Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором - 30.11.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором
Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором - 30.11.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором
Тема выборов на Украине важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима. Эти выборы будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и не будут участвовать определенные слои населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-11-30T04:30
2023-11-30T04:30
новости
владимир зеленский
украина
выборы
запад
сша
власти украины
население
россия
режим
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Отменить "контрнаступ" Зеленский не может, а пойти на заморозку конфликта или президентские выборы он не хочет. Таким образом Запад загоняет президента Украины в цугцванг, рассказал эксперт.Но тема выборов на Украине (состоятся они или нет) важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима, пришедшего к власти 10 лет назад в результате госпереворота, добавил он.Безусловно, Россия не признает результаты выборов на Украине. А если Зеленский их не проведёт, то таким образом его можно будет обоснованно назвать узурпатором власти, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051259766.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, выборы, запад, сша, власти украины, население, россия, режим
Новости, Владимир Зеленский, Украина, выборы, Запад, США, власти Украины, население, Россия, режим

Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором

04:30 30.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Тема выборов на Украине важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима. Эти выборы будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и не будут участвовать определенные слои населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отменить "контрнаступ" Зеленский не может, а пойти на заморозку конфликта или президентские выборы он не хочет. Таким образом Запад загоняет президента Украины в цугцванг, рассказал эксперт.
Но тема выборов на Украине (состоятся они или нет) важна для России с точки зрения делигитимации киевского режима, пришедшего к власти 10 лет назад в результате госпереворота, добавил он.
"Если будут выборы [на Украине], то они будут нелегитимными, поскольку большое количество населения в них не сможет участвовать. Они явно будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и на них не будут представлены пласты населения", - отметил Скориков.
Безусловно, Россия не признает результаты выборов на Украине. А если Зеленский их не проведёт, то таким образом его можно будет обоснованно назвать узурпатором власти, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 04:43
Дмитрий Бабич: Зеленский заигрывает с Трампом, поэтому рискует лишиться поддержки своих спонсоровВоенно-промышленный комплекс США потерял репутацию. Полагали, что потрясающее американское оружие превосходит российское, а оказалось, что оно не гарантирует такую же легкую победу, какая была у США над Ираком, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинавыборыЗападСШАвласти УкраинынаселениеРоссиярежим
 
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