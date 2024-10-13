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"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что

"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что - 13.10.2024 Украина.ру

"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что

Призывы сотрудника Внешнеполитического института Финляндии повреждать автомобили МИД РФ не должны оставаться безнаказанными. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-10-13T12:57

2024-10-13T12:57

2024-10-13T13:04

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Зампред российского Совбеза обратил внимание на призыв, с которым выступил сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак - "повреждать автомобили российских дипломатов"."Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии – в рыло!", - предложил в ответ Медведев.Ранее власти Финляндии перекрыли границу с Россией. Также официальный Хельсинки строит фортификации и усиливает военное присутствие НАТО на своей территории, одновременно увеличивая закупки вооружений и стимулируя увеличение численности силовых структур.Финляндия активно поставляет оружие и боеприпасы для ВСУ, а также призывает победить Россию в ходе СВО.Правительство РФ опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию. Среди этих стран значится и Финляндия.Подробности в публикации Корнилов: Открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать о русских с украинскими паспортами

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