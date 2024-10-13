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"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что
"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что - 13.10.2024 Украина.ру
"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что
Призывы сотрудника Внешнеполитического института Финляндии повреждать автомобили МИД РФ не должны оставаться безнаказанными. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-10-13T12:57
2024-10-13T12:57
2024-10-13T13:04
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Зампред российского Совбеза обратил внимание на призыв, с которым выступил сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак - "повреждать автомобили российских дипломатов"."Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии – в рыло!", - предложил в ответ Медведев.Ранее власти Финляндии перекрыли границу с Россией. Также официальный Хельсинки строит фортификации и усиливает военное присутствие НАТО на своей территории, одновременно увеличивая закупки вооружений и стимулируя увеличение численности силовых структур.Финляндия активно поставляет оружие и боеприпасы для ВСУ, а также призывает победить Россию в ходе СВО.Правительство РФ опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию. Среди этих стран значится и Финляндия.Подробности в публикации Корнилов: Открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать о русских с украинскими паспортами
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новости, финляндия, россия, хельсинки, нато, совбез, всу, военная помощь, хулиганство, вандализм, криминал, мид рф, культура, европейцы, дмитрий медведев
Новости, Финляндия, Россия, Хельсинки, НАТО, Совбез, ВСУ, военная помощь, хулиганство, вандализм, криминал, МИД РФ, культура, европейцы, Дмитрий Медведев
"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что
12:57 13.10.2024 (обновлено: 13:04 13.10.2024)
Призывы сотрудника Внешнеполитического института Финляндии повреждать автомобили МИД РФ не должны оставаться безнаказанными. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев