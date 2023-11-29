https://ukraina.ru/20231129/1051562810.html

Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк

Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк - 29.11.2023 Украина.ру

Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк

На Украине идет борьба за власть и будущее страны. Одна часть элиты хочет мира с Россией, другая — "победного" конца. Отравления жены главы и офицеров в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру.

2023-11-29T07:48

2023-11-29T07:48

2023-11-29T07:48

интервью

главное управление разведки украины (гур)

минобороны

украина

россия

кирилл буданов

сбу

валерий залужный

всу

спецслужба

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Представитель ГУР Минобороны Украины 28 ноября подтвердил отравление нескольких сотрудников и жены главы ведомства. До этого из интервью Кирилла Буданова стало известно, что после тяжелого ранения, полученного им в результате ракетного удара по зданию ГУР, жена проживала вместе с ним в бункере и почти все время находилась в его кабинете.— Сергей Валентинович, история с отравлениями в ГУР — это фальшивка или правда? Какие версии у вас?— Основная версия, которая у меня напрашивается: в Украине не все однозначно внутри элиты. Там есть партии, которые борются за власть, за видение будущего страны. Одна часть украинской элиты выступает за скорейшие переговоры с Россией и прекращение конфликта; вторые — хотят идти до "победного" конца.При этом последние — это люди, которые управляют процессом и знают точно, что боевые действия их лично или близких им людей не коснутся. У этих руководителей есть "запасные аэродромы", куда они в случае чего смогут убежать.Соответственно, происходят определённые движения, провокации со стороны определенной части элиты, для того чтобы убрать того или иного, нужного или ненужного ей человека или группу людей. Поэтому, с одной стороны, это может быть даже фальшивка, запущенная, чтобы кого-то напугать или, наоборот, взбодрить и взбудоражить. Я думаю, кому надо — тот понял и задумался, и вопрос уточняющий задал.Вспомните последние публикации руководства Украины в американских и британских журналах по поводу перспектив военного конфликта. Простые украинцы на фронте сидят, а их начальники в Киеве говорят: зря сидите, перспектив никаких — непонятно, когда все это закончится.Конечно, это не укрепляет боевой дух солдат и нижестоящих офицеров. Как говорят: если капитан корабля начинает паниковать, то и команда не верит, что судно выплывет, и старается его покинуть как можно быстрее.Возможно, как я упомянул выше, одна из партий украинской власти хочет скорейшего прекращения конфликта и восстановления отношений с Россией в том или ином виде — конечно же, нельзя говорить, что это какие-то промосковские политики. Но это люди, которые не видят смысла в конфликте, понимая, что победить Россию очень сложно.— Вы сейчас имеете ввиду главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного?— Да, конечно. Он большой начальник, пользуется авторитетом, на его мнение ориентируются и обычные граждане, и армия, и руководители среднего звена. Для военнослужащих Залужный — свой человек, который всегда на передовой и ничего не боится. Покушения на него делали, взрывали и убивали — а ему все нипочем.Соответственно, когда такой несгибаемый человек-кремень начинает выступать и сомневаться в чем-то — а по сценарию он должен нестись вперёд и только вперёд — тогда у всех возникает вопрос: а туда ли мы идём?Поэтому, я полагаю, раскачивают именно эту лодку и таким образом инициируют переговорный процесс с Россией. Возможно, будут обсуждаться условия для прекращения боевых действий, хотя бы временного — для того, чтобы загасить конфликт, например, по корейскому варианту. Утечки на эту тему были не только с украинской стороны, но и европейцы много раз об этом намекали. Достаточно вспомнить, что на днях один украинский канал опубликовал данные об 1 миллионе погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Это ведь не просто так пускают в публичное пространство.— Как именно во всю эту историю попала жена главы ГУР Минобороны Украины? Неужели в ведомстве нет серьезной охраны, систем контроля за сотрудниками?— Физически, конечно, это сложно сделать. Как непонятные люди зашли [в бункер] и в технологическую цепочку жизнедеятельности руководства и сотрудников смогли доставить яд в больших или в малых дозах? Как злоумышленники могли пронести отравляющие вещества постоянно или единократно, и никто этого не заметил?Спецслужбы Украины — это, по сути, те же спецслужбы Советского Союза. Многие действующие сотрудники СБУ — выпускники советской школы КГБ: высших курсов КГБ СССР в Минске, Нижегородской школы, где я в своё время учился.Армейский подход на Украине, да, больше на натовский формат переведен. Но подходы к организации системы безопасности на Украине остаются почти такие же как у нас. Я не склонен упрощать профессионализм наших противников: не будем рисовать их идиотами.Но, если они живут в охраняемом периметре, если у них есть местная служба охраны, которая занимается защитой высших должностных лиц и серьёзно настроена, то тогда и у меня возникает вопрос: как такой инцидент произошел?Опять напрашивается версия, что это фальшивка. Я, честно говоря, не очень верю в то, что жену Буданова могли отравить. Или, возможно, у них супруги выпадают из процесса охраны — считается, что это не особо охраняемые лица, которые живут обычной жизнью, к ним открыт доступ посторонних лиц.— А случайно к жене Буданова или , например, вместо него самого не могли ядовитые вещества попасть?— Во-первых, я не думаю, что она пользуется общепитом с учетом того, какой пост занимает ее муж и какая ситуация на Украине. Вряд ли Буданов мог отпустить свою жену "болтаться" по Киеву, где она могла отведать, например, непонятный кофе или еще какой-то продукт.Во-вторых, да, возможно, хотели отравить самого главу ГУР, но я не вижу здесь логики. Напомню, что сейчас разбирают дело в суде о якобы несчастном случае и гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах в начале года.Радикально же они поступили с ним — зачем сейчас тогда изощряться так: травить кого-то таким сложным и негарантированным к успеху способом? Буданова, если бы хотели, могли также кардинально убрать как Монастырского — и все.— Ранее 6 ноября помощник украинского главнокомандующего Валерия Залужного Частяков погиб в своём доме под Киевом в результате взрыва гранаты. Есть ли у отравлений в ГУР связь с этим событием?— Специфика подготовки военных разведчиков и разведчиков СБУ одинаковые. У них различается только внешний вид документов, удостоверяющих личность, и форма одежды. Соответственно, мог кто-то из них сделать и первый, и второй вариант. Но я не берусь утверждать, кто именно за этим стоит.Я подытожу так. Скорее всего это был фейк — про отравления тяжёлыми металлами — чтобы кому-то на что-то намекнуть. Но, повторюсь, если это намёк, то обычно делают по-другому. Как было с помощником Залужного — взорвалась коробочка, и вот тебе намёк: не рановато ли ты амбиции свои президентские нарисовал. И Залужный, наверное, это понял — сложно идти против государственной машины.Также я вообще не верю, что это диверсия — тем более со стороны российских спецслужб. Это не имеет никакого логического смысла: не будет Буданова, появится кто-то еще. Система от смены личности не сломается, не поменяется. А будет двигаться в ту сторону, в которую ее направляют организаторы действа на Западе.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20231128/1051543246.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, главное управление разведки украины (гур), минобороны, украина, россия, кирилл буданов, сбу, валерий залужный, всу, спецслужба