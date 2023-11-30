https://ukraina.ru/20231130/1051582882.html

Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором

Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором - 30.11.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором

Тема выборов на Украине важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима. Эти выборы будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и не будут участвовать определенные слои населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-11-30T04:30

2023-11-30T04:30

2023-11-30T04:30

новости

владимир зеленский

украина

выборы

запад

сша

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россия

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Отменить "контрнаступ" Зеленский не может, а пойти на заморозку конфликта или президентские выборы он не хочет. Таким образом Запад загоняет президента Украины в цугцванг, рассказал эксперт.Но тема выборов на Украине (состоятся они или нет) важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима, пришедшего к власти 10 лет назад в результате госпереворота, добавил он.Безусловно, Россия не признает результаты выборов на Украине. А если Зеленский их не проведёт, то таким образом его можно будет обоснованно назвать узурпатором власти, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051259766.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, украина, выборы, запад, сша, власти украины, население, россия, режим