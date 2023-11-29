Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051453139.html
Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне
Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне - 29.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне
Польша, которая активно закупает танки у США и Южной Кореи и спешно увеличивает численность своих войск. В других странах Европе также прослеживается тенденция на перевооружение, которое идет за счет американского оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2023-11-29T04:10
2023-11-29T04:10
новости
ес
европа
польша
германия
вооружение
танки
чехия
франция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a310e6e8a280501dcd03f088b697c250.jpg
Прежняя концепция использования вооруженных сил Альянса предполагала, что быстрые победы будут достигаться высокоточным оружием. Но сейчас характер войны переоценили: никто не думал, что на Украине будет длительная и масштабная война, поэтому тыловики НАТО начали к ней готовиться, рассказал эксперт.Польша - одно из государств, которые спешно перевооружаются. Речь идет о закупке более тысячи корейских танков, американских "Абрамсов" и увеличении численности войск, добавил он.За исключением США неплохие самолеты еще производят Франция и Швеция. При этом делается акцент на новые модели и системы вооружений, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_da126865a4fd13d41239429cdeb2e392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, европа, польша, германия, вооружение, танки, чехия, франция, сша, оружие
Новости, ЕС, Европа, Польша, Германия, вооружение, танки, Чехия, Франция, США, оружие

Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне

04:10 29.11.2023
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
Читать в
Польша, которая активно закупает танки у США и Южной Кореи и спешно увеличивает численность своих войск. В других странах Европе также прослеживается тенденция на перевооружение, которое идет за счет американского оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Прежняя концепция использования вооруженных сил Альянса предполагала, что быстрые победы будут достигаться высокоточным оружием. Но сейчас характер войны переоценили: никто не думал, что на Украине будет длительная и масштабная война, поэтому тыловики НАТО начали к ней готовиться, рассказал эксперт.
Польша - одно из государств, которые спешно перевооружаются. Речь идет о закупке более тысячи корейских танков, американских "Абрамсов" и увеличении численности войск, добавил он.
"Сейчас там под ружьем около 200 тысяч, хотят увеличить до 450–500 тысяч человек. Те же самые тенденции в Германии и Чехии, да и в других государствах, потому что перевооружение идет за счет американского оружия: бронетанковой техники и самого главного — самолетов", - отметил Подберезкин.
За исключением США неплохие самолеты еще производят Франция и Швеция. При этом делается акцент на новые модели и системы вооружений, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
27 ноября, 15:53
Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает ПольшуЧтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя, считает политолог Андрей Суздальцев
 
НовостиЕСЕвропаПольшаГерманиявооружениетанкиЧехияФранцияСШАоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США
04:10Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне
04:08ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия
04:00Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции
03:43Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо
03:21Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
02:57Турция до конца года может ратифицировать заявку Швеции в НАТО – Reuters
02:32Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
02:08Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:49ОП запретил украинским губернаторам общаться с Залужным
01:23В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США
00:57Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
00:35Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ
00:14Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского
23:42Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы
23:15В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок
23:02СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
22:29Зеленский заявил, что на Украине готовят "хорошие дальнобойные вещи"
22:02В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии
21:39В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ
Лента новостейМолния