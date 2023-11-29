"Ледяной ветер". России угрожают с севера и запада - 29.11.2023 Украина.ру
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"Ледяной ветер". России угрожают с севера и запада
"Ледяной ветер". России угрожают с севера и запада - 29.11.2023 Украина.ру
"Ледяной ветер". России угрожают с севера и запада
В скандинавских странах и Финляндии в последние месяцы проходит целый ряд военных учений стран НАТО. В основном их назначение, разумеется, связано с отработкой различных элементов противоборства с Россией. Помимо этого, страны региона стараются усилить экономическое давление на Москву.
2023-11-29T06:56
2023-11-29T07:00
эксклюзив
арктика
балтийское море
владимир зотов
норвегия
финляндия
балтийск
калининград
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20 ноября на Балтике начались учения Freezing Winds-23, которыми на этот раз руководит недавно вступившая в НАТО Финляндия. В них принимает участие и Швеция, которая пока формально не является членом альянса. Боевое взаимодействие отрабатывают 30 боевых кораблей и около 5000 военнослужащих из разных стран.Как заявил заместитель начальника штаба ВМС Финляндии Юхапекка Раутава, особое внимание в ходе маневров будет уделено отработке элементов, связанных с разминированием. Военнослужащие НАТО также будут тренировать проведение десантных операций. При этом российские эксперты утверждают, что подразделения Североатлантического альянса в ходе нынешних маневров репетируют захват российских островов на Балтике (Гогланд, Большой Тютерс, Мощный), а также блокаду Финского залива и Калининградской области. Параллельно с этим у российской границы армия Финляндии проводит тренировки с участием бронетанковых подразделений, спецназа и ВВС.Кроме того, в Норвежском море проводятся учения ВМС Норвегии и её партнёров Flotex. Оно носит ежегодный характер, и в этот раз в её рамках отрабатывается "сценарий кризисной ситуации" у Шпицбергена.За текущий год на Балтике и в северных морях прошёл целый ряд военных маневров НАТО – Cold Response, Arctic Challenge, Baltops и т.д. Учитывая нынешнюю военно-политическую обстановку, подобная активность представляется вполне логичной. Также она вкупе с действиями и политическими заявлениями представителей властей стран региона позволяет понять, как будет выглядеть ещё один потенциальный фронт против России.Российская пресса в эти дни много пишет о том, как Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с РФ. Однако подобное способна осуществить и Норвегия: 23 ноября глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре заявил, что "при необходимости" единственный КПП на российско-норвежской границе Стурскуг также может быть закрыт. Через Стурскуг традиционно шли грузы для российских посёлков на Шпицбергене, который Норвегия считает полностью своим. Норвежские власти уже неоднократно блокировали транспортировку российских контейнеров через КПП, и пока что эту проблему удавалось решать дипломатическим путём. Однако достаточно очевидно, что в случае серьёзного обострения снабжение российских объектов на Шпицбергене будет сразу же заблокировано.Страны НАТО пользуются возникшими по итогам распада СССР геополитическими реалиями. После предоставления независимости Латвии, Эстонии и Литве выход России в Балтику ограничивается Финским заливом, который ранее уже грозились перекрыть. В частности, заявления на эту тему делала Эстония, заявляя о возможности установления прилежащей зоны к своим территориальным водам.Ранее речь шла об угрозе, связанной с возможностями Дании останавливать при выходе из Балтики в Северное море российские нефтяные танкеры. Подобные угрозы озвучиваются из-за того, что у Евросоюза и Запада в целом нет понимания, как Россия будет реагировать в подобных случаях – учитывая, например, случившееся с "Северными потоками".В целом нынешних условиях Россия на Балтике предельно уязвима. Есть вероятность, что на нынешних учениях Freezing Winds отрабатывалось не столько разминирование, сколько минирование, что может послужить одним из способов перекрытия Финского залива. Если неизвестные взорвали "Северный поток", то что помешает таким же неизвестным начать, к примеру, минировать фарватер? Заметим, речь идёт не об открытом конфликте, а о "гибридных" элементах, которые уже вовсю используются против Москвы.В Арктике же усилия Запада сосредоточатся на Северном морском пути, который поначалу будут пытаться активно интернационализировать, а потом и вообще устанавливать на нём свои правила. Учитывая российскую военную активность в регионе, здесь США и их союзникам придётся труднее. Однако действий в духе перерезания российского трафика в направлении Шпицбергена вполне можно ожидать уже сегодня.Если же текущее противостояние из холодной стадии перейдёт в горячую, то, в отличие от Арктики, Балтика станет для России одним из наиболее проблемных театров военных действий. Достаточно иметь в виду противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования, расположенные как в недавно вступившей в НАТО Финляндии, так и в Эстонии, которая состоит в альянсе уже почти 20 лет. Часть Балтийского флота, которая базируется в Кронштадте, в случае начала конфликта будет заперта в гавани. Другая, базирующаяся в Калининградской области, будет окончательно отрезана от "большой земли" - вместе с самой областью.Примерно такого развития ситуации можно ожидать на "северном фронте" текущего конфликта России с коллективным Западом. Суть его будет заключаться в попытках максимально усложнить российской стороне выход в Балтику (это задача вполне выполнима) и перерезать её коммуникации на севере (тут сложнее). На данный момент действия Запада носят в основном психологический характер – речь идёт о давлении и желании усилить свою переговорную позицию. Однако если США и их союзники уверятся в собственной безнаказанности, они могут перейти к куда более опасным операциям.
https://ukraina.ru/20231114/1051008632.html
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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эксклюзив, арктика, балтийское море, владимир зотов, норвегия, финляндия, балтийск, калининград
Эксклюзив, Арктика, Балтийское море, Владимир Зотов, Норвегия, Финляндия, Балтийск, Калининград

"Ледяной ветер". России угрожают с севера и запада

06:56 29.11.2023 (обновлено: 07:00 29.11.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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В скандинавских странах и Финляндии в последние месяцы проходит целый ряд военных учений стран НАТО. В основном их назначение, разумеется, связано с отработкой различных элементов противоборства с Россией. Помимо этого, страны региона стараются усилить экономическое давление на Москву.
20 ноября на Балтике начались учения Freezing Winds-23, которыми на этот раз руководит недавно вступившая в НАТО Финляндия. В них принимает участие и Швеция, которая пока формально не является членом альянса. Боевое взаимодействие отрабатывают 30 боевых кораблей и около 5000 военнослужащих из разных стран.
Как заявил заместитель начальника штаба ВМС Финляндии Юхапекка Раутава, особое внимание в ходе маневров будет уделено отработке элементов, связанных с разминированием. Военнослужащие НАТО также будут тренировать проведение десантных операций. При этом российские эксперты утверждают, что подразделения Североатлантического альянса в ходе нынешних маневров репетируют захват российских островов на Балтике (Гогланд, Большой Тютерс, Мощный), а также блокаду Финского залива и Калининградской области. Параллельно с этим у российской границы армия Финляндии проводит тренировки с участием бронетанковых подразделений, спецназа и ВВС.
Кроме того, в Норвежском море проводятся учения ВМС Норвегии и её партнёров Flotex. Оно носит ежегодный характер, и в этот раз в её рамках отрабатывается "сценарий кризисной ситуации" у Шпицбергена.
За текущий год на Балтике и в северных морях прошёл целый ряд военных маневров НАТО – Cold Response, Arctic Challenge, Baltops и т.д. Учитывая нынешнюю военно-политическую обстановку, подобная активность представляется вполне логичной. Также она вкупе с действиями и политическими заявлениями представителей властей стран региона позволяет понять, как будет выглядеть ещё один потенциальный фронт против России.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 13:49
Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота СШАВ Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны — некоторые говорят об американской оккупации их страны
Российская пресса в эти дни много пишет о том, как Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с РФ. Однако подобное способна осуществить и Норвегия: 23 ноября глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре заявил, что "при необходимости" единственный КПП на российско-норвежской границе Стурскуг также может быть закрыт. Через Стурскуг традиционно шли грузы для российских посёлков на Шпицбергене, который Норвегия считает полностью своим. Норвежские власти уже неоднократно блокировали транспортировку российских контейнеров через КПП, и пока что эту проблему удавалось решать дипломатическим путём. Однако достаточно очевидно, что в случае серьёзного обострения снабжение российских объектов на Шпицбергене будет сразу же заблокировано.
Страны НАТО пользуются возникшими по итогам распада СССР геополитическими реалиями. После предоставления независимости Латвии, Эстонии и Литве выход России в Балтику ограничивается Финским заливом, который ранее уже грозились перекрыть. В частности, заявления на эту тему делала Эстония, заявляя о возможности установления прилежащей зоны к своим территориальным водам.
Ранее речь шла об угрозе, связанной с возможностями Дании останавливать при выходе из Балтики в Северное море российские нефтяные танкеры. Подобные угрозы озвучиваются из-за того, что у Евросоюза и Запада в целом нет понимания, как Россия будет реагировать в подобных случаях – учитывая, например, случившееся с "Северными потоками".
В целом нынешних условиях Россия на Балтике предельно уязвима. Есть вероятность, что на нынешних учениях Freezing Winds отрабатывалось не столько разминирование, сколько минирование, что может послужить одним из способов перекрытия Финского залива. Если неизвестные взорвали "Северный поток", то что помешает таким же неизвестным начать, к примеру, минировать фарватер? Заметим, речь идёт не об открытом конфликте, а о "гибридных" элементах, которые уже вовсю используются против Москвы.
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
14 апреля, 07:12
Что хочет от России Норвегия и как она действует на Русском севереМИД Норвегии 13 апреля объявил о высылке 15 российских дипломатов. По версии Осло, все они являются офицерами разведки, поэтому их следует объявить в Норвегии персонами нон грата.
В Арктике же усилия Запада сосредоточатся на Северном морском пути, который поначалу будут пытаться активно интернационализировать, а потом и вообще устанавливать на нём свои правила. Учитывая российскую военную активность в регионе, здесь США и их союзникам придётся труднее. Однако действий в духе перерезания российского трафика в направлении Шпицбергена вполне можно ожидать уже сегодня.
Если же текущее противостояние из холодной стадии перейдёт в горячую, то, в отличие от Арктики, Балтика станет для России одним из наиболее проблемных театров военных действий. Достаточно иметь в виду противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования, расположенные как в недавно вступившей в НАТО Финляндии, так и в Эстонии, которая состоит в альянсе уже почти 20 лет. Часть Балтийского флота, которая базируется в Кронштадте, в случае начала конфликта будет заперта в гавани. Другая, базирующаяся в Калининградской области, будет окончательно отрезана от "большой земли" - вместе с самой областью.
Примерно такого развития ситуации можно ожидать на "северном фронте" текущего конфликта России с коллективным Западом. Суть его будет заключаться в попытках максимально усложнить российской стороне выход в Балтику (это задача вполне выполнима) и перерезать её коммуникации на севере (тут сложнее). На данный момент действия Запада носят в основном психологический характер – речь идёт о давлении и желании усилить свою переговорную позицию. Однако если США и их союзники уверятся в собственной безнаказанности, они могут перейти к куда более опасным операциям.
Арктика коллаж
6 августа, 08:25Главное в деталях
Что будет после Украины. Начнут ли Россия и Запад войну в АрктикеВ 2007 году российская полярная экспедиция под руководством Артура Чилингарова на глубоководном аппарате достигла дна Северного Ледовитого океана под Северным полюсом и установила там российский флаг.
 
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