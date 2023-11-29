https://ukraina.ru/20231129/1051453139.html

Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне

Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне - 29.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне

Польша, которая активно закупает танки у США и Южной Кореи и спешно увеличивает численность своих войск. В других странах Европе также прослеживается тенденция на перевооружение, которое идет за счет американского оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2023-11-29T04:10

2023-11-29T04:10

2023-11-29T04:10

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Прежняя концепция использования вооруженных сил Альянса предполагала, что быстрые победы будут достигаться высокоточным оружием. Но сейчас характер войны переоценили: никто не думал, что на Украине будет длительная и масштабная война, поэтому тыловики НАТО начали к ней готовиться, рассказал эксперт.Польша - одно из государств, которые спешно перевооружаются. Речь идет о закупке более тысячи корейских танков, американских "Абрамсов" и увеличении численности войск, добавил он.За исключением США неплохие самолеты еще производят Франция и Швеция. При этом делается акцент на новые модели и системы вооружений, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ес, европа, польша, германия, вооружение, танки, чехия, франция, сша, оружие