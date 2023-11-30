Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа
© Украина.ру/СтрингерКиев Украина нищий переход попрошайка пенсионер, бомж, старуха нищета
© Украина.ру/Стрингер
Энергетическая система Украины подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. Средства на ее восстановление были разворованы или неправильно потрачены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В целом Украина без всякой надежды смотрит в ближайшее будущее. Там уже выпал первый снег и очень скоро начнутся минусовые температуры, при которых энергосистема страны работает с большой перегрузкой, рассказал эксперт.
При этом сами украинские власти говорят, что система подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. То есть не было сделано ничего и деньги были просто разворованы, добавил он.
"Кто не успел – тот опоздал. И это опоздание сейчас может оказаться смертельным для украинской экономики и обороноспособности. В этом случае она точно будет зависеть от поставок из-за рубежа. К тому же, грядет гуманитарная катастрофа, которая зимой затронет очень широкие слои украинского населения", - отметил Анпилогов.
Последний фактор не особенно волнует киевский режим. На фоне отсутствия побед на фронте, тотальной мобилизации и конфликта между властями ситуация на Украине становится взрывоопасной, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь