Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051565111.html
Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД - 29.11.2023 Украина.ру
Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
Словакия считает объявление перемирия и начало переговоров лучшим решением в ситуации на Украине, поскольку прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается. Об этом глава МИД республики Юрай Бланар 28 ноября заявил в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk
2023-11-29T02:32
2023-11-29T02:32
новости
словакия
мид
украина
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102851/16/1028511648_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_d192884d027fd0b1ea78ccda2795a920.jpg
"Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.По его мнению, сложившаяся ситуация не имеет военного решения, а отсутствие в конфликте на Украине какой-либо прогресса порождает в мире определённую усталость от него."По информации, которая у нас есть, [передовая] линия остановилась: [территориальные] успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперёд, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие [Украине], но чувствуется эта усталость", - подчеркнул Бланар.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял о тупиковой ситуации, сложившейся на Украине. По его мнению, лучше 10 лет вести переговоры при прекращении боевых действий, чем 10 лет воевать на пути к столу переговоров, без каких-либо результатов и потеряв ещё сотни тысяч людей.
https://ukraina.ru/20231127/1051417544.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102851/16/1028511648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f81cb97fa4024483edbd1a3d4a31088.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, мид, украина, сво, россия
Новости, Словакия, МИД, Украина, СВО, Россия

Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД

02:32 29.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Словакия считает объявление перемирия и начало переговоров лучшим решением в ситуации на Украине, поскольку прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается. Об этом глава МИД республики Юрай Бланар 28 ноября заявил в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk
"Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.
По его мнению, сложившаяся ситуация не имеет военного решения, а отсутствие в конфликте на Украине какой-либо прогресса порождает в мире определённую усталость от него.
"По информации, которая у нас есть, [передовая] линия остановилась: [территориальные] успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперёд, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие [Украине], но чувствуется эта усталость", - подчеркнул Бланар.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял о тупиковой ситуации, сложившейся на Украине. По его мнению, лучше 10 лет вести переговоры при прекращении боевых действий, чем 10 лет воевать на пути к столу переговоров, без каких-либо результатов и потеряв ещё сотни тысяч людей.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября, 16:03
Экс-премьер Словакии назвал условие для скорейшего распада УкраиныВ авторской статье для EUobserver бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда говорит о том, что ждет Словакию, если Россия подчинит себе Украину
 
НовостиСловакияМИДУкраинаСВОРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:32Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
02:08Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:49ОП запретил украинским губернаторам общаться с Залужным
01:23В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США
00:57Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
00:35Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ
00:14Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского
23:42Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы
23:15В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок
23:02СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
22:29Зеленский заявил, что на Украине готовят "хорошие дальнобойные вещи"
22:02В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии
21:39В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ
21:15Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы
20:54Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию
20:47Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов
20:27В Польше напомнили украинцам чей Львов
20:05Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете
20:02США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ
19:51Путин рассказал, что такое справедливость
Лента новостейМолния