https://ukraina.ru/20241013/1058059773.html

Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник

Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник - 13.10.2024 Украина.ру

Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты противостояния Запада и России, Украина.ру, 13.10.2024

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2024-10-13T12:01

видео

россия

сша

европа

станислав крапивник

ес

ядерное оружие

ядерная угроза

военная эскалация

инвестиции

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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты противостояния Запада и России, рассказал о потенциальных угрозах для нас и о вариантах нашего ответа, а также о перспективах СВО и о возможности разрастания конфликта на всю Европу. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:24 – О разрешении на ракетные удары вглубь России; 03:42 – Об ответных экономических санкциях и финансовой целесообразности; 05:21 – О западных инвестициях в Россию; 06:51 – О прямом военном ответе; 09:15 – О потенциальной реакции на российский ответ; 11:46 – Об ожиданиях от выборов в США; 19:56 – О спасении США "всем миром"; 21:41 – О мировой войне и долларе; 24:32 – О ядерной угрозе; 26:38 – СВО против Европы?ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno

россия

сша

европа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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