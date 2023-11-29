https://ukraina.ru/20231129/1051565111.html
Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД - 29.11.2023 Украина.ру
Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
Словакия считает объявление перемирия и начало переговоров лучшим решением в ситуации на Украине, поскольку прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается. Об этом глава МИД республики Юрай Бланар 28 ноября заявил в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk
2023-11-29T02:32
2023-11-29T02:32
2023-11-29T02:32
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"Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.По его мнению, сложившаяся ситуация не имеет военного решения, а отсутствие в конфликте на Украине какой-либо прогресса порождает в мире определённую усталость от него."По информации, которая у нас есть, [передовая] линия остановилась: [территориальные] успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперёд, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие [Украине], но чувствуется эта усталость", - подчеркнул Бланар.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял о тупиковой ситуации, сложившейся на Украине. По его мнению, лучше 10 лет вести переговоры при прекращении боевых действий, чем 10 лет воевать на пути к столу переговоров, без каких-либо результатов и потеряв ещё сотни тысяч людей.
https://ukraina.ru/20231127/1051417544.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, мид, украина, сво, россия
Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
Словакия считает объявление перемирия и начало переговоров лучшим решением в ситуации на Украине, поскольку прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается. Об этом глава МИД республики Юрай Бланар 28 ноября заявил в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk
"Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.
По его мнению, сложившаяся ситуация не имеет военного решения, а отсутствие в конфликте на Украине какой-либо прогресса порождает в мире определённую усталость от него.
"По информации, которая у нас есть, [передовая] линия остановилась: [территориальные] успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперёд, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие [Украине], но чувствуется эта усталость", - подчеркнул Бланар.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял о тупиковой ситуации, сложившейся на Украине. По его мнению, лучше 10 лет вести переговоры при прекращении боевых действий, чем 10 лет воевать на пути к столу переговоров, без каких-либо результатов и потеряв ещё сотни тысяч людей.