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Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ

Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ - 29.11.2023 Украина.ру

Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ

Президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства лидера пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина, который открыто поддерживает Спецоперацию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы молдавского государства

2023-11-29T00:35

2023-11-29T00:35

2023-11-29T00:35

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санду

молдавия

гражданство

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спецоперация

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Отмечается, что основанием для лишения Калинина гражданства Молдавии стал подпункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, а именно "вербовка в вооруженные силы иностранного государства". Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за "попыток дестабилизировать ситуацию в Молдавии". Александр Калинин стал председателем молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году политик собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже отказался от участия. Калинин открыто поддерживает Специальную военную операцию РФ. В соцсетях он неоднократно публиковал фото и видео на которых фигурирует символика Z, запрещённая в Республике. Кроме этого, Калинин проводил акции в поддержку российских солдат – собирал гумпомощь, которую затем сам привозил в ЛНР. Ранее Санду заявляла о намерении России "оккупировать Молдавию" и если бы не украинская армия у ВС РФ это удалось.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, санду, молдавия, гражданство, сво, спецоперация, вс рф