https://ukraina.ru/20231130/1051597702.html

Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО

Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО - 30.11.2023 Украина.ру

Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО

Массированная атака "Гераней" испугала Украину тем, что Россия смогла запустить одновременно много дронов. Ударные беспилотники стали ночным кошмаром для киевской ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-30T05:00

2023-11-30T05:00

2023-11-30T05:00

новости

герань

"искандер"

пво

украина

россия

сво

бпла

беспилотники

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040229858_0:75:1042:661_1920x0_80_0_0_611c8c1655f4c3b0a3d2fef6d29185a5.jpg

ВКС РФ наносят комплексные удары по объектам на Украине. Одновременно применяются крылатые ракеты, квази-баллистические ракеты вроде "Искандера", а также большое количество дронов-камикадзе, рассказал эксперт.Кроме того, такой комплексный удар имеет определенную смысловую нагрузку. И ударные беспилотники "Герань" уже стали ночным кошмаром для украинской ПВО, добавил он.Массированная атака "Гераней" испугала Украину именно тем, что Россия смогла запустить сразу под сотню дронов. При этом 75 беспилотников долетели только до Киева до летели, а в целом по Украине было больше сотни попаданий, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051586107.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, герань, "искандер", пво, украина, россия, сво, бпла, беспилотники, дроны, ракеты, киев