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В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе

В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе - 29.11.2023 Украина.ру

В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе

Военно-политический блок НАТО согласовал с нынешним руководством Украины программу реформ. От положительных оценок их выполнения может зависеть перспектива членства постсоветской республики в альянсе

2023-11-29T15:56

2023-11-29T15:56

2023-11-29T15:56

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По итогам состоявшегося 29 ноября в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов альянса опубликовано "Заявление Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел". К документу присоединилась приглашённая сторона - нынешние представители официального Киева.В документе заявлено намерение в условиях СВО "действовать сообща для дальнейшего углубления отношений НАТО-Украина". Подтверждены обязательства союзников по "дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины"со стандартным обещанием "продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется".Министры государств-членов НАТО одобрили подструктуру "НАТО-Украина" (NUC) и "амбициозную программу работы на 2024 год". Отмечено, что альянс и Киев уже вместе принимают решения "по широкому кругу вопросов, включая оперативную совместимость, энергетическую безопасность, инновации, киберзащиту и устойчивость".Заявлено намерение преобразовать комплексный пакет помощи Киеву в многолетнюю программу повышения военной мощи Украины. Альянс предоставил официальному Киеву "рекомендации по приоритетным реформам". При этом отмечено: После заседания министров генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул об этой программе на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире альянса, отметив: "Мы согласовали рабочую программу и структуру, чтобы быть уверенными в проведении реформ".Официальный Киев начал сближение с НАТО сразу же после ликвидации СССР. До госпереворота 2014 года утверждалось стремление Украины к максимально близкому сотрудничеству с НАТО, а с 2014 года была заявлена цель на вступление в военно-политический блок.НАТО оказывало поддержку новым властям Украины после 2014 года, обучая офицеров и поставляя оружие для карательных операций в Донбассе ("зоне АТО"). После начала СВО поставки вооружений на Украину наращивались. Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года заявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО по особой ускоренной процедуре.

https://ukraina.ru/20231129/1051590225.html

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новости, украина, нато, украина-нато, сво, ато, милитаризация, йенс столтенберг, владимир зеленский, дмитрий кулеба