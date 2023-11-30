Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051600335.html
Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа
Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа - 30.11.2023 Украина.ру
Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа
Энергетическая система Украины подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. Средства на ее восстановление были разворованы или неправильно потрачены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-30T04:40
2023-11-30T04:40
новости
украина
энергетика
катастрофа
зима
поставки
запад
мобилизация
население
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102242/98/1022429896_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_33fd4d3c7be5b1610dd21af76f1ca9f6.jpg
В целом Украина без всякой надежды смотрит в ближайшее будущее. Там уже выпал первый снег и очень скоро начнутся минусовые температуры, при которых энергосистема страны работает с большой перегрузкой, рассказал эксперт.При этом сами украинские власти говорят, что система подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. То есть не было сделано ничего и деньги были просто разворованы, добавил он.Последний фактор не особенно волнует киевский режим. На фоне отсутствия побед на фронте, тотальной мобилизации и конфликта между властями ситуация на Украине становится взрывоопасной, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051542798.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102242/98/1022429896_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_522d693403ad156dafc9a440db96200d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, энергетика, катастрофа, зима, поставки, запад, мобилизация, население, сво, россия
Новости, Украина, энергетика, катастрофа, зима, поставки, Запад, мобилизация, население, СВО, Россия

Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа

04:40 30.11.2023
 
© Украина.ру/СтрингерКиев Украина нищий переход попрошайка пенсионер, бомж, старуха нищета
Киев Украина нищий переход попрошайка пенсионер, бомж, старуха нищета
© Украина.ру/Стрингер
Читать в
Энергетическая система Украины подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. Средства на ее восстановление были разворованы или неправильно потрачены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В целом Украина без всякой надежды смотрит в ближайшее будущее. Там уже выпал первый снег и очень скоро начнутся минусовые температуры, при которых энергосистема страны работает с большой перегрузкой, рассказал эксперт.
При этом сами украинские власти говорят, что система подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. То есть не было сделано ничего и деньги были просто разворованы, добавил он.
"Кто не успел – тот опоздал. И это опоздание сейчас может оказаться смертельным для украинской экономики и обороноспособности. В этом случае она точно будет зависеть от поставок из-за рубежа. К тому же, грядет гуманитарная катастрофа, которая зимой затронет очень широкие слои украинского населения", - отметил Анпилогов.
Последний фактор не особенно волнует киевский режим. На фоне отсутствия побед на фронте, тотальной мобилизации и конфликта между властями ситуация на Украине становится взрывоопасной, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 07:13
Виталий Киселев: Россия ловит в тумане "Бабу-ягу", чтобы перейти в наступление и разбить ВСУ через год Враг коварен и опасен. Он по-прежнему представляет для нас большую угрозу
 
НовостиУкраинаэнергетикакатастрофазимапоставкиЗападмобилизациянаселениеСВОРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы
04:40Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа
04:39Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ
04:38Осознание наконец пришло: страны НАТО признали провал ВСУ и подходят к мысли о переговорах с Путиным
04:30Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором
04:27Вальдемар Гердт о том, как российские немцы восстановят российско-немецкие отношения
04:20Момент настал. Юрий Кнутов о том, как ВС РФ громят "кассетниками" живую силу и блиндажи ВСУ в Авдеевке
04:13В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
04:10Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру"
04:06Союз мин и бетона. Зеленский переходит в оборону
04:00Эксперт о том, почему Запад "раздул" имидж наглого Зеленского, но ему уготована роль "козла отпущения"
03:58Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши – Сальдо
03:30Руслан Калинчук: Когда Россия перестает играть в дипломатию на поле боя, ВСУ преследуют провалы на фронте
03:27"Опасная глупость": Захарова назвала незаконным прецедентом запрет Болгарии
03:00Андрей Клинцевич: Россия накрыла ВСУ тысячами осколков и втянула в огневые мешки, чтобы загнать за Днепр
02:48В Крыму из-за шторма около 9,3 тысячи человек остались без света – МЧС
02:26Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:18Эталон азиатской "многовекторности": купит ли Узбекистан истребители у Франции
01:56Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
01:41Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
Лента новостейМолния