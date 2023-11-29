Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ - 29.11.2023 Украина.ру
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Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ
Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ - 29.11.2023 Украина.ру
Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ
Президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства лидера пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина, который открыто поддерживает Спецоперацию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы молдавского государства
2023-11-29T00:35
2023-11-29T00:35
новости
санду
молдавия
гражданство
сво
спецоперация
вс рф
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Отмечается, что основанием для лишения Калинина гражданства Молдавии стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно "вербовка в вооруженные силы иностранного государства". Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за "попыток дестабилизировать ситуацию в Молдавии". Александр Калинин стал председателем молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году политик собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже отказался от участия. Калинин открыто поддерживает Специальную военную операцию РФ. В соцсетях он неоднократно публиковал фото и видео на которых фигурирует символика Z, запрещённая в Республике. Кроме этого, Калинин проводил акции в поддержку российских солдат – собирал гумпомощь, которую затем сам привозил в ЛНР. Ранее Санду заявляла о намерении России "оккупировать Молдавию" и если бы не украинская армия у ВС РФ это удалось.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санду, молдавия, гражданство, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Санду, Молдавия, гражданство, СВО, Спецоперация, ВС РФ

Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ

00:35 29.11.2023
 
© скриншот видеоЗеленский Санду
Зеленский Санду
© скриншот видео
Читать в
Президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства лидера пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина, который открыто поддерживает Спецоперацию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы молдавского государства
Отмечается, что основанием для лишения Калинина гражданства Молдавии стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно "вербовка в вооруженные силы иностранного государства".
Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за "попыток дестабилизировать ситуацию в Молдавии".
Александр Калинин стал председателем молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году политик собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже отказался от участия.
Калинин открыто поддерживает Специальную военную операцию РФ. В соцсетях он неоднократно публиковал фото и видео на которых фигурирует символика Z, запрещённая в Республике.
Кроме этого, Калинин проводил акции в поддержку российских солдат – собирал гумпомощь, которую затем сам привозил в ЛНР.
Ранее Санду заявляла о намерении России "оккупировать Молдавию" и если бы не украинская армия у ВС РФ это удалось.
 
НовостиСандуМолдавиягражданствоСВОСпецоперацияВС РФ
 
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