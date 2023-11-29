Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне
Польша, которая активно закупает танки у США и Южной Кореи и спешно увеличивает численность своих войск. В других странах Европе также прослеживается тенденция на перевооружение, которое идет за счет американского оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Прежняя концепция использования вооруженных сил Альянса предполагала, что быстрые победы будут достигаться высокоточным оружием. Но сейчас характер войны переоценили: никто не думал, что на Украине будет длительная и масштабная война, поэтому тыловики НАТО начали к ней готовиться, рассказал эксперт.
Польша - одно из государств, которые спешно перевооружаются. Речь идет о закупке более тысячи корейских танков, американских "Абрамсов" и увеличении численности войск, добавил он.
"Сейчас там под ружьем около 200 тысяч, хотят увеличить до 450–500 тысяч человек. Те же самые тенденции в Германии и Чехии, да и в других государствах, потому что перевооружение идет за счет американского оружия: бронетанковой техники и самого главного — самолетов", - отметил Подберезкин.
За исключением США неплохие самолеты еще производят Франция и Швеция. При этом делается акцент на новые модели и системы вооружений, заключил собеседник Украина.ру.
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