Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО - 30.11.2023 Украина.ру
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Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО
Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО - 30.11.2023 Украина.ру
Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО
Массированная атака "Гераней" испугала Украину тем, что Россия смогла запустить одновременно много дронов. Ударные беспилотники стали ночным кошмаром для киевской ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-30T05:00
2023-11-30T05:00
новости
герань
"искандер"
пво
украина
россия
сво
бпла
беспилотники
дроны
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ВКС РФ наносят комплексные удары по объектам на Украине. Одновременно применяются крылатые ракеты, квази-баллистические ракеты вроде "Искандера", а также большое количество дронов-камикадзе, рассказал эксперт.Кроме того, такой комплексный удар имеет определенную смысловую нагрузку. И ударные беспилотники "Герань" уже стали ночным кошмаром для украинской ПВО, добавил он.Массированная атака "Гераней" испугала Украину именно тем, что Россия смогла запустить сразу под сотню дронов. При этом 75 беспилотников долетели только до Киева до летели, а в целом по Украине было больше сотни попаданий, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051586107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, герань, "искандер", пво, украина, россия, сво, бпла, беспилотники, дроны, ракеты, киев
Новости, Герань, "Искандер", ПВО, Украина, Россия, СВО, БПЛА, беспилотники, дроны, ракеты, Киев

Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО

05:00 30.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Герань беспилотник БЛА
Зеленский Герань беспилотник БЛА
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Массированная атака "Гераней" испугала Украину тем, что Россия смогла запустить одновременно много дронов. Ударные беспилотники стали ночным кошмаром для киевской ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
ВКС РФ наносят комплексные удары по объектам на Украине. Одновременно применяются крылатые ракеты, квази-баллистические ракеты вроде "Искандера", а также большое количество дронов-камикадзе, рассказал эксперт.
Кроме того, такой комплексный удар имеет определенную смысловую нагрузку. И ударные беспилотники "Герань" уже стали ночным кошмаром для украинской ПВО, добавил он.
"Сам по себе дрон-камикадзе обладает небольшой боевой частью. В прошлых версиях у "Герани" она составляла 30-40 килограмм взрывчатки, в усовершенствованных – 60-70, а боевая часть "Искандера" или "Калибра" - около 500. То есть разрушения от ракеты серьезнее разрушений от дрона-камикадзе", - отметил Анпилогов.
Массированная атака "Гераней" испугала Украину именно тем, что Россия смогла запустить сразу под сотню дронов. При этом 75 беспилотников долетели только до Киева до летели, а в целом по Украине было больше сотни попаданий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
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Владимир Мамонтов: Запад предлагает России плохой вариант — давайте мириться, потом мы вас опять обманемНа Израиль и границу с Мексикой американский конгресс выделит деньги на 100%, а вот что будет с военной помощью Киеву, пока неясно. Тем не менее профессиональные нищие с Украины снова едут в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
 
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