа благодаря Зеленскому - 30.11.2023 Украина.ру

Рейтинг Politico: куда возвращается Европа благодаря Зеленскому

Публикация изданием Politico рейтинга наиболее влиятельных политиков Европы сопровождалась некоторым скандалом – первоначально была опубликована первая пятёрка без первого лица – попробуйте догадайтесь. "Пятёрка", правда, оказалась прошлогодней, а сенсации не случилось – первое место опубликованного 28 ноября рейтинга вновь занял Владимир Зеленский

2023-11-30T12:24

2023-11-30T12:24

2023-11-30T12:24

мнение

мнения

владимир зеленский

politico

рейтинг

россия

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051618736_0:0:1305:734_1920x0_80_0_0_98f1d042d8d30bb7d1a81c3df2ea11d8.jpg

Ничего удивительного в этом нет – на протяжении 2023 года война на Украине оставалась главной темой не только европейской, но и мировой политики. События в Газе только оттенили её, заставив политиков и службы психологической войны выискивать объяснения, почему "это другое".Впрочем, так или иначе секрет влиятельности Зеленского надо было объяснить. Особенно на фоне того, что ЕС заявил о начале переговоров относительно членства Украины несмотря на очевидное несоответствие страны хоть каким-то критериям членства. Даже Politico вынуждено было признать "широко распространенную коррупцию, слабую экономику, социальные разногласия между украинцами и русскоязычными" (почему последние противоречия сочтены социальными мы не знаем – вероятно они "социальные" в широком смысле).Объяснение всё же удалось подобрать. Оказывается, произошло "переосмысление того, что значит быть европейцем, и это во многом благодаря украинскому комику, ставшему президентом".Если честно, переосмысление действительно произошло. Ещё недавно Европа расширялась и речь шла о возможности единой Европы от Лиссабона до Владивостока, но сейчас, как мы видим, Европа опять, как в 30-е годы, оканчивается на западной границе Польши. Очень характерно в этом отношении попадание в рейтинг бывшей премьерши Финляндии Санны Марин, чье достижение – разрыв с длинной традицией мирного сосуществования с могущественным восточным соседом.На самом деле никакого особого "переосмысления" не произошло. Европа просто вернулась к старой традиции объединения против "угрозы с Востока". Такой угрозой была Османская империя (в России обычно недооценивается роль Реконкисты или той же Венской битвы в истории Европы) и империя Российская.Началась эта традиция скорее всего в XVI веке, когда произошло первое столкновение с Россией Польши и по Европе поползла антироссийская пропаганда, жертвой которой стал Иван Грозный. Он ведь и сейчас считается тираном и деспотом, свидетельством "русского варварства". При этом забывается, что Грозный на полном серьёзе планировал участвовать в выборах короля Польши (либо для себя, либо для своего сына Фёдора), причём шансы такой "евроинтеграции" были ненулевыми. Зато, когда возникает вопрос о Варфоломеевской ночи, и о том, что жертв её было намного больше, чем репрессий Ивана Грозного, нам отвечают – вы не понимаете, это другое. О варварстве никак не свидетельствует. Просто так получилось.Позже Европа против России объединялась неоднократно, все эти случаи в истории зафиксированы. Тут можно вспомнить и наполеоновские войны, и Крымскую войну, и обе мировые войны. Если говорить о прямых аналогиях, то больше всего подходит опыт Советско-финляндской войны 1939-40 годов. Тогда, помнится, европейское общественное мнение тоже было на стороне "жертвы российской агрессии", Финляндия получила огромные объёмы западной помощи. Более того, она даже в каком-то смысле "выиграла" – уступив часть территории сохранила независимость (справедливости ради стоит сказать, что Сталин действительно планировал создание новой союзной республики, но отказ от этих планов как поражение не рассматривал). Тогда, помнится, Великобритания и Франция собирались бомбить будущего союзника по антигитлеровской коалиции с авиабаз на Ближнем Востоке.Короче говоря: быть европейцем – значит бороться против русского варварства. По возможности – руками не очень умных союзников, вроде поляков, финнов, теперь вот – украинцев.Правда, есть другая составляющая это традиции – пока Европа тратит ресурсы на борьбу с Россией, выигрывают на этом ещё более западные "союзники". Началось это, кстати, именно во времена Ивана Грозного – пока поляки воевали с русскими, а по Европе ходили направленные против русского царя сочинения, британский авантюрист Джером Горсей налаживал торговые и политические связи между Грозным и Елизаветой…Правда, вовлечённость Британии в мировые войны оказалась уж слишком глубокой, и она понесла существенный ущерб, в конце концов утратив свою колониальную империю. В чистом выигрыше остались США.Интересно, что Британия покинула ЕС после начала "российской агрессии": референдум состоялся в 2016 году, а решение о выходе из ЕС было принято в начале 2020 года. А буквально через год Украину вдруг начали предупреждать о грядущем "российском вторжении". Случайность? Или, всё же, возвращение к истокам?

https://ukraina.ru/20230418/1045410230.html

https://ukraina.ru/20230720/1048129344.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнение, мнения, владимир зеленский, politico, рейтинг, россия, украина, европа