https://ukraina.ru/20231129/1051584301.html

Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского

Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского - 29.11.2023 Украина.ру

Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского

Украинский политический кризис набирает обороты. Западная пресса все чаще пишет о снижении рейтинга Зеленского. Офис Президента в свою очередь пытается играть на опережение и лавирует между силами влияния в Вашингтоне и Лондоне. Армия в лице Залужного выходит на первый план и тоже намерена оседлать протестные настроения украинцев

2023-11-29T16:58

2023-11-29T16:58

2023-11-29T18:05

украина

эксклюзив

малек дудаков

владимир зеленский

рейтинг

политический кризис

офис президента

запад

валерий залужный

михаил чаплыга

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За боевыми генералами традиционно торчат уши главного олигарха и ныне оппозиционера Петра Порошенко, который намерен с триумфом вернуться в политику и к большим денежным потокам. И вот на этом фоне в условиях тяжелых погодных и позиционных условий на фронте входит воюющая страна в новый цикл. Что происходит на самом деле и какие шансы есть у политической элиты Украины — размышляли российские и украинские эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикЭкспертное мнение вчера взбудоражили две истории с Украины. Первая история связана со сливом (либо дипфейком) разговора Петра Порошенко и Рината Ахметова по вопросу окончания гастролей «Штепселя и Тарапуньки» на Украине и готовности друзей Порошенко из-за океана принять эту кончину как неизбежную. Но местные деятели «Меча и орала» (в лице Р. Ахметова и др.) тоже должны подтвердить верность идеалам и отцу демократии. Вторая громкая история приключилась с женой главы ГУР Украины Кирилла Буданова и группой офицеров ГУР — якобы они были отравлены, но выжили. И сейчас проводится расследование, как такое могло случиться в одной из самых защищенных и опытных спецслужб Украины. На самом деле, тут версий немного. В первом случае, версии две: это либо реальный разговор, либо фейк. Если реальный разговор, то его раскрытие выгодно Зеленскому, который показывает, что он в курсе кооперации ряда игроков по своему сносу и предупреждает их о том, что он в курсе и дальнейшие игры такого уровня чреваты. Он не Янукович и Майдана-3 не допустит. А игрокам грозит составить компанию Коломойскому. Также опубличивание разговора говорит и другим о том, что не стоит обсуждать по телефону такие острые темы, все под контролем. Вместе с тем, если разговор реален, то ситуация зашла слишком далеко, чтобы ее отматывать назад. Армия готова поддержать путчистов, т. к. связка Залужный — Порошенко вполне рабочая и давно. И Залужный тоже должен понимать, что если зачистят политическую элиту, которая давно рулит Украиной, то его и подавно, его помощник, получивший в подарок гранату, не даст соврать. Поэтому, как говорили классики, вчера было рано, а завтра будет поздно. Если же это фейк, то Порошенко, Ахметов и другие поймут, что Зеленский волнуется и ситуацию не контролирует, раз идет на такие глупости. Соответственно, подготовка Майдана усилится и ускорится, так как надо ковать железо, не отходя от кассы. И вот зачем этот фейк Зеленскому — совсем непонятно, только себя выставлять идиотом. Вот третьему игроку, который хочет стравить Зеленского — Ермака и Порошенко — Залужного, а самому на фоне битвы титанов выскочить Белоснежкой во всем белом — вполне. Ему же выгодна и публикация реального разговора. Вторая история тоже имеет две версии. Первая — произошло реальное отравление жены Буданова. И тогда она идет в том же направлении, как и устранение остальных игроков, которые не были удобны ОПУ (Офису президента Украины. — Ред.), а их уже немало. Вторая — что это фейк. В таком случае Буданов пытается подстраховаться, получить повод усилить меры безопасности и таким образом избежать реального заказа на себя и жену. Есть и еще одна версия: Буданов и есть тот третий игрок, который хочет стравить команды Зеленского — Ермака и Порошенко — Залужного, а самому всплыть в нужном месте в нужное время. И сегодня, после публикации компромата на Порошенко и Ахметова, он просто вывел себя из-под удара такой мутной историей с женой и офицерами ГУР. Мол, он не при делах, его самого кто-то заказал. Как бы там ни было, эти две истории станут понятны в ближайшее время. А нам, на самом деле, важно то, что такие истории на Украине зачастили. То есть то, что обычно происходит под ковром и более-менее по правилам, стало выплескиваться в такие сюжеты, которые часто заканчиваются дорогой в один конец — или на нары или совсем. В связи с этим хотелось бы отметить, что, если бы армия России на фронте совершила резкий удар, который завершился громким поражением ВСУ на одном из участков фронта, скорость событий такого рода в Киеве стремительно увеличилась бы. В результате чего монолитность власти может серьезно пострадать, и она может рассыпаться на отдельные кланы, открыто враждующие друг с другом. В таком случае США, Евросоюз и Британия только умоют руки. Нам такой поворот событий только на руку — украинский фронт рухнет и дорога на Киев будет открыта.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаНу... понеслось... по трубам... Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что баланс доверие/недоверие к Зеленскому упал до +32%, что вдвое меньше, чем у генерала Залужного (+70%). Даже у главы украинской разведки Кирилла Буданова это соотношение выше, чем у президента (+45%)... Остальное (выводы) пока не готов написать... ибо они весьма опасны... Пока просто спрошу... если За (т. е. Залужный. — Ред.) ВНЕ политики... зачем и кто замерял?Статья Зе (т. е. Зеленского. — Ред.) в «Экономисте»... Да вы ее и завтра увидите во всех новостях... ЭТО ИПСО... причем очень опасное... Это подстава. Сперва кто-то делает замер НЕ ПОЛИТИКОВ... потом публикуют статью, провоцирующую конфликт... Замер, мол, сама Банковая делала? Смешно... а откель слив? Я с таким же успехом разводил 25 лет «клиентов»... говорю: «Вот... с вражеского штаба социологию принесли». И все такие: «Да... ух секретная инфа...» Потом новость об отравлении жены Буданова... А потом этот текст... ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ... «Экономист» САМ сделал из Залужного политика... подтвердил это замерами рейтингов... потом спровоцировал конфликт... потом выложил карты... но до этого кто-то слил в СМИ отравление жены Буданова... разогнал... (через рос СМИ) ... а потом статья с его рейтингом... в контексте падения рейтинга Зе... Пошла финальная стадия. «Экономист» просто топ-медиакиллер и источник внутренней войны... А теперь думайте, КТО ИМ ВЛАДЕЕТ И КТО ЗА НИМ СТОИТ.Политолог Руслан БортникСудя по поведению власти и оппозиции, ситуация вокруг В. Залужного как раз и может стать спусковым крючком нового Майдана — оппозиция с удовольствием подхватит популярного генерала на свои знамена.Но это должны понимать и в Офисе Президента, а если понимают, то почему позволяют развиваться этому сценарию?Кроме того, президент приложил много усилий, чтобы стать своим среди пассионарной части общества, а ситуация с Залужным в значительной мере их обнуляет. Для чего?Директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор НебоженкоЗАПАД ОПРЕДЕЛИЛ ЗЕЛЕНСКОГОЗапад умело массирует «политическое тело» президента Украины Зеленского. С одной стороны, западная пресса активно разогревается сюжеты и вбрасывает слухи об обострении личных и политических отношений между президентом Зеленским и популярным генералом Залужным. С другой стороны, Запад начинает активно моделировать сложные отношения между Зеленским и его вечным фаворитом Ермаком. Так, например, влиятельное западное издание Politico опубликовало рейтинг, пятерку ведущих политиков Европы 2024 года, среди которых на четвертом месте оказался не президент Украины Зеленский, а его фаворит, могущественный и всеядный глава Офиса Ермак. По мнению Politico, могущество Ермака выше не только президента Зеленского, но и президента Турции Эрдогана, которому досталось всего пятое место в рейтинге.Что касается президента Зеленского, то он оказался первым в рейтинге группы «мечтателей», а не влиятельных политиков Европы. Понятно, что, представляя Зеленским мечтателем, Запад хочет подчеркнуть его политическую наивность, эмоциональность, артистичность и неадекватность его планов и целей. Но зачем надо было так возвышать Ермака — непонятно, ставя его даже выше Эрдогана.Таким образом Запад определил для себя какие роли на Украине и в мире исполняют Зеленский (лучший мечтатель года) и Ермак (мощный политик — сильнее Эрдогана). Но ведь все должно быть наоборот: Ермак должен обслуживать и развлекать, а Зеленский должен быть суровым реалистом, умело действовать, а не просто возмущаться или мечтать. Тем более во время войны.Политолог Малек ДудаковМейнстримовые медиа проснулись и хором начали писать не только о снарядном, но и о мобилизационном голоде на Украине. Появляется всё больше публикаций об ужасах, с которыми сталкиваются рядовые украинцы: кто не может сбежать из страны и кого насильно гонят в армию. 25 тысяч солдат ВСУ подписали петицию к Зеленскому, требуя обозначить сроки и цели войны. В центре Киева постоянно проходят протесты родственников погибших и пропавших без вести. Люди в форме гоняются за призывниками. Украинцы платят до 10 тысячи долларов пограничникам, лишь бы уехать. При этом более 6000 человек поймали при попытке пересечь границу. Уровень доверия к кабмину рухнул с 74% до 39%, а к Раде — с 58% до 21%. То ли ещё будет с приближением очень тяжёлой для Украины зимы, с сокращением траншей из-за раскола на Западе и с уничтоженной экономикой. Нехватка людей и снарядов может привести и к обвалу фронта. В Вашингтоне повысили оценки жертв среди украинских солдат до 190 тысяч убитыми и ранеными. Реальные цифры наверняка гораздо выше. Киев изыскивает новые способы проведения мобилизации, сокращая брони для студентов и всячески понукая молодёжь до 25 лет отправляться в мясные штурмы. Но это становится всё сложнее с образованием патовой ситуации на фронте. Нынешними проблемами и объясняются закулисные баталии в Киеве, где отчаянно ищут виновных в военной катастрофе. Будь то Борис Джонсон, Залужный или Зеленский. Пока же общественное мнение в США и Европе постепенно готовят к перспективе поражения в войне — и это мощный удар в спину украинским лоббистам, отчаянно пытающимся сейчас выбить новые транши.

https://ukraina.ru/20231129/1051564300.html

https://ukraina.ru/20231126/1051323706.html

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украина, эксклюзив, малек дудаков, владимир зеленский, рейтинг, политический кризис, офис президента, запад, валерий залужный, михаил чаплыга, руслан бортник, соцсети