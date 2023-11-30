Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором
Тема выборов на Украине важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима. Эти выборы будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и не будут участвовать определенные слои населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отменить "контрнаступ" Зеленский не может, а пойти на заморозку конфликта или президентские выборы он не хочет. Таким образом Запад загоняет президента Украины в цугцванг, рассказал эксперт.
Но тема выборов на Украине (состоятся они или нет) важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима, пришедшего к власти 10 лет назад в результате госпереворота, добавил он.
"Если будут выборы [на Украине], то они будут нелегитимными, поскольку большое количество населения в них не сможет участвовать. Они явно будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и на них не будут представлены пласты населения", - отметил Скориков.
Безусловно, Россия не признает результаты выборов на Украине. А если Зеленский их не проведёт, то таким образом его можно будет обоснованно назвать узурпатором власти, резюмировал собеседник Украина.ру.
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