Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике
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Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотника в Подольске Московской области. Об этом 29 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин.
В пресс-службе Минобороны РФ подтвердили, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе.