Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике - 29.11.2023 Украина.ру
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Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике
Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике - 29.11.2023 Украина.ру
Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике
Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотника в Подольске Московской области. Об этом 29 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
2023-11-29T08:49
2023-11-29T08:49
беспилотники
новости
пво
сергей собянин
москва
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"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин.В пресс-службе Минобороны РФ подтвердили, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе.
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беспилотники, новости, пво, сергей собянин, москва
беспилотники, Новости, ПВО, Сергей Собянин, Москва

Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике

08:49 29.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотника в Подольске Московской области. Об этом 29 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин.
В пресс-службе Минобороны РФ подтвердили, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе.
UJ-26 Beaver БПЛА Бобер - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
26 ноября, 15:52
В зоне СВО уничтожены 3 самолёта и 53 беспилотника ВСУРоссийскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолета ВВС Украины - два Су-27 в Херсонской области и МиГ-29 в Днепропетровской области. Об этом 26 ноября сообщило Минобороны РФ
 
беспилотникиНовостиПВОСергей СобянинМосква
 
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