Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике

В зоне СВО уничтожены 3 самолёта и 53 беспилотника ВСУ Российскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолета ВВС Украины - два Су-27 в Херсонской области и МиГ-29 в Днепропетровской области. Об этом 26 ноября сообщило Минобороны РФ