Маск не планирует голосовать за Байдена на выборах в США – New York Times
08:02 30.11.2023 (обновлено: 08:10 30.11.2023)
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не планирует голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления на конференции, организованной газетой New York Times
"Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена", - сказал Маск.
Предприниматель не ответил на последовавший вопрос, намерен ли он голосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, рассчитывающего вновь занять высший пост государства.
"Я имею в виду, что это определённо сложный выбор", - подчеркнул он.
На очередных президентских выборах в США действующий президент Байден намерен переизбраться на второй срок. Ожидается, что его главным оппонентом вновь станет Трамп, имеющий наибольший рейтинг поддержки в Республиканской партии.
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