https://ukraina.ru/20231129/1051562810.html
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк - 29.11.2023 Украина.ру
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк
На Украине идет борьба за власть и будущее страны. Одна часть элиты хочет мира с Россией, другая — "победного" конца. Отравления жены главы и офицеров в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру.
2023-11-29T07:48
2023-11-29T07:48
2023-11-29T07:48
интервью
главное управление разведки украины (гур)
минобороны
украина
россия
кирилл буданов
сбу
валерий залужный
всу
спецслужба
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Представитель ГУР Минобороны Украины 28 ноября подтвердил отравление нескольких сотрудников и жены главы ведомства. До этого из интервью Кирилла Буданова стало известно, что после тяжелого ранения, полученного им в результате ракетного удара по зданию ГУР, жена проживала вместе с ним в бункере и почти все время находилась в его кабинете.— Сергей Валентинович, история с отравлениями в ГУР — это фальшивка или правда? Какие версии у вас?— Основная версия, которая у меня напрашивается: в Украине не все однозначно внутри элиты. Там есть партии, которые борются за власть, за видение будущего страны. Одна часть украинской элиты выступает за скорейшие переговоры с Россией и прекращение конфликта; вторые — хотят идти до "победного" конца.При этом последние — это люди, которые управляют процессом и знают точно, что боевые действия их лично или близких им людей не коснутся. У этих руководителей есть "запасные аэродромы", куда они в случае чего смогут убежать.Соответственно, происходят определённые движения, провокации со стороны определенной части элиты, для того чтобы убрать того или иного, нужного или ненужного ей человека или группу людей. Поэтому, с одной стороны, это может быть даже фальшивка, запущенная, чтобы кого-то напугать или, наоборот, взбодрить и взбудоражить. Я думаю, кому надо — тот понял и задумался, и вопрос уточняющий задал.Вспомните последние публикации руководства Украины в американских и британских журналах по поводу перспектив военного конфликта. Простые украинцы на фронте сидят, а их начальники в Киеве говорят: зря сидите, перспектив никаких — непонятно, когда все это закончится.Конечно, это не укрепляет боевой дух солдат и нижестоящих офицеров. Как говорят: если капитан корабля начинает паниковать, то и команда не верит, что судно выплывет, и старается его покинуть как можно быстрее.Возможно, как я упомянул выше, одна из партий украинской власти хочет скорейшего прекращения конфликта и восстановления отношений с Россией в том или ином виде — конечно же, нельзя говорить, что это какие-то промосковские политики. Но это люди, которые не видят смысла в конфликте, понимая, что победить Россию очень сложно.— Вы сейчас имеете ввиду главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного?— Да, конечно. Он большой начальник, пользуется авторитетом, на его мнение ориентируются и обычные граждане, и армия, и руководители среднего звена. Для военнослужащих Залужный — свой человек, который всегда на передовой и ничего не боится. Покушения на него делали, взрывали и убивали — а ему все нипочем.Соответственно, когда такой несгибаемый человек-кремень начинает выступать и сомневаться в чем-то — а по сценарию он должен нестись вперёд и только вперёд — тогда у всех возникает вопрос: а туда ли мы идём?Поэтому, я полагаю, раскачивают именно эту лодку и таким образом инициируют переговорный процесс с Россией. Возможно, будут обсуждаться условия для прекращения боевых действий, хотя бы временного — для того, чтобы загасить конфликт, например, по корейскому варианту. Утечки на эту тему были не только с украинской стороны, но и европейцы много раз об этом намекали. Достаточно вспомнить, что на днях один украинский канал опубликовал данные об 1 миллионе погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Это ведь не просто так пускают в публичное пространство.— Как именно во всю эту историю попала жена главы ГУР Минобороны Украины? Неужели в ведомстве нет серьезной охраны, систем контроля за сотрудниками?— Физически, конечно, это сложно сделать. Как непонятные люди зашли [в бункер] и в технологическую цепочку жизнедеятельности руководства и сотрудников смогли доставить яд в больших или в малых дозах? Как злоумышленники могли пронести отравляющие вещества постоянно или единократно, и никто этого не заметил?Спецслужбы Украины — это, по сути, те же спецслужбы Советского Союза. Многие действующие сотрудники СБУ — выпускники советской школы КГБ: высших курсов КГБ СССР в Минске, Нижегородской школы, где я в своё время учился.Армейский подход на Украине, да, больше на натовский формат переведен. Но подходы к организации системы безопасности на Украине остаются почти такие же как у нас. Я не склонен упрощать профессионализм наших противников: не будем рисовать их идиотами.Но, если они живут в охраняемом периметре, если у них есть местная служба охраны, которая занимается защитой высших должностных лиц и серьёзно настроена, то тогда и у меня возникает вопрос: как такой инцидент произошел?Опять напрашивается версия, что это фальшивка. Я, честно говоря, не очень верю в то, что жену Буданова могли отравить. Или, возможно, у них супруги выпадают из процесса охраны — считается, что это не особо охраняемые лица, которые живут обычной жизнью, к ним открыт доступ посторонних лиц.— А случайно к жене Буданова или , например, вместо него самого не могли ядовитые вещества попасть?— Во-первых, я не думаю, что она пользуется общепитом с учетом того, какой пост занимает ее муж и какая ситуация на Украине. Вряд ли Буданов мог отпустить свою жену "болтаться" по Киеву, где она могла отведать, например, непонятный кофе или еще какой-то продукт.Во-вторых, да, возможно, хотели отравить самого главу ГУР, но я не вижу здесь логики. Напомню, что сейчас разбирают дело в суде о якобы несчастном случае и гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах в начале года.Радикально же они поступили с ним — зачем сейчас тогда изощряться так: травить кого-то таким сложным и негарантированным к успеху способом? Буданова, если бы хотели, могли также кардинально убрать как Монастырского — и все.— Ранее 6 ноября помощник украинского главнокомандующего Валерия Залужного Частяков погиб в своём доме под Киевом в результате взрыва гранаты. Есть ли у отравлений в ГУР связь с этим событием?— Специфика подготовки военных разведчиков и разведчиков СБУ одинаковые. У них различается только внешний вид документов, удостоверяющих личность, и форма одежды. Соответственно, мог кто-то из них сделать и первый, и второй вариант. Но я не берусь утверждать, кто именно за этим стоит.Я подытожу так. Скорее всего это был фейк — про отравления тяжёлыми металлами — чтобы кому-то на что-то намекнуть. Но, повторюсь, если это намёк, то обычно делают по-другому. Как было с помощником Залужного — взорвалась коробочка, и вот тебе намёк: не рановато ли ты амбиции свои президентские нарисовал. И Залужный, наверное, это понял — сложно идти против государственной машины.Также я вообще не верю, что это диверсия — тем более со стороны российских спецслужб. Это не имеет никакого логического смысла: не будет Буданова, появится кто-то еще. Система от смены личности не сломается, не поменяется. А будет двигаться в ту сторону, в которую ее направляют организаторы действа на Западе.
https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html
https://ukraina.ru/20231128/1051543246.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, главное управление разведки украины (гур), минобороны, украина, россия, кирилл буданов, сбу, валерий залужный, всу, спецслужба
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк
На Украине идет борьба за власть и будущее страны. Одна часть элиты хочет мира с Россией, другая — "победного" конца. Отравления жены главы и офицеров в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру.
Представитель ГУР Минобороны Украины 28 ноября подтвердил отравление нескольких сотрудников и жены главы ведомства. До этого из интервью Кирилла Буданова стало известно, что после тяжелого ранения, полученного им в результате ракетного удара по зданию ГУР, жена проживала вместе с ним в бункере и почти все время находилась в его кабинете.
— Сергей Валентинович, история с отравлениями в ГУР — это фальшивка или правда? Какие версии у вас?
— Основная версия, которая у меня напрашивается: в Украине не все однозначно внутри элиты. Там есть партии, которые борются за власть, за видение будущего страны. Одна часть украинской элиты выступает за скорейшие переговоры с Россией и прекращение конфликта; вторые — хотят идти до "победного" конца.
При этом последние — это люди, которые управляют процессом и знают точно, что боевые действия их лично или близких им людей не коснутся. У этих руководителей есть "запасные аэродромы", куда они в случае чего смогут убежать.
Соответственно, происходят определённые движения, провокации со стороны определенной части элиты, для того чтобы убрать того или иного, нужного или ненужного ей человека или группу людей.
Поэтому, с одной стороны, это может быть даже фальшивка, запущенная, чтобы кого-то напугать или, наоборот, взбодрить и взбудоражить. Я думаю, кому надо — тот понял и задумался, и вопрос уточняющий задал.
Вспомните последние публикации руководства Украины в американских и британских журналах по поводу перспектив военного конфликта. Простые украинцы на фронте сидят, а их начальники в Киеве говорят: зря сидите, перспектив никаких — непонятно, когда все это закончится.
Конечно, это не укрепляет боевой дух солдат и нижестоящих офицеров. Как говорят: если капитан корабля начинает паниковать, то и команда не верит, что судно выплывет, и старается его покинуть как можно быстрее.
Возможно, как я упомянул выше, одна из партий украинской власти хочет скорейшего прекращения конфликта и восстановления отношений с Россией в том или ином виде — конечно же, нельзя говорить, что это какие-то промосковские политики. Но это люди, которые не видят смысла в конфликте, понимая, что победить Россию очень сложно.
— Вы сейчас имеете ввиду главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного?
— Да, конечно. Он большой начальник, пользуется авторитетом, на его мнение ориентируются и обычные граждане, и армия, и руководители среднего звена. Для военнослужащих Залужный — свой человек, который всегда на передовой и ничего не боится. Покушения на него делали, взрывали и убивали — а ему все нипочем.
Соответственно, когда такой несгибаемый человек-кремень начинает выступать и сомневаться в чем-то — а по сценарию он должен нестись вперёд и только вперёд — тогда у всех возникает вопрос: а туда ли мы идём?
Поэтому, я полагаю, раскачивают именно эту лодку и таким образом инициируют переговорный процесс с Россией. Возможно, будут обсуждаться условия для прекращения боевых действий, хотя бы временного — для того, чтобы загасить конфликт, например, по корейскому варианту.
Утечки на эту тему были не только с украинской стороны, но и европейцы много раз об этом намекали. Достаточно вспомнить, что на днях один украинский канал опубликовал данные об 1 миллионе погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Это ведь не просто так пускают в публичное пространство.
— Как именно во всю эту историю попала жена главы ГУР Минобороны Украины? Неужели в ведомстве нет серьезной охраны, систем контроля за сотрудниками?
— Физически, конечно, это сложно сделать. Как непонятные люди зашли [в бункер] и в технологическую цепочку жизнедеятельности руководства и сотрудников смогли доставить яд в больших или в малых дозах? Как злоумышленники могли пронести отравляющие вещества постоянно или единократно, и никто этого не заметил?
Спецслужбы Украины — это, по сути, те же спецслужбы Советского Союза. Многие действующие сотрудники СБУ — выпускники советской школы КГБ: высших курсов КГБ СССР в Минске, Нижегородской школы, где я в своё время учился.
Армейский подход на Украине, да, больше на натовский формат переведен. Но подходы к организации системы безопасности на Украине остаются почти такие же как у нас. Я не склонен упрощать профессионализм наших противников: не будем рисовать их идиотами.
Но, если они живут в охраняемом периметре, если у них есть местная служба охраны, которая занимается защитой высших должностных лиц и серьёзно настроена, то тогда и у меня возникает вопрос: как такой инцидент произошел?
Опять напрашивается версия, что это фальшивка. Я, честно говоря, не очень верю в то, что жену Буданова могли отравить. Или, возможно, у них супруги выпадают из процесса охраны — считается, что это не особо охраняемые лица, которые живут обычной жизнью, к ним открыт доступ посторонних лиц.
— А случайно к жене Буданова или , например, вместо него самого не могли ядовитые вещества попасть?
— Во-первых, я не думаю, что она пользуется общепитом с учетом того, какой пост занимает ее муж и какая ситуация на Украине. Вряд ли Буданов мог отпустить свою жену "болтаться" по Киеву, где она могла отведать, например, непонятный кофе или еще какой-то продукт.
Во-вторых, да, возможно, хотели отравить самого главу ГУР, но я не вижу здесь логики. Напомню, что сейчас разбирают дело в суде о якобы несчастном случае и гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах в начале года.
Радикально же они поступили с ним — зачем сейчас тогда изощряться так: травить кого-то таким сложным и негарантированным к успеху способом? Буданова, если бы хотели, могли также кардинально убрать как Монастырского — и все.
— Ранее 6 ноября помощник украинского главнокомандующего Валерия Залужного Частяков погиб в своём доме под Киевом в результате взрыва гранаты. Есть ли у отравлений в ГУР связь с этим событием?
— Специфика подготовки военных разведчиков и разведчиков СБУ одинаковые. У них различается только внешний вид документов, удостоверяющих личность, и форма одежды. Соответственно, мог кто-то из них сделать и первый, и второй вариант. Но я не берусь утверждать, кто именно за этим стоит.
Я подытожу так. Скорее всего это был фейк — про отравления тяжёлыми металлами — чтобы кому-то на что-то намекнуть.
Но, повторюсь, если это намёк, то обычно делают по-другому. Как было с помощником Залужного — взорвалась коробочка, и вот тебе намёк: не рановато ли ты амбиции свои президентские нарисовал. И Залужный, наверное, это понял — сложно идти против государственной машины.
Также я вообще не верю, что это диверсия — тем более со стороны российских спецслужб. Это не имеет никакого логического смысла: не будет Буданова, появится кто-то еще. Система от смены личности не сломается, не поменяется. А будет двигаться в ту сторону, в которую ее направляют организаторы действа на Западе.