https://ukraina.ru/20231130/1051600335.html

Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа

Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа - 30.11.2023 Украина.ру

Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа

Энергетическая система Украины подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. Средства на ее восстановление были разворованы или неправильно потрачены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-30T04:40

2023-11-30T04:40

2023-11-30T04:40

новости

украина

энергетика

катастрофа

зима

поставки

запад

мобилизация

население

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В целом Украина без всякой надежды смотрит в ближайшее будущее. Там уже выпал первый снег и очень скоро начнутся минусовые температуры, при которых энергосистема страны работает с большой перегрузкой, рассказал эксперт.При этом сами украинские власти говорят, что система подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. То есть не было сделано ничего и деньги были просто разворованы, добавил он.Последний фактор не особенно волнует киевский режим. На фоне отсутствия побед на фронте, тотальной мобилизации и конфликта между властями ситуация на Украине становится взрывоопасной, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051542798.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, энергетика, катастрофа, зима, поставки, запад, мобилизация, население, сво, россия