https://ukraina.ru/20231129/1051565111.html

Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД

Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД - 29.11.2023 Украина.ру

Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД

Словакия считает объявление перемирия и начало переговоров лучшим решением в ситуации на Украине, поскольку прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается. Об этом глава МИД республики Юрай Бланар 28 ноября заявил в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk

2023-11-29T02:32

2023-11-29T02:32

2023-11-29T02:32

новости

словакия

мид

украина

сво

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102851/16/1028511648_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_d192884d027fd0b1ea78ccda2795a920.jpg

"Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.По его мнению, сложившаяся ситуация не имеет военного решения, а отсутствие в конфликте на Украине какой-либо прогресса порождает в мире определённую усталость от него."По информации, которая у нас есть, [передовая] линия остановилась: [территориальные] успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперёд, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие [Украине], но чувствуется эта усталость", - подчеркнул Бланар.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял о тупиковой ситуации, сложившейся на Украине. По его мнению, лучше 10 лет вести переговоры при прекращении боевых действий, чем 10 лет воевать на пути к столу переговоров, без каких-либо результатов и потеряв ещё сотни тысяч людей.

https://ukraina.ru/20231127/1051417544.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, мид, украина, сво, россия