Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051584301.html
Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского
Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского - 29.11.2023 Украина.ру
Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского
Украинский политический кризис набирает обороты. Западная пресса все чаще пишет о снижении рейтинга Зеленского. Офис Президента в свою очередь пытается играть на опережение и лавирует между силами влияния в Вашингтоне и Лондоне. Армия в лице Залужного выходит на первый план и тоже намерена оседлать протестные настроения украинцев
2023-11-29T16:58
2023-11-29T18:05
украина
эксклюзив
малек дудаков
владимир зеленский
рейтинг
политический кризис
офис президента
запад
валерий залужный
михаил чаплыга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3fd2339104419864c5fb4308b3887043.jpg
За боевыми генералами традиционно торчат уши главного олигарха и ныне оппозиционера Петра Порошенко, который намерен с триумфом вернуться в политику и к большим денежным потокам. И вот на этом фоне в условиях тяжелых погодных и позиционных условий на фронте входит воюющая страна в новый цикл. Что происходит на самом деле и какие шансы есть у политической элиты Украины — размышляли российские и украинские эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикЭкспертное мнение вчера взбудоражили две истории с Украины. Первая история связана со сливом (либо дипфейком) разговора Петра Порошенко и Рината Ахметова по вопросу окончания гастролей «Штепселя и Тарапуньки» на Украине и готовности друзей Порошенко из-за океана принять эту кончину как неизбежную. Но местные деятели «Меча и орала» (в лице Р. Ахметова и др.) тоже должны подтвердить верность идеалам и отцу демократии. Вторая громкая история приключилась с женой главы ГУР Украины Кирилла Буданова и группой офицеров ГУР — якобы они были отравлены, но выжили. И сейчас проводится расследование, как такое могло случиться в одной из самых защищенных и опытных спецслужб Украины. На самом деле, тут версий немного. В первом случае, версии две: это либо реальный разговор, либо фейк. Если реальный разговор, то его раскрытие выгодно Зеленскому, который показывает, что он в курсе кооперации ряда игроков по своему сносу и предупреждает их о том, что он в курсе и дальнейшие игры такого уровня чреваты. Он не Янукович и Майдана-3 не допустит. А игрокам грозит составить компанию Коломойскому. Также опубличивание разговора говорит и другим о том, что не стоит обсуждать по телефону такие острые темы, все под контролем. Вместе с тем, если разговор реален, то ситуация зашла слишком далеко, чтобы ее отматывать назад. Армия готова поддержать путчистов, т. к. связка Залужный — Порошенко вполне рабочая и давно. И Залужный тоже должен понимать, что если зачистят политическую элиту, которая давно рулит Украиной, то его и подавно, его помощник, получивший в подарок гранату, не даст соврать. Поэтому, как говорили классики, вчера было рано, а завтра будет поздно. Если же это фейк, то Порошенко, Ахметов и другие поймут, что Зеленский волнуется и ситуацию не контролирует, раз идет на такие глупости. Соответственно, подготовка Майдана усилится и ускорится, так как надо ковать железо, не отходя от кассы. И вот зачем этот фейк Зеленскому — совсем непонятно, только себя выставлять идиотом. Вот третьему игроку, который хочет стравить Зеленского — Ермака и Порошенко — Залужного, а самому на фоне битвы титанов выскочить Белоснежкой во всем белом — вполне. Ему же выгодна и публикация реального разговора. Вторая история тоже имеет две версии. Первая — произошло реальное отравление жены Буданова. И тогда она идет в том же направлении, как и устранение остальных игроков, которые не были удобны ОПУ (Офису президента Украины. — Ред.), а их уже немало. Вторая — что это фейк. В таком случае Буданов пытается подстраховаться, получить повод усилить меры безопасности и таким образом избежать реального заказа на себя и жену. Есть и еще одна версия: Буданов и есть тот третий игрок, который хочет стравить команды Зеленского — Ермака и Порошенко — Залужного, а самому всплыть в нужном месте в нужное время. И сегодня, после публикации компромата на Порошенко и Ахметова, он просто вывел себя из-под удара такой мутной историей с женой и офицерами ГУР. Мол, он не при делах, его самого кто-то заказал. Как бы там ни было, эти две истории станут понятны в ближайшее время. А нам, на самом деле, важно то, что такие истории на Украине зачастили. То есть то, что обычно происходит под ковром и более-менее по правилам, стало выплескиваться в такие сюжеты, которые часто заканчиваются дорогой в один конец — или на нары или совсем. В связи с этим хотелось бы отметить, что, если бы армия России на фронте совершила резкий удар, который завершился громким поражением ВСУ на одном из участков фронта, скорость событий такого рода в Киеве стремительно увеличилась бы. В результате чего монолитность власти может серьезно пострадать, и она может рассыпаться на отдельные кланы, открыто враждующие друг с другом. В таком случае США, Евросоюз и Британия только умоют руки. Нам такой поворот событий только на руку — украинский фронт рухнет и дорога на Киев будет открыта.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаНу... понеслось... по трубам... Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что баланс доверие/недоверие к Зеленскому упал до +32%, что вдвое меньше, чем у генерала Залужного (+70%). Даже у главы украинской разведки Кирилла Буданова это соотношение выше, чем у президента (+45%)... Остальное (выводы) пока не готов написать... ибо они весьма опасны... Пока просто спрошу... если За (т. е. Залужный. — Ред.) ВНЕ политики... зачем и кто замерял?Статья Зе (т. е. Зеленского. — Ред.) в «Экономисте»... Да вы ее и завтра увидите во всех новостях... ЭТО ИПСО... причем очень опасное... Это подстава. Сперва кто-то делает замер НЕ ПОЛИТИКОВ... потом публикуют статью, провоцирующую конфликт... Замер, мол, сама Банковая делала? Смешно... а откель слив? Я с таким же успехом разводил 25 лет «клиентов»... говорю: «Вот... с вражеского штаба социологию принесли». И все такие: «Да... ух секретная инфа...» Потом новость об отравлении жены Буданова... А потом этот текст... ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ... «Экономист» САМ сделал из Залужного политика... подтвердил это замерами рейтингов... потом спровоцировал конфликт... потом выложил карты... но до этого кто-то слил в СМИ отравление жены Буданова... разогнал... (через рос СМИ) ... а потом статья с его рейтингом... в контексте падения рейтинга Зе... Пошла финальная стадия. «Экономист» просто топ-медиакиллер и источник внутренней войны... А теперь думайте, КТО ИМ ВЛАДЕЕТ И КТО ЗА НИМ СТОИТ.Политолог Руслан БортникСудя по поведению власти и оппозиции, ситуация вокруг В. Залужного как раз и может стать спусковым крючком нового Майдана — оппозиция с удовольствием подхватит популярного генерала на свои знамена.Но это должны понимать и в Офисе Президента, а если понимают, то почему позволяют развиваться этому сценарию?Кроме того, президент приложил много усилий, чтобы стать своим среди пассионарной части общества, а ситуация с Залужным в значительной мере их обнуляет. Для чего?Директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор НебоженкоЗАПАД ОПРЕДЕЛИЛ ЗЕЛЕНСКОГОЗапад умело массирует «политическое тело» президента Украины Зеленского. С одной стороны, западная пресса активно разогревается сюжеты и вбрасывает слухи об обострении личных и политических отношений между президентом Зеленским и популярным генералом Залужным. С другой стороны, Запад начинает активно моделировать сложные отношения между Зеленским и его вечным фаворитом Ермаком. Так, например, влиятельное западное издание Politico опубликовало рейтинг, пятерку ведущих политиков Европы 2024 года, среди которых на четвертом месте оказался не президент Украины Зеленский, а его фаворит, могущественный и всеядный глава Офиса Ермак. По мнению Politico, могущество Ермака выше не только президента Зеленского, но и президента Турции Эрдогана, которому досталось всего пятое место в рейтинге.Что касается президента Зеленского, то он оказался первым в рейтинге группы «мечтателей», а не влиятельных политиков Европы. Понятно, что, представляя Зеленским мечтателем, Запад хочет подчеркнуть его политическую наивность, эмоциональность, артистичность и неадекватность его планов и целей. Но зачем надо было так возвышать Ермака — непонятно, ставя его даже выше Эрдогана.Таким образом Запад определил для себя какие роли на Украине и в мире исполняют Зеленский (лучший мечтатель года) и Ермак (мощный политик — сильнее Эрдогана). Но ведь все должно быть наоборот: Ермак должен обслуживать и развлекать, а Зеленский должен быть суровым реалистом, умело действовать, а не просто возмущаться или мечтать. Тем более во время войны.Политолог Малек ДудаковМейнстримовые медиа проснулись и хором начали писать не только о снарядном, но и о мобилизационном голоде на Украине. Появляется всё больше публикаций об ужасах, с которыми сталкиваются рядовые украинцы: кто не может сбежать из страны и кого насильно гонят в армию. 25 тысяч солдат ВСУ подписали петицию к Зеленскому, требуя обозначить сроки и цели войны. В центре Киева постоянно проходят протесты родственников погибших и пропавших без вести. Люди в форме гоняются за призывниками. Украинцы платят до 10 тысячи долларов пограничникам, лишь бы уехать. При этом более 6000 человек поймали при попытке пересечь границу. Уровень доверия к кабмину рухнул с 74% до 39%, а к Раде — с 58% до 21%. То ли ещё будет с приближением очень тяжёлой для Украины зимы, с сокращением траншей из-за раскола на Западе и с уничтоженной экономикой. Нехватка людей и снарядов может привести и к обвалу фронта. В Вашингтоне повысили оценки жертв среди украинских солдат до 190 тысяч убитыми и ранеными. Реальные цифры наверняка гораздо выше. Киев изыскивает новые способы проведения мобилизации, сокращая брони для студентов и всячески понукая молодёжь до 25 лет отправляться в мясные штурмы. Но это становится всё сложнее с образованием патовой ситуации на фронте. Нынешними проблемами и объясняются закулисные баталии в Киеве, где отчаянно ищут виновных в военной катастрофе. Будь то Борис Джонсон, Залужный или Зеленский. Пока же общественное мнение в США и Европе постепенно готовят к перспективе поражения в войне — и это мощный удар в спину украинским лоббистам, отчаянно пытающимся сейчас выбить новые транши.
https://ukraina.ru/20231129/1051564300.html
https://ukraina.ru/20231126/1051323706.html
https://ukraina.ru/20231127/1051430700.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_0d1c84686ab0c3c49ce71a030e78675f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, эксклюзив, малек дудаков, владимир зеленский, рейтинг, политический кризис, офис президента, запад, валерий залужный, михаил чаплыга, руслан бортник, соцсети
Украина, Эксклюзив, Малек Дудаков, Владимир Зеленский, рейтинг, политический кризис, Офис президента, Запад, Валерий Залужный, Михаил Чаплыга, Руслан Бортник, соцсети

Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского

16:58 29.11.2023 (обновлено: 18:05 29.11.2023)
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский политический кризис набирает обороты. Западная пресса все чаще пишет о снижении рейтинга Зеленского. Офис Президента в свою очередь пытается играть на опережение и лавирует между силами влияния в Вашингтоне и Лондоне. Армия в лице Залужного выходит на первый план и тоже намерена оседлать протестные настроения украинцев
За боевыми генералами традиционно торчат уши главного олигарха и ныне оппозиционера Петра Порошенко, который намерен с триумфом вернуться в политику и к большим денежным потокам. И вот на этом фоне в условиях тяжелых погодных и позиционных условий на фронте входит воюющая страна в новый цикл. Что происходит на самом деле и какие шансы есть у политической элиты Украины — размышляли российские и украинские эксперты в своих соцсетях.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
00:14
Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации "мечтатели" по версии издания Politico. В прошлом году газета называла главу киевского режима самым влиятельным человеком Европы
Политолог Юрий Баранчик
Экспертное мнение вчера взбудоражили две истории с Украины.
Первая история связана со сливом (либо дипфейком) разговора Петра Порошенко и Рината Ахметова по вопросу окончания гастролей «Штепселя и Тарапуньки» на Украине и готовности друзей Порошенко из-за океана принять эту кончину как неизбежную.
Но местные деятели «Меча и орала» (в лице Р. Ахметова и др.) тоже должны подтвердить верность идеалам и отцу демократии.
Вторая громкая история приключилась с женой главы ГУР Украины Кирилла Буданова и группой офицеров ГУР — якобы они были отравлены, но выжили. И сейчас проводится расследование, как такое могло случиться в одной из самых защищенных и опытных спецслужб Украины.
На самом деле, тут версий немного.
В первом случае, версии две: это либо реальный разговор, либо фейк. Если реальный разговор, то его раскрытие выгодно Зеленскому, который показывает, что он в курсе кооперации ряда игроков по своему сносу и предупреждает их о том, что он в курсе и дальнейшие игры такого уровня чреваты.
Он не Янукович и Майдана-3 не допустит. А игрокам грозит составить компанию Коломойскому.
Также опубличивание разговора говорит и другим о том, что не стоит обсуждать по телефону такие острые темы, все под контролем. Вместе с тем, если разговор реален, то ситуация зашла слишком далеко, чтобы ее отматывать назад. Армия готова поддержать путчистов, т. к. связка Залужный — Порошенко вполне рабочая и давно.
И Залужный тоже должен понимать, что если зачистят политическую элиту, которая давно рулит Украиной, то его и подавно, его помощник, получивший в подарок гранату, не даст соврать.
Поэтому, как говорили классики, вчера было рано, а завтра будет поздно.
Если же это фейк, то Порошенко, Ахметов и другие поймут, что Зеленский волнуется и ситуацию не контролирует, раз идет на такие глупости. Соответственно, подготовка Майдана усилится и ускорится, так как надо ковать железо, не отходя от кассы.
И вот зачем этот фейк Зеленскому — совсем непонятно, только себя выставлять идиотом. Вот третьему игроку, который хочет стравить Зеленского — Ермака и Порошенко — Залужного, а самому на фоне битвы титанов выскочить Белоснежкой во всем белом — вполне. Ему же выгодна и публикация реального разговора.
Вторая история тоже имеет две версии. Первая — произошло реальное отравление жены Буданова. И тогда она идет в том же направлении, как и устранение остальных игроков, которые не были удобны ОПУ (Офису президента Украины. — Ред.), а их уже немало.
Вторая — что это фейк. В таком случае Буданов пытается подстраховаться, получить повод усилить меры безопасности и таким образом избежать реального заказа на себя и жену.
Есть и еще одна версия: Буданов и есть тот третий игрок, который хочет стравить команды Зеленского — Ермака и Порошенко — Залужного, а самому всплыть в нужном месте в нужное время. И сегодня, после публикации компромата на Порошенко и Ахметова, он просто вывел себя из-под удара такой мутной историей с женой и офицерами ГУР. Мол, он не при делах, его самого кто-то заказал.
Как бы там ни было, эти две истории станут понятны в ближайшее время. А нам, на самом деле, важно то, что такие истории на Украине зачастили. То есть то, что обычно происходит под ковром и более-менее по правилам, стало выплескиваться в такие сюжеты, которые часто заканчиваются дорогой в один конец — или на нары или совсем.
В связи с этим хотелось бы отметить, что, если бы армия России на фронте совершила резкий удар, который завершился громким поражением ВСУ на одном из участков фронта, скорость событий такого рода в Киеве стремительно увеличилась бы. В результате чего монолитность власти может серьезно пострадать, и она может рассыпаться на отдельные кланы, открыто враждующие друг с другом. В таком случае США, Евросоюз и Британия только умоют руки. Нам такой поворот событий только на руку — украинский фронт рухнет и дорога на Киев будет открыта.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
26 ноября, 05:30
Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт На Украине люди Зеленского выстраивают оборону страны и сохраняют социально-экономическую стабильность с опорой на Запад. Поэтому сбрасывать со счетов президента Украины еще рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Ну... понеслось... по трубам... Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что баланс доверие/недоверие к Зеленскому упал до +32%, что вдвое меньше, чем у генерала Залужного (+70%). Даже у главы украинской разведки Кирилла Буданова это соотношение выше, чем у президента (+45%)... Остальное (выводы) пока не готов написать... ибо они весьма опасны... Пока просто спрошу... если За (т. е. Залужный. — Ред.) ВНЕ политики... зачем и кто замерял?
Статья Зе (т. е. Зеленского. — Ред.) в «Экономисте»... Да вы ее и завтра увидите во всех новостях... ЭТО ИПСО... причем очень опасное... Это подстава.
Сперва кто-то делает замер НЕ ПОЛИТИКОВ... потом публикуют статью, провоцирующую конфликт... Замер, мол, сама Банковая делала? Смешно... а откель слив? Я с таким же успехом разводил 25 лет «клиентов»... говорю: «Вот... с вражеского штаба социологию принесли». И все такие: «Да... ух секретная инфа...»
Потом новость об отравлении жены Буданова... А потом этот текст... ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ... «Экономист» САМ сделал из Залужного политика... подтвердил это замерами рейтингов... потом спровоцировал конфликт... потом выложил карты... но до этого кто-то слил в СМИ отравление жены Буданова... разогнал... (через рос СМИ) ... а потом статья с его рейтингом... в контексте падения рейтинга Зе... Пошла финальная стадия. «Экономист» просто топ-медиакиллер и источник внутренней войны... А теперь думайте, КТО ИМ ВЛАДЕЕТ И КТО ЗА НИМ СТОИТ.
Политолог Руслан Бортник
Судя по поведению власти и оппозиции, ситуация вокруг В. Залужного как раз и может стать спусковым крючком нового Майдана — оппозиция с удовольствием подхватит популярного генерала на свои знамена.
Но это должны понимать и в Офисе Президента, а если понимают, то почему позволяют развиваться этому сценарию?
Кроме того, президент приложил много усилий, чтобы стать своим среди пассионарной части общества, а ситуация с Залужным в значительной мере их обнуляет. Для чего?
Директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко
ЗАПАД ОПРЕДЕЛИЛ ЗЕЛЕНСКОГО
Запад умело массирует «политическое тело» президента Украины Зеленского. С одной стороны, западная пресса активно разогревается сюжеты и вбрасывает слухи об обострении личных и политических отношений между президентом Зеленским и популярным генералом Залужным. С другой стороны, Запад начинает активно моделировать сложные отношения между Зеленским и его вечным фаворитом Ермаком.
Так, например, влиятельное западное издание Politico опубликовало рейтинг, пятерку ведущих политиков Европы 2024 года, среди которых на четвертом месте оказался не президент Украины Зеленский, а его фаворит, могущественный и всеядный глава Офиса Ермак. По мнению Politico, могущество Ермака выше не только президента Зеленского, но и президента Турции Эрдогана, которому досталось всего пятое место в рейтинге.
Что касается президента Зеленского, то он оказался первым в рейтинге группы «мечтателей», а не влиятельных политиков Европы. Понятно, что, представляя Зеленским мечтателем, Запад хочет подчеркнуть его политическую наивность, эмоциональность, артистичность и неадекватность его планов и целей. Но зачем надо было так возвышать Ермака — непонятно, ставя его даже выше Эрдогана.
Таким образом Запад определил для себя какие роли на Украине и в мире исполняют Зеленский (лучший мечтатель года) и Ермак (мощный политик — сильнее Эрдогана). Но ведь все должно быть наоборот: Ермак должен обслуживать и развлекать, а Зеленский должен быть суровым реалистом, умело действовать, а не просто возмущаться или мечтать. Тем более во время войны.
27 ноября, 18:19
Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"Зеленский второй год подряд возглавил рейтинг политиков Европы по версии Politico. Издание подготовило по этому поводу весьма двусмысленную аналитику
Политолог Малек Дудаков
Мейнстримовые медиа проснулись и хором начали писать не только о снарядном, но и о мобилизационном голоде на Украине. Появляется всё больше публикаций об ужасах, с которыми сталкиваются рядовые украинцы: кто не может сбежать из страны и кого насильно гонят в армию.
25 тысяч солдат ВСУ подписали петицию к Зеленскому, требуя обозначить сроки и цели войны. В центре Киева постоянно проходят протесты родственников погибших и пропавших без вести. Люди в форме гоняются за призывниками. Украинцы платят до 10 тысячи долларов пограничникам, лишь бы уехать. При этом более 6000 человек поймали при попытке пересечь границу.
Уровень доверия к кабмину рухнул с 74% до 39%, а к Раде — с 58% до 21%. То ли ещё будет с приближением очень тяжёлой для Украины зимы, с сокращением траншей из-за раскола на Западе и с уничтоженной экономикой. Нехватка людей и снарядов может привести и к обвалу фронта.
В Вашингтоне повысили оценки жертв среди украинских солдат до 190 тысяч убитыми и ранеными. Реальные цифры наверняка гораздо выше. Киев изыскивает новые способы проведения мобилизации, сокращая брони для студентов и всячески понукая молодёжь до 25 лет отправляться в мясные штурмы.
Но это становится всё сложнее с образованием патовой ситуации на фронте. Нынешними проблемами и объясняются закулисные баталии в Киеве, где отчаянно ищут виновных в военной катастрофе. Будь то Борис Джонсон, Залужный или Зеленский. Пока же общественное мнение в США и Европе постепенно готовят к перспективе поражения в войне — и это мощный удар в спину украинским лоббистам, отчаянно пытающимся сейчас выбить новые транши.
 
УкраинаЭксклюзивМалек ДудаковВладимир Зеленскийрейтингполитический кризисОфис президентаЗападВалерий ЗалужныйМихаил ЧаплыгаРуслан Бортниксоцсети
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины
18:00350 лет "полудержавному властелину": Александр Меншиков и Украина
17:45Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь
17:43"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом
17:42Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове
17:41В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
17:10Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами
17:09При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
17:07Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"
16:58Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского
16:36США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
16:30Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
16:29Владимир Мамонтов: Запад предлагает России плохой вариант — давайте мириться, потом мы вас опять обманем
16:20Над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник
16:03Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто
15:57Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
15:56В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
15:48К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия
15:27Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты
15:26Покушение на жену главы ГУР Украины Марианну Буданову. Отравление или все же трафаретный пиар
Лента новостейМолния