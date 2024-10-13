Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник - 13.10.2024 Украина.ру
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Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник
Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник - 13.10.2024 Украина.ру
Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты противостояния Запада и России, Украина.ру, 13.10.2024
2024-10-13T12:01
2024-10-13T12:01
видео
россия
сша
европа
станислав крапивник
ес
ядерное оружие
ядерная угроза
военная эскалация
инвестиции
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты противостояния Запада и России, рассказал о потенциальных угрозах для нас и о вариантах нашего ответа, а также о перспективах СВО и о возможности разрастания конфликта на всю Европу. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:24 – О разрешении на ракетные удары вглубь России; 03:42 – Об ответных экономических санкциях и финансовой целесообразности; 05:21 – О западных инвестициях в Россию; 06:51 – О прямом военном ответе; 09:15 – О потенциальной реакции на российский ответ; 11:46 – Об ожиданиях от выборов в США; 19:56 – О спасении США "всем миром"; 21:41 – О мировой войне и долларе; 24:32 – О ядерной угрозе; 26:38 – СВО против Европы?ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno
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видео, россия, сша, европа, станислав крапивник, ес, ядерное оружие, ядерная угроза, военная эскалация, инвестиции, ракетный удар, atacms, himars, сво, видео
Видео, Россия, США, Европа, Станислав Крапивник, ЕС, Ядерное оружие, ядерная угроза, военная эскалация, инвестиции, ракетный удар, ATACMS, HIMARS, СВО

Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник

12:01 13.10.2024
 
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты противостояния Запада и России, рассказал о потенциальных угрозах для нас и о вариантах нашего ответа, а также о перспективах СВО и о возможности разрастания конфликта на всю Европу.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:24 – О разрешении на ракетные удары вглубь России;
03:42 – Об ответных экономических санкциях и финансовой целесообразности;
05:21 – О западных инвестициях в Россию;
06:51 – О прямом военном ответе;
09:15 – О потенциальной реакции на российский ответ;
11:46 – Об ожиданиях от выборов в США;
19:56 – О спасении США "всем миром";
21:41 – О мировой войне и долларе;
24:32 – О ядерной угрозе;
26:38 – СВО против Европы?
ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno
 
ВидеоРоссияСШАЕвропаСтанислав КрапивникЕСЯдерное оружиеядерная угрозавоенная эскалацияинвестицииракетный ударATACMSHIMARSСВО
 
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