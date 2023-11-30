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Маск не планирует голосовать за Байдена на выборах в США – New York Times

Маск не планирует голосовать за Байдена на выборах в США – New York Times - 30.11.2023 Украина.ру

Маск не планирует голосовать за Байдена на выборах в США – New York Times

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не планирует голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления на конференции, организованной газетой New York Times

2023-11-30T08:02

2023-11-30T08:02

2023-11-30T08:10

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"Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена", - сказал Маск.Предприниматель не ответил на последовавший вопрос, намерен ли он голосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, рассчитывающего вновь занять высший пост государства."Я имею в виду, что это определённо сложный выбор", - подчеркнул он.На очередных президентских выборах в США действующий президент Байден намерен переизбраться на второй срок. Ожидается, что его главным оппонентом вновь станет Трамп, имеющий наибольший рейтинг поддержки в Республиканской партии.

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новости, сша, илон маск, президентские выборы, джо байден, дональд трамп