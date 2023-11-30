Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО
Массированная атака "Гераней" испугала Украину тем, что Россия смогла запустить одновременно много дронов. Ударные беспилотники стали ночным кошмаром для киевской ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
ВКС РФ наносят комплексные удары по объектам на Украине. Одновременно применяются крылатые ракеты, квази-баллистические ракеты вроде "Искандера", а также большое количество дронов-камикадзе, рассказал эксперт.
Кроме того, такой комплексный удар имеет определенную смысловую нагрузку. И ударные беспилотники "Герань" уже стали ночным кошмаром для украинской ПВО, добавил он.
"Сам по себе дрон-камикадзе обладает небольшой боевой частью. В прошлых версиях у "Герани" она составляла 30-40 килограмм взрывчатки, в усовершенствованных – 60-70, а боевая часть "Искандера" или "Калибра" - около 500. То есть разрушения от ракеты серьезнее разрушений от дрона-камикадзе", - отметил Анпилогов.
Массированная атака "Гераней" испугала Украину именно тем, что Россия смогла запустить сразу под сотню дронов. При этом 75 беспилотников долетели только до Киева до летели, а в целом по Украине было больше сотни попаданий, заключил собеседник издания.
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