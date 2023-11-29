https://ukraina.ru/20231129/1051591144.html
В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе - 29.11.2023 Украина.ру
В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
Военно-политический блок НАТО согласовал с нынешним руководством Украины программу реформ. От положительных оценок их выполнения может зависеть перспектива членства постсоветской республики в альянсе
2023-11-29T15:56
2023-11-29T15:56
2023-11-29T15:56
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По итогам состоявшегося 29 ноября в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов альянса опубликовано "Заявление Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел". К документу присоединилась приглашённая сторона - нынешние представители официального Киева.В документе заявлено намерение в условиях СВО "действовать сообща для дальнейшего углубления отношений НАТО-Украина". Подтверждены обязательства союзников по "дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины"со стандартным обещанием "продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется".Министры государств-членов НАТО одобрили подструктуру "НАТО-Украина" (NUC) и "амбициозную программу работы на 2024 год". Отмечено, что альянс и Киев уже вместе принимают решения "по широкому кругу вопросов, включая оперативную совместимость, энергетическую безопасность, инновации, киберзащиту и устойчивость".Заявлено намерение преобразовать комплексный пакет помощи Киеву в многолетнюю программу повышения военной мощи Украины. Альянс предоставил официальному Киеву "рекомендации по приоритетным реформам". При этом отмечено: После заседания министров генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул об этой программе на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире альянса, отметив: "Мы согласовали рабочую программу и структуру, чтобы быть уверенными в проведении реформ".Официальный Киев начал сближение с НАТО сразу же после ликвидации СССР. До госпереворота 2014 года утверждалось стремление Украины к максимально близкому сотрудничеству с НАТО, а с 2014 года была заявлена цель на вступление в военно-политический блок.НАТО оказывало поддержку новым властям Украины после 2014 года, обучая офицеров и поставляя оружие для карательных операций в Донбассе ("зоне АТО"). После начала СВО поставки вооружений на Украину наращивались. Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года заявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО по особой ускоренной процедуре.
https://ukraina.ru/20231129/1051590225.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, украина-нато, сво, ато, милитаризация, йенс столтенберг, владимир зеленский, дмитрий кулеба
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, СВО, АТО, милитаризация, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
Военно-политический блок НАТО согласовал с нынешним руководством Украины программу реформ. От положительных оценок их выполнения может зависеть перспектива членства постсоветской республики в альянсе
По итогам состоявшегося 29 ноября в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов альянса опубликовано
"Заявление Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел". К документу присоединилась приглашённая сторона - нынешние представители официального Киева.
В документе заявлено намерение в условиях СВО "действовать сообща для дальнейшего углубления отношений НАТО-Украина". Подтверждены обязательства союзников по "дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины"со стандартным обещанием "продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется".
Министры государств-членов НАТО одобрили подструктуру "НАТО-Украина" (NUC) и "амбициозную программу работы на 2024 год". Отмечено, что альянс и Киев уже вместе принимают решения "по широкому кругу вопросов, включая оперативную совместимость, энергетическую безопасность, инновации, киберзащиту и устойчивость".
Заявлено намерение преобразовать комплексный пакет помощи Киеву в многолетнюю программу повышения военной мощи Украины.
"В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. Мы также разрабатываем новые проекты по гуманитарному разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских солдат и оборонно-промышленному потенциалу Украины на основе обзора стратегических оборонных закупок", - говорится в документе.
Альянс предоставил официальному Киеву "рекомендации по приоритетным реформам". При этом отмечено:
"Совет НАТО-Украина приветствует Украинскую презентацию адаптированной ежегодной национальной программы на 2024 год и надеется на её реализацию. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс посредством адаптированной ежегодной национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на пути к будущему членству в НАТО".
После заседания министров генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул об этой программе на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире альянса, отметив: "Мы согласовали рабочую программу и структуру, чтобы быть уверенными в проведении реформ".
Официальный Киев начал сближение с НАТО сразу же после ликвидации СССР. До госпереворота 2014 года утверждалось стремление Украины к максимально близкому сотрудничеству с НАТО, а с 2014 года была заявлена цель на вступление в военно-политический блок.
НАТО оказывало поддержку новым властям Украины после 2014 года, обучая офицеров и поставляя оружие для карательных операций в Донбассе ("зоне АТО"). После начала СВО поставки вооружений на Украину наращивались. Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года заявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО по особой ускоренной процедуре.